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Автор Игорь Буккер

Достаточно землетрясения, чтобы Китай рухнул

Эврика » Открытия

Китайские династии губили не нарушение принципов конфуцианства, не зловредные усилия чиновников и уж тем более не нашествия кочевников, а извержения вулканов. За последние 2 000 лет охлаждение климата в Китае отрицательно сказалось на сельском хозяйстве. Извержения образуют в верхних слоях атмосферы облака серной кислоты, которые способствуют критическому понижению температуры.

Китайская стена
Китайская стена

Климат — это не погода, а гораздо хуже

Мощные вулканические извержения образуют облака, препятствующие проникновению солнечного света на длительный период — до года или даже двух, что приводит к более слабым муссонам и уменьшению количества осадков, снижению урожайности сельскохозяйственных культур.

"Мы впервые подтвердили тот факт, что крах китайских династий за последние две тысячи лет более вероятен в годы после извержений вулканов, — утверждает заслуженный профессор кафедры экологии Школы окружающей среды и биологических наук Рутгерского университета Алан Робок (Alan Robock). — Однако не всё так просто: длительные войны и конфликты сильно угрожают династиям, но воздействие холодного климата на посевы также может повысить вероятность конфликта, ещё более увеличивая вероятность краха государства".

На страницах журнала Communications Earth & Environment представлены реконструкции 156 извержений вулканов, начиная с 1-го года нашей эры по 1915 год. Сравнение повышенного уровня сульфатов в ледяных кернах Гренландии и Антарктики с описанными в исторических хрониках событиях 68 китайских династий и войнами, которые происходили в период между 850 и 1911 годами, привели к выводу, что сильнейшие извержения могут довести до "двойной опасности — заметному похолоданию и сухостою во время сельскохозяйственного вегетационного периода. Климатические изменения чреваты гибелью домашнего скота, ускоренной деградацией земель и большим ущербом урожаю от сельскохозяйственных вредителей, выживающих в более мягкие зимы".

Не всё, что сверху — от Бога

По мнению учёных, небольшие вулканические "потрясения" климата приводят к краху династий, когда достаточно высок политический и социально-экономический стресс. Более сильные землетрясения могут привести к краху без прежде существующего напряжения в социуме.

Другие сопутствующие факторы:

  • скверное управление,
  • коррупция среди чиновников,
  • демографический пресс.
Китайская стена
Китайская стена

Специалисты подчёркивают необходимость подготовки к будущим извержениям вулканов, особенно в регионах с экономически уязвимым населением (сравнимым с такими династиями в Поднебесной, как Мин и Тан) и/или которые имеют историю неэффективного использования ресурсов.

Извержения вулканов в ХХ и ХХI веках были меньше, чем большинство извержений в эпоху существования имперского Китая. Тем не менее умеренные извержения, возможно, способствовали засухе в африканском Сахеле в 1970-1990-е годы, что привело к гибели около 250 000 человек и появлению 10 миллионов беженцев в этом экономически неразвитом регионе. В исследовании говорится, что будущие крупные извержения в сочетании с изменением климата могут серьёзно повлиять на сельское хозяйство в некоторых из самых густонаселённых и наиболее изолированных регионах.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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