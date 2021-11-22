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Малышева предложила пройти онлайн-тест: "Грозит ли вам слепота?"

Здоровье

Елена Малышева посоветовала всем желающим пройти тест на выявление дегенерации сетчатки глаза. Теледоктор показала таблицу для диагностики возможной слепоты.

Тест на дегенерацию сетчатки глаза
Тест на дегенерацию сетчатки глаза

Елена Малышева опубликовала в своём Instagram-аккаунте специальный тест, который поможет узнать, грозит ли вам слепота. Ведущая программы "Жить здорово" разместила разлинованное на квадраты изображение с точкой посередине.

"Поставьте телефон на расстоянии 20 см от глаз и смотрите на точку в центре квадрата с клеточками. Вы должны чётко видеть точку, а все линии должны чётко пересекаться перпендикулярно. Смотрите на точку в течение 30 секунд", — написала медик под онлайн тестом.

Телеведущая объяснила, как понять, что пора отправляться на приём к окулисту.

"Если у вас есть любые искажения, значит очень высокий риск развития слепоты… Чаще всего такие изменения происходят при макулярной дегенерации сетчатки", — отметила врач.

Подписчики Малышевой поделились своими впечатлениями от теста.

"А если линии ровные, но слегка раздваиваются";

"Искажения нет, но квадратики вижу светло-зелёные и розовые";

"Хорошо, все чётко, только точка немного размыта", — писали в Сети.

На все эти комментарии Елена Васильевна отвечала одинаково: "Надо сходить к офтальмологу".

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Жить здорово! Внезапная слепота. 01.11.2018
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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