Храм воды и гибель цивилизации майя

Исследователи обнаружили в Белизе руины древнего храма, а также множество ритуальных сосудов майя. Окруженное карстовыми озерами сооружение таит в себе загадки таинственного культа воды и обстоятельства гибели цивилизации майя. Храм находится в районе Кара Бланка, затерянный в тропических лесах. Здесь майя поклонялись Чааку — повелителю молний, воды и дождя.

Пещеры и сеноты были для майя входами в мир подземных духов

Загадочные майя… Любое новое свидетельство, а получить их могут лишь археологи, помогает нам лучше понять этот древний народ. В бывшем Британском Гондурасе, а ныне в государстве Белиз, приютившемся на берегу Карибского моря, в озерном краю группа ученых под руководством антрополога Лайзы Лусеро (Lisa Lucero) из университета Иллинойса наконец-то обнаружили "сакральное место народа" майя, куда они приносили дары своим богам.

Район Кара Бланка (Cara Blanca), затерянный в дебрях тропических лесов примерно в 70 километрах к западу от столицы Белиза, представляет собой край карстовых озер. В переводе с испанского Cara Blanca означает "бледнолицый", видимо, из-за характерного для этих мест белого цвета местных известняковых утесов. Обрушившиеся своды известняковых пещер заполняются подземными водами и образуются так называемые сеноты — заполненные водой углубления в земле разного размера и глубины.

Считается, что сюда индейцы майя приходили не только за водой, но и для совершения жертвоприношений. "Пещеры и сеноты были для майя входами в преисподнюю, в мир подземных духов", — говорит на страницах National Geographic археолог Холли Мойес (Holley Moyes) из Калифорнийского университета.

Некогда здесь существовало капище, которые нынче получило наименование "Храм воды". Исследователи полагают, что прибывавшие в храм паломники поклонялись Чааку — повелителю молний, воды и дождя. И чем дольше продолжалась засуха, тем больше люди приносили подношений богам. Не обходилось и без человеческих жертв, о чем свидетельствуют найденные останки.

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Происходили ли в Храме воды жертвоприношения майя

Вот только не все ученые соглашаются с такой гипотезой и, в свою очередь, выдвигают свою версию, мол, здесь майя хоронили представителей своей элиты. Долгое время ученые считали, что в жертву приносились только женщины. Сейчас специалисты уверенно говорят, что не все мертвецы — жертвы жертвоприношения и что в сенотах находятся трупы не одних только женщин. После того, как был найден хорошо сохранившийся скелет пожилой женщины без следов насильственной смерти, тезис о том, что колодцы-сеноты служили не только для жертвоприношений, но и являлись местами для погребения, нашел свое подтверждение.

На глубине около 60 метров аквалангисты нашли большое количество ритуальных керамических изделий и черепки сосудов разной формы и размеров, а также каменные орудия. Стенки сосудов испещрены изображениями волн, спиралей и фигурок животных, например, ягуара, который ассоциировался с пещерами и водой. Исследование развалин храмового комплекса показало, что его пол покрывал слой из множества осколков керамики, которые постарались поднять со дна водоема. Стены сооружения были изготовлены из добытого неподалеку известнякового туфа.

Датировка артефактов показывает, что найдено и изучено лишь небольшое количество предметов более ранних периодов, зато множество материальных свидетельств периода перед самым концом цивилизации майя, когда, как сообщает National Geographic, "потребность майя умиротворить бога дождя Чаака, обитавшего в глубинах водоемов, страшно возросла".

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Культ богов воды у майя

Свидетельства добиться милости богов во время засухи ранее были найдены в другом сеноте из древнего города Караколь (Caracol), что в переводе с испанского означает "улитка" или "раковина улитки". В древние времена город назывался Ошуица - и вот тут под 43-метровой пирамидой располагался упомянутый сенот.

Ученые предположили, что многолетняя засуха должна была вызвать усиление культа богов воды, следовательно, к увеличению числа паломников в Храм воды. В настоящее время исследователи стараются определить время образования озер, а также узнать, в какой период истории майя был построен Храм воды.

В IX-X веках нашей эры жители неожиданно покинули многие крупные города, а к моменту прихода европейцев культура майя уже пребывала в упадке. Одной из главных причин массового исхода населения обычно называют засуху, которая обрушилась на Центральную Америку. В том числе исследования пещерных сталагмитов позволили позволил заключить, что уровень подъема воды совпадал с увеличением влажности, а упадок — с периодом засухи.

Ранее выдвигались такие различные теории заката цивилизации майя, как безответственное отношение майя к окружающей природе, или вину возлагали на общее и естественное изменение климата в регионе. Эти гипотезы были выдвинуты почти сто лет назад и до сих пор вызывали немало споров.

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