В будущем появятся устройства для расшифровки мыслей

Кто из нас хотя бы порой не мечтал узнать, о чём думают другие люди? Конечно, лишь немногие из нас обладают телепатическими способностями, но в будущем могут появиться устройства, которые позволят "расшифровывать" значение электрических волн, испускаемых нашим мозгом. Об этом рассказал представитель компании i-BrainTech Геннадий Коваленко.

"Запертый человек" и киберреальность

Разработка может появиться в рамках проекта "Киберреальность", посвящённого изменениям в жизни людей благодаря высоким технологиям. Он показывает, как те или иные технологии облегчают и улучшают наше повседневное существование, помогают решать различные проблемы. Скажем, в тех случаях, когда речь идёт о людях с ограниченными возможностями.

Человек может находиться в полном сознании, но при этом быть не в состоянии коммуницировать с окружающими или самостоятельно производить даже простейшие действия вроде поднесения ложки ко рту.

"Хотя чтение мыслей в обычном понимании этого слова невозможно, нейротехнологии могут записать биоэлектрическую активность мозга, — говорит Коваленко. — Если появится подходящий математический аппарат, который позволит раскодировать эту активность, мы сможем определить, как пациент, страдающий синдромом запертого человека, реагирует на те или иные раздражители — например, на таблички с буквами. Так мы сможем понять, о чём думает человек, который лишен возможности говорить и двигаться".

Чипы от Маска

Илон Маск

Да, возможность контактировать с окружающим миром при помощи нейроинтерфейсов выглядит настоящим спасением для людей, частично или полностью парализованных после травм или инсультов. Но каким должен быть такой интерфейс?

Очередной проект американского инженера и миллиардера Илона Маска связан с возможностью управления компьютерами силой мысли. В следующем году его компания Neuralink планирует начать тестирование на пользователях чипов, вживляемых в мозг и подающих команды электронным устройствам.

В апреле этого года компания распространила ролик, в котором обезьяна с несколькими имплантами в мозгу поедает банановый смузи, одновременно играя в видеоигры без использования консоли и клавиш.

Кодировка мозга

Но если говорить о людях, которые не имеют подобных проблем, то они могут относиться к таким вещам, как вживляемые в мозг импланты, с недоверием.

"Не каждый человек согласится вскрыть себе мозг", — считает Коваленко.

Однако, по его мнению, большинству вполне по душе придётся так называемая неинвазивная технология, которая позволит "считывать" биоэлектрическую активность мозга и дешифровывать её посредством специальных алгоритмов. Такую схему можно будет использовать для самых разных целей, от управления электронными протезами у инвалидов-ампутантов до погружения в виртуальную среду.

Возможно, найдутся и те, кто захочет таким способом просто прочитать чьи-то мысли. Так что обсуждения этических аспектов в процессе работы над подобными новинками нам не избежать.

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