Научная "ролевая игра" помогла понять, как неандертальцы охотились на птиц

Неандертальцев считают побочной ветвью человечества. В наших геномах есть и фрагменты их ДНК. Останки первых неандертальцев были найдены 165 лет назад, и с тех пор учёные смогли немало узнать об образе жизни этих племен.

Неандерталец

Недавно испанские специалисты во главе с доктором Гильермо Бланко из Национального музея естественных наук в Мадриде использовали метод так называемой "ролевой игры", чтобы понять механизм сотрудничества между членами неандертальской группы в процессе ловли птиц.

Разнообразить рацион

В рацион неандертальцев входили различные растения, грибы, жареные сосновые шишки, мясо моллюсков, а также выброшенных на берег дельфинов. Но наши отдаленные родичи занимались и охотой на живых млекопитающих и птиц, применяя для этого примитивные инструменты.

В частности, исследователи пришли к заключению, что неандертальцы могли охотиться на чаек, которые устраивались на ночлег в их пещерах. Члены группы охотников разжигали огонь, который ослеплял пернатых, что позволяло легко их поймать.

Почему именно чайки? На это указывали окаменелости, найденные в пещерах, служивших стоянками для неандертальцев. Это были и останки самих чаек, и орудия, видимо, служившие для охоты. Особенно много таких находок было сделано на Пиренейском полуострове. Там обнаружили фрагменты так называемых "мустьерских" каменных орудий возрастом от 35 000 до 300 000 лет.

Имитация охоты на чаек

В процессе научных "ролевых игр" учёные, изображавшие "неандертальцев", разделившись на команды, в каждую из которых входило от 2 до 10 человек, пробирались ночью в пещеры на насесты, где спали живые птицы. При себе они имели лестницы, верёвочные сети, и лампы, которые должны были имитировать факелы. Предполагалось, что всеми этими приспособлениями реальные неандертальцы могли пользоваться во время охоты.

При этом эксперты фиксировали размеры команды людей, параметры насеста, какая стратегия и инструменты были применены, как реагировали птицы и какое количество пернатых удалось изловить таким образом. Всего было проведено 296 испытаний на 70 гнездовьях чаек в пещерах, поймано 5525 птиц.

Неандертальцы были социализированы и сообразительны

По словам Гильермо Бланко, когда неандертальцы ослепляли чаек огнём, те либо пытались вылететь из пещеры наружу, и тогда их ловили сетями, либо взлетали к потолку, и тогда их можно было поймать вручную. Если команда состояла из нескольких опытных птицеловов, то за ночь они могли поймать от 40 до 60 птиц.

Данное исследование в очередной раз доказывает, что неандертальцы были куда более социализированы и имели более развитые физические и интеллектуальные навыки, чем мы думаем. Например, они жили группами, включающими от 10 до 20 взрослых, а также их детей. Их мозг по величине превосходил мозг современного человека, а тело было хорошо приспособлено для охоты и скалолазания.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.