Долголетием человечество обязано бабушкам и дедушкам

Как известно, люди развиваются дольше, чем многие другие животные, в частности, приматы, но и живём мы дольше, чем они. По мнению Дэниела Либермана из Гарвардского университета и его коллег, это объясняется тем, что участие в воспитании человеческого потомства стали принимать бабушки и дедушки. Исследователи назвали это "гипотезой активных прародителей". Результаты их работы были опубликованы в журнале Proceeding of the National Academy of Sciences.

Нянчиться с внуками выгодно?

На первый взгляд — какая может быть связь между бабушкой или дедом, которые нянчатся с внуками, и продолжительностью жизни людей? Но если мы посмотрим на других животных, хотя бы млекопитающих, то обнаружим, что возиться с внуками у них вовсе не принято. Да и родители в основном перестают интересоваться потомством, как только детёныши становятся более-менее самостоятельными.

Эксперты считают, что бабушки начали присматривать за внуками только в процессе эволюции. Этот факт позволил матерям экономить свои ресурсы, что дало им возможность меньше заниматься уже родившимися детьми и чаще размножаться. Следовательно, жить дольше стало выгодно — это способствовало увеличению человеческой популяции.

Мужчины, даже выйдя уже из репродуктивного возраста, продолжали оставаться активными, например, ходили на охоту и могли обучать внуков различным полезным навыкам.

Жировой эффект

Но для того, чтобы участвовать в воспитании подрастающего поколения, дедушки и бабушки должны были иметь хорошую физическую форму. Между тем, скажем, грызунам, которые ведут очень подвижный образ жизни, это не позволяет жить дольше.

Существует теория жизненной истории (life history), которая предполагает, что количество доступных организму ресурсов ограничено. Их можно направить только на что-то одно — физическую активность, рост, размножение, поддержание сил. Или же организм просто будет запасать эту энергию. Например, если вы будете тратить её на активные физические действия, то жить долго у вас не получится.

Однако, полагает команда Либермана, физические упражнения препятствуют отложению жира в тканях. Поскольку человек тратит куда больше энергии, чем другие приматы, на вынашивание, выкармливание и воспитание потомства, жировые запасы он накапливает куда эффективнее. Так, у современных охотников-собирателей жир составляет 25% от общей массы тела, тогда как у шимпанзе — 9%. Но если физическая активность выше средней, то снижается риск ожирения и, следовательно, патологий, к которым оно приводит. Таким образом у людей появляется шанс на более долгую жизнь.

Антистрессовый фактор

Специалисты выдвинули ещё одну гипотезу. Мол, интенсивное движение, связанное с присмотром за потомством, вызывает стресс, но вместе с тем запускаются и антистрессовые механизмы, восстанавливающие клеточные структуры. То есть люди буквально "убегают от инфаркта".

С одной стороны, люди смогли жить дольше, потому что много двигались, с другой, они вынуждены были сохранять физическую активность, потому что стали жить дольше и должны были заботиться не только о детях, но и о внуках. Конечно, это пока всего лишь теории, которые ещё нуждаются в проверке.

