Метеоролог рассказал, когда придёт тепло

В апреле солнечные дни сменяются дождями и даже метелью. Когда наконец придёт устойчивое тепло в этом году и какую погоду можно считать по-настоящему тёплой, рассказал Pravda.Ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эффективная температура

— Роман, почему одна и та же температура иногда ощущается по-разному?

— Есть понятие "эффективная температура" — это температура, которую физиологически ощущает человек. Эта температура зависит от трёх факторов:

От температуры, которую показывают термометры. Влажности воздуха. Ветрового режима.

То есть при температуре плюс 4 градуса, бывает, идёт дождь со снегом. И северный ветер с порывами 18-20 метров в секунду. Тогда будет ощущение, что температура минус 7-8 градусов.

Когда я ещё совсем молодым человеком был в экспедиции в Туркмении, то при температуре плюс 42 градуса ощутил невероятный холод. Перед этим я искупался в речке. Вода тёплая, но, когда вышел, дрожал три минуты. Почему? Когда мы измеряем характеристики атмосферы, то определяем температуру сухого термометра (она характеризует температуру воздуха) и температуру смоченного термометра. Температура смоченного термометра тогда была всего 3,5 градуса. Значит, воздух был совершенно сухой. При таком воздухе испарение влаги с тела приводит к тому, что его поверхность охлаждается до 3,5 градусов. Это очень холодно. Вот что такое эффективная температура.

Зимой при минус 5-6 градусах и ветре кажется, что минус 20. А на Алтае и в Якутии при антициклональной погоде нет жуткого ощущения холода даже при минус 45.

Прогноз на апрель

— Какой будет вторая половина апреля в этом году? Когда наконец наступит тепло?

— Я скажу удивительную вещь: уже сегодня, когда мы с вами разговариваем, температура на 4 градуса выше климатических значений. И до 15 апреля температура будет выше нормы на 2-4 градуса. У каждого человека своё представление о том, какая погода тёплая. Мне нравится определение модельеров одежды. Они утверждают: когда температура воздуха днём достигает 14-15 градусов, люди сбрасывают куртки, плащи, то это явный признак тёплой погоды.

Именно такая погода прогнозируется уже с середины апреля: 17-18 градусов.