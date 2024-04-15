"Такова реальность": в Британии признали, что никогда не смогут забрать активы России

В Британии не могут найти законных оснований для конфискации росссийских активов

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Великобритания не имеет законных оснований для конфискации замороженных на своей территории российских активов, говорится в материале издания Politico, которое ссылается на экспертов в области санкционного права.

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"Забрать деньги у России Великобритания, скорее всего, никогда не сможет…", — цитирует издание слова одного из опрошенных юристов. По словам кторого, реальность именно такая.

Эксперты, с которыми пообщалось Politico, единодушны: даже при большом желании у британских властей нет и не будет законных прав на то, чтобы присвоить себе замороженные российские деньги, собственность или другие активы.

В Лондоне опасаются, что подобный шаг может негативно сказаться на вероятности мирного урегулирования конфликта, а также подорвать эффективность действующих санкций против России.

"Британскому правительству вряд ли захочется создавать новый сомнительный прецедент", — отмечает юрист по санкциям из компании Peters and Peters Анна Брэдшоу.

По оценкам экспертов, общий объём замороженных в Великобритании российских активов составляет 44 миллиарда фунтов стерлингов, из которых 26 миллиардов принадлежат Центробанку РФ.

При этом замораживание активов считается на Западе юридически допустимой мерой, так как она носит временный характер. Хотя власти могут использовать полученную от инвестирования этих денег прибыль (как это, к примеру, уже согласовано в ЕС), сами активы должны быть возвращены владельцам в какой-то момент. По крайней мере, в теории.

Конфискация же активов может иметь серьезные юридические последствия, заключают эксперты.

Стоит отметить, что материал в Politico появился спустя несколько дней после того, как британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон заявил о том, что Лондон и Вашингтон добились прогресса в вопросе передачи замороженных активов России Украине. И соответствующие предложения, по его словам, будут представлены на саммите государств, входящих в Группу семи.

Российские активы, которые были заморожены на Западе, оцениваются в 280-300 миллиардов долларов (это без активов частных лиц). Большая часть этих средств находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. И по поводу конфискации активов в странах Евросоюза большого энтузиазма не выказывали, отмечая непредсказуемые юридические и экономические последствия.

Куда более активны в этом плане Вашингтон и Лондон. Судя по всему, по той причине, что в этих странах российских активов куда меньше, чем в Евросоюзе. А стало быть, и негативные экономические последствия в случае конфискации американскими и британскими властями оцениваются как приемлемые.

Хотя, судя по публикации в Politico, что касается юридических обоснований, то и в этих странах пока придумать что-то приемлемое не особо получается.