Елена Малышева посоветовала всем желающим пройти тест на выявление дегенерации сетчатки глаза. Теледоктор показала таблицу для диагностики возможной слепоты.
Елена Малышева опубликовала в своём Instagram-аккаунте специальный тест, который поможет узнать, грозит ли вам слепота. Ведущая программы "Жить здорово" разместила разлинованное на квадраты изображение с точкой посередине.
"Поставьте телефон на расстоянии 20 см от глаз и смотрите на точку в центре квадрата с клеточками. Вы должны чётко видеть точку, а все линии должны чётко пересекаться перпендикулярно. Смотрите на точку в течение 30 секунд", — написала медик под онлайн тестом.
Телеведущая объяснила, как понять, что пора отправляться на приём к окулисту.
"Если у вас есть любые искажения, значит очень высокий риск развития слепоты… Чаще всего такие изменения происходят при макулярной дегенерации сетчатки", — отметила врач.
Подписчики Малышевой поделились своими впечатлениями от теста.
"А если линии ровные, но слегка раздваиваются";
"Искажения нет, но квадратики вижу светло-зелёные и розовые";
"Хорошо, все чётко, только точка немного размыта", — писали в Сети.
На все эти комментарии Елена Васильевна отвечала одинаково: "Надо сходить к офтальмологу".
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