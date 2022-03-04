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Автор Ирина Шлионская

Сможет ли робот сымитировать личность человека?

Эврика » Изобретения

Одна из самых популярных тем у футурологов — это создание цифровых копий человеческой личности. Правда, пока мы ещё не приблизились к тому, чтобы напрямую копировать сознание в компьютер, однако кое-какие подвижки в этом плане имеются. Так, уже были попытки имитации человеческой личности на основе аккаунтов в соцсетях… Недавно житель российского города Кунгур, изобретатель и программист Александр Осипович, загрузил "личность" своего покойного деда в построенного им робота.

 

Электронный "памятник"

Робота, по виду напоминающего Терминатора из фантастического фильма, Александр напечатал на трёхмерном принтере. Для создания "личности" инженер использовал видеоматериал с участием деда Николая, носившего при жизни ту же фамилию — Осипович.

"С помощью системы распознавания речи Терминатор превратил медиафайлы в текст, — рассказывает Александр. — Потом он разделил текст на слова и предложения и создал для себя базу знаний, или так называемую эталонную базу вопросов-ответов, проще говоря, Терминатор сохранил в память все слова, которые дедушка говорил на записи. Всё остальное рассчитывалось интуитивно.

Например, когда у Терминатора нет возможности сказать, который час, так как дедушка не проговаривал все цифры, из которых можно собрать ответ, робот отвечает: "Я ничего не знаю, у меня информации меньше, чем у вас".

Осипович-младший считает, что данную технологию можно совмещать с технологией клонирования лиц. Он также предсказал, что в будущем памятники на кладбищах станут интерактивными, и каждый посетитель, придя туда, сможет "пообщаться" с электронной версией усопшего.

"Конечно, это всё не сознание, — говорит программист. — В цифровом виде сознания ещё нет. Это всего лишь имитация, симуляция".

Копирование жизненного опыта

 

Действительно, на базе имеющейся информации — речи, визуальных изображений, текстового материала можно создать некий суррогат, обладающий определёнными чертами реального человека. Но полноценной замены не получится. А насколько приближенной к "оригиналу" может оказаться в таком случае копия, которую скачали прямо из мозга?

Вероятнее всего, копироваться будет в основном прошлый опыт, то есть информация, заложенная в памяти человека. Ведь считается, что именно опыт в первую очередь делает нас теми, кто мы есть.

Это будет уже не просто имитация. Волновая копия будет способна самостоятельно мыслить. Однако и её нельзя считать полноценной. Сможет ли она получать новый опыт, развиваться?

А как быть с физиологией?

 

Также важный момент, о котором говорят многие специалисты — на наше мышление и сознание влияют ещё и физиологические процессы. Гормональный фон, к примеру. Именно от него может зависеть наше поведение и настроение в тот или иной момент.

При цифровом копировании этот фактор будет отсутствовать. И неизвестно, как это повлияет на волновое сознание. Не исключено, что его будут в итоге воспринимать как образец искусственного интеллекта, но ни в коем случае не как человеческого "клона".

Если же сознание будет пересажено в биологического или синтетического носителя, то физиологические процессы будут присутствовать, но уже другие. И те, кто знал человека при жизни, обнаружат, что он здорово изменился. Получается, такое "копирование" бессмысленно. Хотя можно помечтать о том, что когда-нибудь проблема будет наконец решена.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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