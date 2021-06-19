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Кузнецова предложила сделать декретные выплаты для бабушек и дедушек

Общество

Уполномоченный президента РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что семьям с детьми нужна большая поддержка со стороны властей. По её словам, необходимо постоянно увеличивать материнский капитал и оказывать другую помощь.

Кузнецова предложила сделать декретные выплаты для бабушек и дедушек

В частности, Кузнецова заявила о том, что необходимо сохранять трудоспособность молодых родителей. Помочь в этом может изменение в законодательстве по которому в декрет могут уходить бабушки и дедушки детей.

Кузнецова отметила, что в России сложилась традиция, когда в воспитании детей участвуют бабушки и дедушки.

"Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек? Это тоже могло бы служить большим подспорьем, в том числе и для молодых семей особенно", — заявила Кузнецова во время съезда "Единой России".

Кузнецова по предложению Владимира Путина вошла в первую пятёрку избирательного списка "Единой России" на выборах в Госдуму.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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