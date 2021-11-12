Цифровое "клонирование" — аналог бессмертия?

В последнее время стала появляться информация о технологиях, способных воссоздавать цифровые копии умерших людей. Однако не все относятся к этому однозначно. В частности, недавно своё мнение по данной теме высказали российские специалисты.

Альтернатива биологическим клонам

Над проблемой замены ушедших из жизни людей и животных их двойниками человечество задумалось уже давно. Вначале очень большие надежды возлагались на клонирование. С конца прошлого столетия проводились опыты по клонированию живых организмов, однако клонирование людей очень быстро запретили по этическим соображениям.

С этической точки зрения куда более безопасным кажется цифровое "клонирование". Уже существуют виртуальные актёры, музыканты, телеведущие. Так почему бы не попытаться "повторить" личность реального человека?

В последнее время очень много говорится о том, что скоро сознание человека можно будет "перегнать" в компьютер и мы сможем жить вечно в виде виртуальных файлов.

Создаётся программа, в которую закладываются различные нюансы личности оригинала: это его внешность, мимика, голос, особенности речи, вкусы, привычки. Обычно в этих случаях авторы проекта изучают множество материалов о человеке, читают его записи, просматривают снимки и видео с его изображением, стараясь сделать копию максимально похожей на оригинал.

Встречи в виртуале

Сегодня перед зрителями "выступают" почившие в бозе артисты — Тупак Шакур, Фредди Меркьюри, Принс, Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, и даже Владимир Высоцкий и Виктор Цой. В виде поющих под "фанеру" виртуальных голограмм.

Усопших знаменитостей нередко можно увидеть в современных рекламных роликах. Так, Мэрилин Монро, ушедшая из жизни аж в 1962 году, и Джон Леннон, убитый в 1980-м, не так давно "снялись" в рекламе "Ситроена". Сид Вишес, умерший в 1979-м, и Курт Кобейн, скончавшийся в 1994-м, представили ботинки "Доктор Мартинс". А Одри Хепбёрн, которой нет на этом свете с 1993 года, периодически появляется в рекламе то машин, то джинсов, то шоколада, то чая…

Понятно, что это лишь визуальные образы. Однако ряд футурологов считают, что постепенно будут разработаны технологии, позволяющие перемещать электронные файлы, содержащие информацию о личности человека, в подходящие носители. Скорее всего, это будут искусственные оболочки, максимально комфортные для "обитания" людей. При износе искусственного тела чип или флешку со "слепком" личности переместят в другой носитель.

Но в мозгу человека целых 100 миллиардов нейронов. Представляете, какая работа — всё это оцифровать?! Тем не менее, первые результаты могут появиться уже в нашем столетии. Так, нейробиолог из компании "КиберМионика" Ольга Левицкая говорит:

"Думаю, что первое когнитивное копирование осуществят в 2028 году. В 2045 году, если исследования поддерживать материально, технология станет массовой".

А пока… Например, недавно в Южной Корее мать в условиях виртуального пространства смогла пообщаться со своей покойной дочерью. И не только "поговорить" с ней, но и даже "прикоснуться" — для этого была применена технология захвата движений…

Цифровая копия — это не личность?

Между тем глава департамента анализа данных и искусственного интеллекта факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, профессор Сергей Кузнецов считает, что хотя создание виртуальных личностей вполне реально, и это можно в данный момент осуществить и в России, о создании полноценных копий умерших говорить пока рано. И такие проекты ни в коем случае нельзя осуществлять без психологов, которые, кстати, вовсе не в восторге от перспективы общения своих клиентов с виртуальными двойниками их усопших близких. Они полагают, что это может иметь негативные последствия. Например, человек может расстроиться, обнаружив, что имеет дело с "суррогатом", ведь стопроцентно повторить живой оригинал всё же невозможно. И потом, общение может проходить лишь в виртуальной среде. По мнению специалистов, такие "контакты" в отдельных ситуациях способны даже усугубить горе от потери близкого человека.

Что мы вообще подразумеваем под личностью? Мышление, знания, опыт, который накапливается в течение жизни… Но ведь есть ещё, например, эмоциональная сфера, а она во многом зависит от физиологии, от гормонов. Сможет ли человек, лишившийся природной физической оболочки, испытывать те же чувства и эмоции, что и в естественном состоянии? Это большой вопрос. Футуролог, программист, создатель проекта — Futura.ru Cергей Москалёв комментирует:

"Идея переноса сознания на какой-то носитель не нова. Раньше это делали с помощью книг и записей, сейчас говорят о цифровом бессмертии, но всё равно это пока по-прежнему улучшенный аналог книги. Потому что человек — это сложное физиологическое устройство".

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