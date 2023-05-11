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Антон Куликов

Sohu: Китай последовал примеру России в истории с госдолгом США. И добился больших успехов

2:42
Экономика

Китай последовал советам России насчёт американского госдолга и добился впечатляющих результатов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Sohu: Китай последовал примеру России в истории с госдолгом США. И добился больших успехов
Фото: https://runews24.ru/

Золотовалютные резервы КНР увеличиваются несколько месяцев подряд, на конец апреля они достигли отметки в 3,2 триллиона долларов США, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии"). Отмечается, что подобных результатов Пекину удалось достичь в том числе и за счёт манипуляций с американским госдолгом.

Как отмечают эксперты, особенно активно Китай продавал облигации США и закупал золото на вырученные средства.

На весну 2023 года инвестиции Китая в американский госдолг составляют чуть более 800 млрд долларов, хотя еще совсем недавно превышали один триллион. Что касается золотого запаса КНР, то он оценивается в 66,76 миллиона унций, то есть порядка двух тысяч тонн золота.

В действиях китайских властей прослеживается очевидная стратегия. С одной стороны, КНР стремится снизить финансовую зависимость от США. С другой — диверсифицировать свои золотовалютные резервы.

Фактически сегодня Китай делает то же самое, что и Россия несколько лет назад. После воссоединения с Крымом, РФ распродала облигации американского казначейства на десятки миллиардов долларов. Хотя в тот момент эти облигации считались одним из самых надёжных средств для вложений.

Но в результате Россия спасла значительные средства, сделав их недосягаемыми для Запада.

По мнению авторов материала, Москва не так давно посоветовала Пекину начать делать то же самое. И власти Китая прислушались к этой рекомендации.

"Продажа облигаций США и покупка золота дали замечательные результаты", — отмечают китайские эксперты.

Напомним, в США сейчас идут дискуссии между республиканцами и демократами относительно повышения потолка госдолга, который на данный момент достигает отметки в 31,5 триллиона долларов.

Причём американские политики и чиновники не стесняются эксплуатировать тему дефолта, если соглашение об увеличении потолка госдолга не будет достигнуто.

Но есть все основания полагать, что нынешняя драматизация ситуации с повышением потолка госдолга не более, чем очередное шоу. Поскольку и ранее такие ситуации неоднократно возникали — и ничего, решение находилось.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы китай
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