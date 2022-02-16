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Автор Ирина Шлионская

Электронному зрению сначала обучат обезьян, а потом и людей

Эврика » Изобретения

Один из перспективных способов вернуть зрение слепым людям — это установка в мозг нейроимплантов, которые будут воздействовать на зрительный нерв и стимулировать его передавать визуальное изображение. Над одной из таких технологий сейчас работают российский фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" и резидент "Сколково", некоммерческая лаборатория "Сенсор-Тех". Проект получил название ELVIS. А испытания пока проходят… на обезьянах!

 

Операция завершилась благополучно

Первая операция по установке импланта уже состоялась недавно в Медицинском центре Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Провёл её нейрохирург Артур Биктимиров.

"Операция по установке нейроимпланта в мозг обезьяны прошла успешно, — цитирует слова специалиста университетская пресс-служба. — Одна из главных задач состояла в проверке работы гаджета и оценке биосовместимости тканей мозга и компонентов системы ELVIS. Успех этого этапа приближает нас к революции в сфере нейротехнологий".

Результат будет. Но не чудо

 

В пресс-релизе говорится, что система ELVIS сможет помочь пациентам, страдающим такими серьёзными патологиями зрения, как терминальная глаукома, терминальный пигментный ретинит, генетические дистрофии сетчатки, тотальная отслойка сетчатки, опухоли зрительного нерва и т. д.

Правда, пока не стоит ждать особых чудес. Имплант поможет людям "уверенно различать силуэты предметов и людей, понимать, где и что находится", обещает пресс-релиз.

Однако полноценным зрение не станет. Так, слепой человек сможет определить контуры объекта и его местоположение, но не сможет разглядеть объект в деталях. Так что ему во многих ситуациях всё равно будут требоваться особая среда или помощь посторонних.

Им просто завяжут глаза!

 

Почему первые эксперименты по установке нейроимплантов решили провести именно на обезьянах? Потому что они во многом похожи на нас и хорошо поддаются обучению.

Так, авторы проекта намерены в ближайшие два года установить чип десяткам подопытных животных. При этом в одном из экспериментов обезьяну заранее, ещё до установки импланта, обучат идентифицировать различные геометрические фигуры.

После того как имплант будет установлен в область зрительной коры головного мозга примата, того "попросят" выполнить ту же серию упражнений, но с завязанными глазами. О физическом ослеплении испытуемых речь пока не идёт, и слава богу.

Если испытания пройдут успешно, то исследователи ожидают, что операции по установке зрительных имплантов нового поколения начнут проводиться в России в 2027 году. Хотя не исключено, что к этому сроку изобретут что-то ещё более совершенное.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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