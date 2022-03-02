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Автор Ирина Шлионская

Мёртвые клетки в мозгу: вычислить и обезвредить!

Эврика » Изобретения

Нейродегенеративные заболевания, такие как деменция или болезнь Альцгеймера, связаны со смертью нейронов — мозговых клеток, отвечающих за всю нашу мыслительную деятельность. Чтобы диагностировать эти недуги, определить их стадию и подобрать подходящее лечение, необходимо определить эти клетки и их количество. Однако если заниматься этим "вручную", то процесс будет слишком медленным. Недавно издание The Conversation опубликовало информацию о разработке группой американских нейробиологов во главе с Джереми Линсли системы искусственного интеллекта, обученной находить мёртвые нейроны.

 

Предвестники слабоумия

С возрастом когнитивные способности часто снижаются. И этот процесс может прогрессировать, указывая на серьёзную патологию мозга.

Начинается с лёгкой забывчивости. Поначалу человек забывает не слишком существенные детали — чьи-то адреса, имена и фамилии бывших коллег, куда он положил ту или иную вещь, и проч. Постепенно из памяти "вылетают" знакомые из ближнего круга. Несчастный может забывать важные вещи — те или иные факты своей жизни и биографии. Например, не помнить о смерти близкого родственника, друга или партнёра. Он больше не в состоянии ходить на работу, может запамятовать дорогу к собственному дому.

Тревожные "странности"

Окружающие могут замечать, что человек ведёт себя немного странно, но далеко не всегда придают этому значение, тем более делая скидку на возраст.

Увы, эти "странности" чаще всего являются признаком того, что идёт процесс разрушения мозга, смерти нейронов. Чем больше их умирает, тем больше это сказывается на состоянии и поведении больного.

Подсчитано, что люди с нейродегенеративными нарушениями живут в лучшем случае несколько лет после того как заболевание становится заметным.

Маркирует искусственный интеллект

 

Сегодня говорят о том, что наступление слабоумия можно предотвратить, вовремя отследив симптомы болезни и разработав эффективный курс терапии. Но для этого требуется сначала обнаружить "умершие" клетки мозга, просмотрев под микроскопом тысячи изображений. И делается это, как правило, уже на поздней стадии, когда лечение бесполезно.

Нейросеть под названием BO-CNN делает это в сто раз быстрее медика-профессионала. Дело в том, что она более эффективно отслеживает особенности, которыми мёртвые клетки отличаются от живых, и которые не так легко различить человеческому глазу.

"Мёртвые клетки имеют характерный свёрнутый вид, который относительно легко распознать и найти, если знать, что искать, — прокомментировал Линсли. — BO-CNN повышает воспроизводимость и скорость исследований и может помочь учёным обнаруживать новые явления в изображениях, которые иначе они не смогли бы легко распознать".

Отыскав нужные нейроны, сеть маркирует их, и они становятся очевидными для врачей, которые занимаются лечением недуга. Таким образом можно вычислить опасность на ранней стадии, когда проблемы ещё не так велики.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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