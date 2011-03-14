Как получить отпущение грехов

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Пост — время покаяния. В эти дни нагрузка священников увеличивается в разы — на исповедь в церковь собираются люди, которые обычно делают это редко, а кто-то решает получить отпущение грехов и в первый раз. Зачем нужна исповедь и как к ней подготовиться? Почему о своих грехах нужно рассказывать другому человеку и можно ли исповедаться по интернету?

Если вы собрались на исповедь впервые, то самая полезная для вас находка — это человек, который ходит в церковь на исповедь регулярно. Такой "проводник" подскажет вам, к кому конкретно из священников лучше обратиться и в какое время это проще сделать. Наверняка такой человек найдется среди ваших родных, знакомых или коллег по работе. А если нет, то не стесняйтесь обращаться с такой просьбой — "сходите со мной вместе на исповедь" — к участникам различных православных форумов и интернет-сообществ. Скорее всего, вам не откажут. Существует же множество форумов и блоговых коммьюнити, где люди ищут себе попутчиков для поездок или компаньонок для совместных прогулок с малышами. Исповедь — тоже вполне житейское дело.

Некоторые люди стремятся попасть на исповедь непременно к известному священнику. Услышав по телевидению интересное выступление протоиерея Димитрия Смирнова или протоиерея Артемия Владимирова, они мечтают приехать в храм именно к "звездам". Но делать этого не стоит — к "поп-звездам" на исповедь обычно выстраиваются многочасовые очереди. А некоторые "раскрученные" батюшки и вовсе предпочитают скрываться от желающих у них исповедаться толп поклонников. Такой священник может исповедовать только ограниченный круг своих близких духовных чад в каком-либо скрытом от посторонних глаз церковном помещении, а в храме в это время исповедь у народа принимают более молодые и менее прославленные клирики того же храма. В то же время, через знакомых можно найти не менее опытного и внимательного, но мало кому известного священника, который при этом сможет уделить вам гораздо больше времени, чем "звезда".

Приходя впервые на исповедь, люди сталкиваются со следующим психологическим барьером: как можно поведать совершенно чужому человеку о самом сокровенном, как мне, человеку приличному и уважаемому, предстать в глазах священника таким… ну ладно еще, безнравственным, так еще и глупым с его точки зрения. Не волнуйтесь: во-первых, священник, как сказано в чине исповеди, "точию свидетель есть", то есть он просто призван засвидетельствовать то покаяние, которое вы приносите Богу. Во-вторых, любой священник, регулярно принимающий исповеди, много раз слышал о таких грехах, о существовании которых вы даже не догадываетесь. Бояться, что вы удивите священника своими грехами так же странно, как, например, опасаться за хирурга, что он во время удаления аппендикса испугается вида вашей крови и вскрытой брюшной полости.

Во время исповеди и новичков, и тех, кто воцерковлен много лет, посещает такое искушение: хочется выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле. Для этого в ход идут оправдания и полуправда: "Да, батюшка, я ела курицу в пост, но только немного и в гостях, где меня ей настойчиво угощали", "Ругалась на детей, но они такие непослушные, сами знаете". Поступать так ни в коем случае не стоит — это противоречит самому смыслу исповеди. Ведь, придя на прием к врачу, вы не ставите перед собой задачу скрыть свои болезни и произвести на него впечатление здорового человека, а, напротив, будете стараться рассказать обо всех симптомах, в том числе некрасивых и постыдных, потому что ваша цель — получить правильный диагноз и вылечиться. С исповедью также: ее цель — диагностировать греховные страсти и помочь человеку бороться с ними.

"Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты; Блажен человек, которому Господь не вменит греха", — такими словами передает радость покаявшегося грешника святой апостол Павел в своем послании к Римлянам. Тем не менее, не стоит настраиваться и заранее ожидать, что после таинства исповеди вас немедленно посетит небесная радость. Все может быть и совсем иначе: после первой исповеди вам могут начать вспоминаться все новые и новые грехи во всех их неблаговидных подробностях. Это отнюдь не означает вашей погибели, напротив, воспоминаниеогрехахсвидетельствуетодушевномвыздоровлении."Господи, даруй мне зрети моя прегрешения", — молится Великим постом Церковь словами преподобного Ефрема Сирина.

Почему исповедоваться нужно именно в церкви у священника? Почему нельзя исповедовать грехи у себя дома наедине всеведущему Богу? Если вы считаете себя православным христианином, то следует принять к сведению, что Церковь отпускает грехи на основании слов Христа апостолам: "Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе" (Евангелие от Матфея, глава 18, стих 18).

"Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого: кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся", — сказано об исповеди в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи 22-23.

Согласно православному учению, каждой христианской душе после смерти предстоит восхождение по мытарствам — воздушным таможням, на каждой из которых приходится держать ответ за определенные грехи. Души, отягощенные грехами и не принесшие в них покаяния в земной жизни, не проходят мытарства и попадают в ад. В то же время, у тех, кто искренне исповедовался в своих грехах, грехи полностью изглаживаются подобно тому, как дотла сгорает бумажный список или стирается файл на компьютере.

Нет таких грехов, которые не могла бы простить Церковь. Священник вправе отпустить любые грехи, лишь бы было искреннее покаяние. Священники, посещавшие камеры смертников, говорят, что казнят уже другого человека, не того, кто совершил убийства, а того, кто осознал свое преступление и покаялся, как разбойник на кресте.

"Итак, исповедь есть не что иное, как исповедание долгов, а также признание ошибок и собственного безумия, то есть осуждение своей нищеты; как и в евангельской притче сказал Господь: У одного заимодавца, — говорит, — было два должника, и один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят; но как они не имели, чем заплатить, он простил обоим (Лк. 7,41-42). Итак, всякий верный является должником своего Владыки и Бога, и что он взял у Него, то и будет спрошено с него на страшном и ужасном Суде Его, когда все мы — цари и нищие вместе -- предстанем перед Ним нагие, опустив головы. Слушай же, что именно дано нам Богом. Многое и другое, чего никто из людей исчислить не в силах, но прежде всего лучшее и совершеннейшее: освобождение от осуждения, освящение от скверны, переход из тьмы в несказанный Его свет, а также и то, чтобы нам через божественное Крещение сделаться детьми, сыновьями и наследниками Его, облечься в Самого Бога, стать Его членами и принять живущим в нас Святого Духа, являющегося царской печатью, которой Господь запечатлевает овец Своих, и — зачем много говорить? — стать и нам подобными Ему, сделавшись братьями и сонаследниками Его. Все это и другое большее этого дается тотчас при божественном Крещении всем крещаемым — то, что и божественный апостол называет богатством и наследием (Еф. 3,8; Кол. 1,12)", — писал об исповеди преподобный Симеон Новый Богослов.

При подготовке к исповеди важно осознать свои грехи, а это подчас непростая задача. Церковные понятия о грехе и понятия о нравственности секулярного общества зачастую выглядят как две совершенно разные системы координат. Взрослый человек может взять в руки православный сборник для подготовки к исповеди и впасть в уныние: ведь все, что он считал в своей жизни хорошим, здесь именуется грехом. Он считал благом в своей жизни любовь, а по церковным канонам выходит, что это был блуд и невенчанный брак. Он считал добром рождение и воспитание детей, а выходит, что это тоже сплошной грех, потому что детей он не крестил и не воспитывал в вере. Лучше просто честно признать, что эти книги, возможно, кому-то приносят духовную пользу, но написаны не для вас. Предпочтите им Евангелие или беседу с внимательным духовником. Пожалуй, самая правильная и милосердная книга из тех, что предназначены для подготовки к исповеди — это "Опыт построения исповеди" архимандрита Иоанна (Крестьянкина), выдержавшая не одно издание. С нее и стоит начать.