Неандертальцев считают побочной ветвью человечества. В наших геномах есть и фрагменты их ДНК. Останки первых неандертальцев были найдены 165 лет назад, и с тех пор учёные смогли немало узнать об образе жизни этих племен.
Недавно испанские специалисты во главе с доктором Гильермо Бланко из Национального музея естественных наук в Мадриде использовали метод так называемой "ролевой игры", чтобы понять механизм сотрудничества между членами неандертальской группы в процессе ловли птиц.
В рацион неандертальцев входили различные растения, грибы, жареные сосновые шишки, мясо моллюсков, а также выброшенных на берег дельфинов. Но наши отдаленные родичи занимались и охотой на живых млекопитающих и птиц, применяя для этого примитивные инструменты.
В частности, исследователи пришли к заключению, что неандертальцы могли охотиться на чаек, которые устраивались на ночлег в их пещерах. Члены группы охотников разжигали огонь, который ослеплял пернатых, что позволяло легко их поймать.
Почему именно чайки? На это указывали окаменелости, найденные в пещерах, служивших стоянками для неандертальцев. Это были и останки самих чаек, и орудия, видимо, служившие для охоты. Особенно много таких находок было сделано на Пиренейском полуострове. Там обнаружили фрагменты так называемых "мустьерских" каменных орудий возрастом от 35 000 до 300 000 лет.
В процессе научных "ролевых игр" учёные, изображавшие "неандертальцев", разделившись на команды, в каждую из которых входило от 2 до 10 человек, пробирались ночью в пещеры на насесты, где спали живые птицы. При себе они имели лестницы, верёвочные сети, и лампы, которые должны были имитировать факелы. Предполагалось, что всеми этими приспособлениями реальные неандертальцы могли пользоваться во время охоты.
При этом эксперты фиксировали размеры команды людей, параметры насеста, какая стратегия и инструменты были применены, как реагировали птицы и какое количество пернатых удалось изловить таким образом. Всего было проведено 296 испытаний на 70 гнездовьях чаек в пещерах, поймано 5525 птиц.
По словам Гильермо Бланко, когда неандертальцы ослепляли чаек огнём, те либо пытались вылететь из пещеры наружу, и тогда их ловили сетями, либо взлетали к потолку, и тогда их можно было поймать вручную. Если команда состояла из нескольких опытных птицеловов, то за ночь они могли поймать от 40 до 60 птиц.
Данное исследование в очередной раз доказывает, что неандертальцы были куда более социализированы и имели более развитые физические и интеллектуальные навыки, чем мы думаем. Например, они жили группами, включающими от 10 до 20 взрослых, а также их детей. Их мозг по величине превосходил мозг современного человека, а тело было хорошо приспособлено для охоты и скалолазания.
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