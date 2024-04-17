Запад всё активнее наращивает своё присутствие в экономике Армении. РФ это грозит проблемами

Западный капитал всё активнее запускает щупальца в армянскую экономику

5:57 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

Накануне одно из крупнейших армянских финансовых учреждений, "Америябанк", перешёл под контроль другого, не менее крупного банка из соседней Грузии. Казалось бы, где тут западный капитал, заявленный в заголовке? Ведь "Bаnk of Georgia" — новый владелец армянского банка, судя по названию, банк грузинский?

Фото: Wikipedia by Martin St-Amant is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Но в наше время не стоит особо доверять названиям. Тем более к названиям, апеллирующим к наименованию государства.

Действительно, непосвящённый наблюдатель может сделать вывод, что Bаnk of Georgia — это что-то вроде Центробанка Грузии. По крайней мере, такая практика существует во многих странах мира. Например, Центробанк России, он же имеет название Банк России. Но в Грузии всё не так.

Кто стоит за спиной Банка Грузии?

Bank of Georga, он же Банк Грузии — полноценный коммерческий банк. И он уже тридцать лет активно работает на территории Грузии, правда, реальные его хозяева находятся как минимум за три моря. Банк принадлежит одноимённой финансовой группе Bank of Georgia Group, местом регистрации которой значится Лондон.

Следует заметить, что такое громкое название, похоже, смущает и само руководство грузинского банка, ибо они намерены провести некоторый ребрендинг своего учреждения. Ведь теперь они не только Банк Грузии, но и в значительной степени Армении. "Америябанк" контролирует примерно 25 процентов финансового рынка Армении.

Впрочем, все это внешняя сторона — только вывеска, и никак не отображает внутреннюю суть этой финансовой группы. В теории иностранные инвестиции в экономику какой-либо страны рассматриваются со знаком "плюс" — это всегда хорошо, создание новых рабочих мест, показатель привлекательности и открытости страны

Но в нашем случае как-то не очень получается позитивно смотреть на это армяно-грузинское слияние, особенно если копнуть немного глубже.

Bank of Georgia Group — это не конец цепочки. У финансовой группы в свою очередь есть владельцы, и этот список весьма занятен:

JP Morgan;

BlackRock;

Vanguard Group;

Schroders;

Norges Bank Investment Management.

Сразу хочется воскликнуть по-грибоедовски: "Ба! Знакомые все лица".

И по меньшей мере два пункта в этом списке заставляют насторожиться: BlackRock, Vanguard Group — старые "добрые" конкуренты России, яркие представители глобалистского финансового капитала.

Последнее время особенно на слуху компания BlackRock, который сейчас целенаправленно приобретает активы на Украине. Впрочем, на земном шаре, пожалуй, нет места, где BlackRock не приложила свою "чёрную" руку.

Про этот фонд сейчас много рассказывают российские СМИ, и часто в конспирологическом ключе. В фонде консолидированы крупные пакеты акций ведущих компаний мира, что многим дает основание причислять BlackRock к членам тайного мирового правительства. Капитал фонда превышает 1 триллион долларов, а в правление этой организации входят богатейшие люди мира.

Как тут не поверить в конспирологию, если где запахнет жареным, так там обязательно крутится BlackRock? Да и название у этой конторы, если перевести, весьма мрачное и разрушительное: "чёрная скала", хотя можно трактовать и как "чёрный рок, фатум". Видимо, хозяевам этого фонда свойственен особый символизм, если только это не "чёрный" юмор.

Но вернемся снова к банковскому сектору Армении. Дело в том, что это не первая покупка иностранным капиталом армянского банка за последнее время.

Кто ещё скупает армянские банки?

Чуть более двух лет назад в марте 2022 состоялась похожая сделка с другим армянским "АмиоБанком", который тоже контролирует примерно 25 процентов банковского сектора Армении.

Но если история с "Америабанком" во многом прозрачная, по крайней мере. по составу заинтересованных участников, то вторая сделка по меньшей мере непонятна. "Амио Банк" куплен неким швейцарским фондом "МФМ Глобал Инвест". Перечень его бенефициаров неизвестен, а создана организация только в 2019 году. Что тоже наводит на определённые мысли.

Да и история изменений этой компании тоже весьма занятная. Создана как фирма по обслуживанию воздушных судов для гуманитарных миссий. Затем цели деятельности кардинально изменились — на финансирование, владение пакетами акций других компаний. Что уже ближе к нашей теме.

Правда, уставный капитал этой компании всего 250 тыс. швейцарских франков, что примерно близко к идентичной сумме в долларовом выражении. И второй момент: за пять лет своего существования в "МФМ Глобал Инвест" несколько раз сменились лица, имеющие право подписи.

Странно, что у Центробанка Армении, одобрившего сделку, такой "институциональный" иностранный инвестор не вызвал вопросов, тем более что "МФМ Глобал Инвест" собирался вложить в капитал "Амио Банка" ещё около 200 млн долларов. На резонные вопросы армянских журналистов Центробанк Армении посоветовал обратиться непосредственно к новому акционеру банка, то есть к представителям швейцарской компании.

Зачем западному капиталу армянские банки?

В свете описанных сделок вполне резонно поставить такой вопрос. Тем более, что банковский сектор Армении не демонстрирует особо бурного роста последние годы.

С одной стороны, в этих сделках по слиянию/поглощению вроде бы ничего подозрительного нет. Учитывая, что правительство Пашиняна последние годы активно декларирует движение навстречу Евросоюзу.

С другой стороны, Армения сейчас является одним из важнейших транзитных "мостов", соединяющих экономику России, обложенную санкциям, с экономиками других стран. И всей этой внешнеторговой деятельности необходимо качественное банковское обслуживание.

Здесь и потенциал роста, что может быть интересно с точки зрения зарабатывания прибыли, но здесь же и возможность контроля финансовых потоков, идущих из России и обратно. Запад, как известно, нервирует позиция отдельных стран, уклоняющихся от соблюдения антироссийских санкций. Но очень часто не может ничего сделать, чтобы реализовать свои намерения.

В нашем случае западные финансовые группы приобретают контроль над половиной банковского сектора Армении. А это возможность, если не блокировать финансовые потоки, то, по крайней мере, активно мониторить их, получать информацию о внешнеторговых операциях России через Армению. То есть по факту осуществлять финансовую разведку.

Впрочем, и санкционный механизм через армянские банки уже начал активироваться. Последний живой пример — блокировка карт "Мир" на территории Армении. И это, возможно, только первая "ласточка".

Что объединяет армянские банки, купленные западным капиталом?

Есть ещё один момент в этой инвестиционной игре западного финансового капитала. Дело в том, что "Америабанк" и "Амио Банк" принадлежали бизнесменам, ориентированным в своей деятельности на Россию, и активно поддерживавших армянскую автономию Карабаха.

Бывшего владельца "Америабанка" Рубена Варданяна и вовсе без всяких натяжек можно назвать российским бизнесменом. Он широко известен в российской бизнес-среде по своим проектам, в частности он являлся создателем одной из первых инвестиционных компаний России "Тройка-Диалог", школы управления "Сколково". В разное время входил в советы директоров ведущих российских компаний. Фигурировал в списке богатейших людей России по версии Forbes.

Известен Варданян и своей благотворительной деятельностью, прежде всего в Армении, и особенно в Карабахе. С началом боевых действий в Карабахе в сентябре 2020 занял активную позицию по поддержке автономии. А в ноябре 2022 года даже возглавил правительство Карабаха. Для этого ему пришлось отказаться от российского гражданства.

Азербайджанской стороной Рубен Варданян воспринимался не иначе, как глава террористов. После окончательной ликвидации карабахской автономии в сентябре 2023 года, Варданян был задержан азербайджанскими спецслужбами и до сих пор находится под стражей в Баку.

И вот что интересно, не прошло и полгода, как банковский бизнес Варданяна в Армении оказался под контролем британского капитала. И на этот факт обращают внимание многие специалисты, следящие за событиями в Армении. Как только Варданян оказался исключённым из политической жизни Армении, то сразу его бизнес оказался в чужих руках.

Всё это здорово похоже на борьбу армянских властных группировок за сферы влияния. Прозападная элита пытается разными способами, в том числе через бизнес лишить влияния пророссийскую группу армянских политиков и бизнесменов.

Немного другая история с прежним собственником "Амио Банка" Виталием Григорянцем. О нём известно на порядок меньше, чем о Рубене Варданяне.

Григорянц также слыл благотворителем и активно участвовал в различных социальных проектах на территории Карабаха. И азербайджанская сторона тоже его обвиняла, только уже по другим статьям. Якобы фирма, принадлежавшая Григорянцу, занималась экспортом золота, добытого на территории Карабаха, а вернее Кельбаджарского района Азербайджана, который до ноября 2020 года был под контролем Армении.

В этом смысле может быть не случайно, что "Амио Банк" Виталия Григорянца перешёл под контроль швейцарской группы. Ведь Швейцария один из главных мировых центров торговли золотом.

Чего ждать России от Армении?

Подводя итог изложенным фактам и наблюдениями, следовало бы сделать ряд выводов. Но очень сложно увидеть объективную картину текущей ситуации в Армении, учитывая, что риторика главы государства Пашиняна часто содержит противоречивые заявления. В этом плане Ереван чем-то похож на Париж в лице Макрона. Тот тоже любит утром готовиться к войне, днем предлагать перемирие, а вечером пить вино в светской кампании.

Впрочем, это не удивительно, Армения сейчас активно старается дружить с Францией, и, возможно, похожесть этих двух лидеров имеет взаимно заразную природу.

Но если говорить серьёзно, то приходится констатировать неприятный факт — друзей, союзников, партнёров России в Армении скоро не останется совсем. Хотя налицо активный рост товарооборота между Россией и Арменией в рамках антисанкционного обхода, но это, как говорится, ничего личного, только бизнес.

По щелчку пальцев Запада этот коридор возможностей может быть быстро закрыт. Политические партии, силы, лидеры, ориентированные на сотрудничество с Россией, стремительно теряют свое влияние. А антироссийская повестка в армянских СМИ и у первых лиц государства становится всё более привычным явлением.