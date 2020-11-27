Пентагон разработает для солдат технологию чтения мыслей

Для американских солдат будет разработана технология, которая позволит им читать мысли друг друга. Так бойцы смогут поддерживать связь на поле боя.

Инициатором проекта, на реализацию которого выделено $6,25 млн, стало Армейское управление исследованиями (ARO) США, сообщает C4ISRNET.

Пентагон считает, что общение по рации — это прошлый век. Военнослужащих необходимо обеспечить технологией типа телепатической связи.

Первые прототипы системы должны появиться через пять лет.

Нейробиологи, которые работают над созданием проекта, утверждают, что сегодня в мире существуют технологии, позволяющие идентифицировать и считывать нейронную активность, отвечающую за ту или иную деятельность человека. Такие проекты пока далеки от считывания мыслей, но их реализация позволит приблизиться "технологической телепатии".