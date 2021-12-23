Первыми "летающими мотоциклистами" станут десантники

Нынешнее время — это эпоха скоростей. Мы хотим быстро наводить чистоту в наших домах — и вот у нас появились роботы-пылесосы. Нам не хочется мыть посуду — и её моет кухонный комбайн. Готовить нам тоже не хочется, и к нашим услугам морозилки и микроволновки. Но особенно нам жаль времени, потраченного на передвижение из точки А в точку Б, или куда там ещё нам требуется. Отсюда скоростное метро, прямые многополосные шоссе и масса машин, которые много времени проводят в уличных пробках. Как их избежать? Сделать улицы шире? Пересадить всех на велосипеды и общественный транспорт? А может быть, попробовать летать по воздуху в городе, причём с крыши одного дома — прямо на крышу другого?..

Аэропорты на крышах

О том, что крыша многоэтажного здания может служить аэродромом, журнал "Популярная механика" писал ещё в июне 1926 года. И вот сегодня, когда многоэтажные жилые здания растут в наших городах буквально не по дням, а по часам, почему бы не сделать их крыши плоскими, с подогревом, установить на них лифт-подъёмник, поднимающий нечто летучее с технического этажа на крышу — вот вам и значительное облегчение транспортной проблемы.

Кто очень торопится либо кому далеко добираться — сел в "воздушное такси" и прямо с крыши своего дома полетел куда надо. "Заплати и лети" — всё просто.

Гибрид автомобиля и вертолёта

Вопрос — на чём лучше всего летать именно с крыши? Казалось бы, что может быть более подходящим для этой цели, как не гибрид вертолёта и автомобиля. О таких машинах мечтали, о них писали и в США, и у нас в СССР, но, помимо не слишком удачных опытных образцов, так ничего создано и не было.

На картинке с обложки всё той же "Популярной механики" всё просто: полетал, сел, вертолётный винт сложил и дальше едешь на таком гибриде, как на обычном авто. Но не так-то оказалось легко сделать такую машину.

Обычный самолёт, но… маленький!

А может быть, стоит попробовать организовать перевозку людей внутри городов на небольших самолётах? Корпус на двоих человек в форме капли (но можно и на троих сделать — один пилот и два пассажира!), весь корпус и крылья из современных пластмасс, а то и вообще из углепластика. Кстати, такие самолётики уже выпускает у нас завод в Таганроге, вот только двигатели к ним импортные, ну так ведь заменить их на отечественные проблема невелика. Шасси на трёх колесах, благодаря носовому переднему колесу самолёт не может перевернуться при жёсткой посадке. А уж какая у него летучесть и маневренность! Взлетает он, пробежав метров 50 максимум. Так что крыша длинного многоэтажного дома на несколько подъездов как раз для него в качестве взлётной площадки вполне подходит!

Римляне впереди всей планеты

О том, что в городах нужен новый транспорт, пишут много, но вот в Риме об этом уже не только пишут, но и готовятся запустить летающие такси до аэропорта Фьюмичино уже в 2024 году. Это позволит сократить путь из городского центра до аэровокзала с 45 до 15 минут. Над новой машиной работает немецкая компания Volocopter. Причем в кабине такси будет помещаться два пассажира вместе с багажом, ну и пилот, конечно.

Предполагают, что такое аэротакси будет подниматься в воздух на высоту 100-300 метров и передвигаться со скоростью около 60 километров в час. При этом, поскольку работать оно будет на электричестве, то и передвигаться будет практически бесшумно, а главное — не загрязнять атмосферу.

Правда, цена поездки будет немаленькой: около 150 евро. Когда эта услуга станет регулярной, она, безусловно, понизится.

Хорошие примеры, как, впрочем, и дурные — заразительны. Так, в Париже оператор общественного транспорта RATP тоже планирует организовать такой траффик с помощью аэротакси в аэропорты Орли и Шарль де Голль в 2030 году.

Вместо крыльев и винтов — четыре трубы!

Возможно, что новые воздушные машины вообще не будут иметь привычных нам воздушных винтов, а станут перемещаться по воздуху за счёт вращения цилиндрических роторов особой конструкции. Кстати, опыты над такими машинами идут, в том числе и в нашей стране, где уже построен летающий образец такой машины, оснащённой циклоротором Фойта-Шнайдера, и опробован российским Фондом перспективных исследований в 2021 году. А уже к 2022 году планируется поднять в воздух летающее такси "Циклокар" грузоподъёмностью до 600 килограммов, которое сможет перевозить шесть пассажиров на расстояние до 500 километров с очень приличной скоростью 250 километров в час!

Интересно, что в 30-е годы прошлого века о летательных аппаратах писали самые различные журналы, помещали их изображения на обложках, но ни один такой аппарат в те годы в воздух так и не поднялся. А вот современный "Циклокар" с "трубами" вместо крыльев и винтов уже летает!

"Спидер" — воздушный мотоцикл!

"Спидер Ультралайт" — летающий мотоцикл будущего

А может быть, в качестве воздушного городского транспорта в скором времени станут использоваться "воздушные мотоциклы"? Компания JetPack Aviation как раз сейчас работает над такой машиной. Аппарат получил название "Спидер" и представляет собой стабилизированный с помощью гироскопов квадрокоптер на электротяге. Прототип "Спидер" вполне уверенно держится в воздухе даже при боковом ветре со скоростью 50 км/ч (около 14 м/с). Ну, а сам "летающий мотоцикл" будет иметь возможность взлетать, как и вертолёт, вертикально без разбега и быстро переходить в горизонтальный полёт.

Генеральный директор компании Дэвид Мэйман говорит, что первоначальная стоимость аппарата пока что составляет $380 тысяч, однако из-за последующих доработок она, скорее всего, станет больше. Больше, но насколько? Кстати, цена одномоторного двухместного самолётика с каплевидным корпусом тоже не маленькая — 4,9 млн. рублей. Однако люди их покупают и летают на них. Так что при правильной постановке дела даже высокая стоимость таких аппаратов окажется не слишком уж большой помехой в их использовании, которое со временем сможет стать даже рентабельным!

На сайте фирмы уже объявлено о приёме заказов на "Спидер". Там же сообщается, что запланировано выпустить сразу четыре версии этого ховербайка: ультралёгкую машину для активного отдыха, а также пассажирскую, военную и грузовую версии. Друг от друга они будут отличаться продолжительностью полёта, полезной нагрузкой и развиваемой скоростью.

"Спидер" для морского десанта…

Пожалуй, военные первыми дождутся своего аппарата, поскольку уж кого-кого, а у них деньги есть! Но им нужна машина с большой дальностью полёта, а значит — с крыльями, чтобы разгрузить моторную установку. Но создавать совершенно разные машины слишком дорого, да и непрактично с точки зрения производства. Поэтому, скорее всего, будущая серийная машина будет модульного типа — с тем, чтобы её можно было бы легко трансформировать под любые требования заказчика. Например, для вылетов на большое расстояние можно будет использовать крыло-ёмкость для топлива, заменяющее топливный бак и одновременно создающее подъёмную силу.

И как знать, может быть, в недалёком будущем появятся даже специальные десантные суда, морская пехота которых будет высаживаться на берег не на плавающих катерах, бэтээрах, плавающих танках или, скажем, вертолётах, а на таких вот одно-двухместных "спидерах" и на них же вести бой. После высадки на берег эти машины, повинуясь командам автопилота, будут автоматически возвращаться на борт корабля за новыми партиями десантников. Характер высадки на берег эта новация тогда изменит совершенно, как и сам внешний облик такого корабля, хотя и с привычных нам десантных судов их, скорее всего, тоже можно будет с успехом использовать. Правда, пока такие аппараты держатся в воздухе всего 20-30 минут (на большее заряда батарей не хватает), однако и за это время на высокой скорости можно улететь очень далеко!

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