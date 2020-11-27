Для американских солдат будет разработана технология, которая позволит им читать мысли друг друга. Так бойцы смогут поддерживать связь на поле боя.
Инициатором проекта, на реализацию которого выделено $6,25 млн, стало Армейское управление исследованиями (ARO) США, сообщает C4ISRNET.
Пентагон считает, что общение по рации — это прошлый век. Военнослужащих необходимо обеспечить технологией типа телепатической связи.
Первые прототипы системы должны появиться через пять лет.
Нейробиологи, которые работают над созданием проекта, утверждают, что сегодня в мире существуют технологии, позволяющие идентифицировать и считывать нейронную активность, отвечающую за ту или иную деятельность человека. Такие проекты пока далеки от считывания мыслей, но их реализация позволит приблизиться "технологической телепатии".
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