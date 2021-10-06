Потоки лавы на Канарских островах. Кто следующий?

Страшным природным катаклизмом обернулось для жителей испанского острова Пальма извержение вулкана Кумбре-Вьеха. За последние несколько суток на близлежащие населённые пункты обрушилось более 80 миллионов кубометров раскалённой лавы. Пока власти подсчитывают причинённые стихией убытки, учёные пытаются спрогнозировать, какие густонаселённые места планеты также находятся в зоне риска.

Канары: курорт в огне

Вулкан Кумбре-Вьеха

Очевидно, не скоро туристы вновь решатся посетить популярный у любителей пляжного отдыха остров Пальма в Испании. Извергающиеся из жерла вулкана потоки лавы начиная с 3 октября уже разрушили более тысячи зданий. Власти острова были вынуждены эвакуировать около шести тысяч человек. Ежедневно сообщения с острова Пальма поступают одно тревожнее другого. В понедельник, 4 октября, вечером местные геологи сообщили, что существует высокая вероятность образования смертельно опасных токсичных газов, возникающих во время контакта раскалённой лавы с морской водой.

В мировой истории известны прецеденты, когда население крупных деревень гибло после извержения подводных вулканов, расположенных на дне крупных озер.

В то же время удивляет беспечность населения острова, построившего жилые поселки вблизи периодически извергающегося вулкана. Предыдущее извержение Кумбре-Вьеха произошло в 1971 году, также принеся масштабные разрушения.

По данным геологов, в современном мире существует немало густонаселённых мест планеты, которые в любую минуту могут погибнуть от извержения вулканов подобно несчастным жителям древних Помпей.

Гавайи: отдыхать не рекомендуется

Вулкан Килауза

Самое удивительное, что наибольшей опасности подвергаются популярные курорты, расположенные на островах вблизи спящих вулканов.

Вслед за Канарскими островами в любой момент может начаться извержение вулкана на Гавайях. В прошлом году немало неприятностей туристам и местным жителям доставил проснувшийся Килауэа. К счастью, обошлось без жертв, но сейсмологи не рекомендуют посещать Гавайские острова в ближайшее время.

Не лучшим образом обстоят дела на популярном у туристов из России острове Бали. Согласно исследованиям вулканологов в течение трёх-четырёх лет на острове ожидается крупное извержение вулкана Агунг, которое не только уничтожит жизнь на острове, но и поднимет температуру в регионе на несколько градусов. Уже сегодня выбросы жизнедеятельности вулкана поднимаются на высоту до 11 километров, существенно загрязняя окружающую природу.

Италия: ванны из пепла

Вулкан Стромболи

Не менее серьёзную опасность для жителей итальянского курортного острова Стромболи представляет расположенный на острове одноименный вулкан. Весной этого года вулкан неожиданно пробудился, повергнув в ужас население всего острова. К счастью, туристов не много. Больше всего власти опасались, что вулкан вновь пробудится летом, когда Стромболи посещает около трёх тысяч туристов.

Во время прошлого извержения в июле 2020 года вулкан унёс жизнь одного путешественника, а около 400 местных жителей были эвакуированы из своих домов.

Но больше всего итальянцев беспокоит поведение вулкана Этна на Сицилии. Вот уже несколько лет на склоне горы то тут, то там появляются трещины с сочащейся из них лавой. Всему виной постепенное погружение вулкана в Средиземное море. По прогнозам учёных, в любой момент может произойти его разрушение с последующим крупным извержением. О том, какая судьба, в этом случае ждёт население и туристов Сицилии, можно только догадываться.

Япония: жизнь на пороховой бочке

Фудзияма

В то же время самую большую тревогу вызывает судьба жителей Токио. Дело в том, что столица Японии, расположена всего в 140 километрах от знаменитой горы Фудзияма, являющейся спящим вулканом. Во время последнего извержения, произошедшего в 1707 году, на улицах города можно было наблюдать 15-сантиметровый слой вулканического пепла.

Учитывая, что население города приближается к 14 миллионам, сейсмологи прогнозируют до миллиона погибших в том случае, если Фудзияма проснётся вновь.

Причём первый тревожный звонок уже прозвучал. В 2011 году вулканологи констатировали избыточное давление в жерле вулкана. По их мнению, извержение — всего лишь вопрос времени.

В наши дни контроль состояния Фудзиямы обеспечивают более 800 сейсмодатчиков. Согласно их показаниям, ситуация на сегодняшний день намного более опасная, чем была накануне извержения 1707 года.

К сожалению, один из крупнейших мегаполисов мира на другое место не перенесёшь, поэтому японцам остаётся надеяться только на чудо.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.