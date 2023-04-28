NetEase: Запад может потерять до $500 млрд из-за указа Путина

3:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин подписал указ, из-за которого Запад может лишиться до 500 миллиардов долларов, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Как известно, на Западе заморозили активы российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов. Или евро, если на эту тему высказываются чиновники Евросоюза.

И в Вашингтоне, и в Брюсселе периодически рассуждают на тему возможной конфискации этих активов. Пока, впрочем, этому препятствуют юридические проблемы.

Причём такие, что в ЕС вообще заявили о том, что эти средства придётся вернуть России после окончания конфликта на Украине. В США о возвращении активов не говорят, но и форсировать события тоже не спешат.

Однако министр финансов США Джанет Йеллен недавно еще раз высказалась в том духе, что Вашингтон и Брюссель обсуждают, как обойти существующие ограничения и конфисковать российские активы.

В Москве, конечно, не сидят сложа руки. На днях Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае конфискации Западом российских активов, Россия будет иметь право на временное управление активами недружественных стран.

Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах и имущественные права. Сейчас в перечне такого имущества указаны три пункта: доля в энергетической компании "Юнипро" (87 процентов, принадлежит немецкой Uniper) и два пакета в финской энергетической Fortum (69 и 28 процентов, принадлежит "Фортум Раша" и "Фортум Холдинг").

Но список может быть расширен, если США и Евросоюз всё же попытаются конфисковать российские активы. Причём потери Запада могут быть куда больше российских.

Еще в мае 2022 года председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Центробанк РФ заблокировал на территории России средства иностранных инвесторов на сумму порядка 500 миллиардов долларов.

"Другими словами, если Соединённые Штаты и Европа предпримут "что-то" в отношении зарубежных активов России на 300 миллиардов долларов, Россия также предпримет "что-то" в отношении активов на 500 миллиардов долларов западных инвесторов", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

При таком сценарии Москва не только нанесет Западу финансовый удар, но и усилит раскол между США и странами Европы. Дело в том, что Вашингтон агитирует узаконить использование российских резервов и тем самым провоцировать Россию на ответные меры.

Напомним, в мае 2022 года Вячеслав Володин прокомментировал принятый палатой представителей конгресса США закон, который разрешал передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан.

Тогда спикер Госдумы отметил, что в качестве ответной меры на заморозку 300 миллиардов долларов российских активов, Центробанк запретил иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы.

"По некоторым оценкам, речь идет о более 500 миллиардах долларов. Нам есть, чем ответить", — заявил тогда Володин.

Отметим, что Вашингтон является инициатором ещё одной идеи — а именно, полного запрета на экспорт в Россию, за исключением продуктов питания и лекарств. Однако эта идея энтузиазма в Евросоюзе и в Японии не вызвала, если верить сообщениям западной прессы на сей счёт.

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