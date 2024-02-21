В Китае рассказали о ценном опыте России, который стоило бы перенять

В Китае признали, что ему есть чему поучиться у России

2:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китаю может быть полезен ценный опыт России по противодействию санкционному давлению, заявил на форуме в Пекине бывший заместитель директора Института мирового развития центра исследований развития Госсовета КНР Дин Ифань.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

В столице КНР 21 февраля прошёл экспертный форум, посвященный второй годовщине с начала украинского кризиса, организованный Китайским народным университетом, сообщает агентство "Прайм".

По словам Дин Ифаня, экономическое развитие России в 2023 году проходило успешно, согласно статистическим данным РФ стала крупнейшей экономикой в Европе. Эксперт подчеркнул, что текущая ситуация полностью противоречит прогнозам в 2022 году, когда западные СМИ предрекали проблемы российской экономике.

Он отметил, что одной из причин успешного противодействия санкциям стала решимость России не идти по пути, ожидаемому Западом. Россия "не дала себя вести" и не последовала традиционному кризисному сценарию, отказавшись использовать валютные резервы для поддержания обменного курса, что могло привести к краху экономики и финансовой системы страны.

Вместо этого Россия потребовала от недружественных стран оплату за энергоносители рублями, что оказалось эффективным подходом.

Дин Ифань также отметил важность обеспечения цепочки поставок и производства в условиях санкций. Россия, столкнувшись с западными финансовыми ограничениями, сосредоточилась не на потерянных финансовых активах, а на обеспечении нормального функционирования цепочек поставок, что является ключевым моментом не только для России, но и для Китая.

Эксперт подчеркнул, уроки, которые можно извлечь из российского опыта, заключаются в необходимости расширения круга партнёров, обеспечения безопасности международной торговли с незападными странами, а также уменьшение зависимости от доллара, евро и других западных валют в международной торговле.

Дин Ифань выразил уверенность, что если Китаю придется столкнуться с подобными санкциями в будущем, он будет к ним готов.

Напомним, в 2023 году торговый оборот России и Китая увеличился на 26,3 процента, достигнув рекордного показателя в 240,11 млрд долларов. Такие данные опубликовало Главное таможенное управление КНР.

За прошедший год экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9 процентов и составил около 110,97 млрд долларов. Российский экспорт в Китай по сравнению с 2022 годом вырос на 12,7 процентов, достигнув 129,13 млрд долларов.

Большая часть торговых расчётов между двумя странами осуществляется в национальных валютах.