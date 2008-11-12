Предки человека были каннибалами

3:05 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Наши далекие предки определенно были людоедами. Об этом свидетельствуют многочисленные находки ученых. Так, на юго-западе Америки обнаружили следы древнего каннибальского пиршества…

Индейское поселение Ковбой-Вош в Колорадо покинуто жителями примерно в 1150 г. н. э. Оно состояло всего из трех земляных хижин. При раскопках археологи наткнулись на семь расчлененных скелетов. Кости и черепа были отделены от плоти, опалены на огне и расколоты, вероятно затем, чтобы извлечь из них мозговое вещество. Фрагменты костей лежали в горшочках для приготовления пищи. На стенках очагов виднелись пятна, похожие на кровь, в одном из них лежал кусок затвердевшей массы, напоминавшей по виду засушенные человеческие экскременты.

Лабораторные исследования выявили, что в найденных артефактах присутствует протеин, химический состав которого соответствует человеческому. Это однозначно указывает на людоедство. Таким образом, исследователи получили первое бесспорное доказательство существования каннибализма у индейцев анасази, некогда населявших территории Колорадо, Аризоны, Новой Мексики и Юты.

Ученые, однако, хоть и признают факт каннибализма, полагают, что находки в Ковбой-Вош еще не объясняют, кто и почему его практиковал. Дело в том, что косвенные улики, до сих пор попадавшиеся исследователям, говорят о том, что анасази употребляли в пищу исключительно мясо своих соплеменников и чаще всего во время религиозных ритуалов. Жителей же Ковбой-Вош явно убили чужаки.

Анасази — к ним относятся "хопи", "зуни" и прочие племена, обитавшие в тех местах — представляют собой одну из самых загадочных индейских культур. Они отнюдь не являлись примитивными дикарями — сумели построить сеть из дорог и ритуальные центры по всему юго-западу.

В 40 милях к востоку от Ковбой-Вош находятся руины затерянного города Меса Верде, окруженного отвесными скалами и акведуками. Между тем, большинство анасази жили в хижинах, выращивая кукурузу и промышляя охотой на диких животных. В землянках Ковбой-Вош сохранилась глиняная посуда, точильные камни, ювелирные украшения и прочие предметы, имеющие археологическую ценность.

Некоторые историки предполагают, что местных индейцев принесли в жертву в качестве военнопленных. Другие утверждают, что их сожгли за колдовство. А археолог из университета Южной Каролины Брайан Биллман выдвинул гипотезу, будто несчастных индейцев уничтожили и съели неизвестные злоумышленники, задумавшие поживиться их добром. То, что они не смогли унести с собой, им пришлось оставить в хижинах… Так или иначе, тайна тех давних событий в Ковбой-Вош пока не раскрыта.