В России придумали ещё один способ, как насолить уходящим иностранным компаниям

3:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что регулятор готов рассмотреть идею использования специальных облигаций, которые были бы привязаны к замороженным активам РФ. Эти облигации можно было бы использовать для расчётов с нерезидентами, которые покидают российский рынок.

Предложение было выдвинуто депутатом от ЛДПР Владимиром Кошелевым. Он уверен, что такая мера стабилизирует валютный курс и снизит волатильность валютного рынка, что является важным для российского бизнеса.

Эльвира Набиуллина отметила, что данная идея требует дополнительного обсуждения и рассмотрения нескольких нюансов.

Во-первых, привязка облигаций к замороженным активам может привести к раскрытию информации о структуре международных резервов, что, по словам главы Центробанка, нежелательно.

Во-вторых, вряд ли удастся навязать эти облигации нерезидентам. И тем более, заставить иностранных регуляторов разморозить активы, даже если владельцами облигаций являются их граждане, цитирует главу ЦБ "Интерфакс".

Набиуллина также отметила, что данный механизм может быть рассмотрен как альтернатива счетам типа "С", но этот вопрос также требует дополнительного обсуждения.

Кроме того, есть вопрос иммунитета Центробанка в отношении принадлежащего ему имущества. "Несмотря на заморозку, пока юрисдикционный иммунитет активов ЦБ не оспорен. Вопрос, конечно, что взамен получит Центральный банк", — отметила Эльвира Набиуллина.

При этом Набиуллина подчеркнула, что Центробанк заинтересован в поиске разных вариантов решения проблемы замороженных активов и готов обсудить данную тему детально. Так что вполне возможно, что в каком-то она будет реализована.

Счета типа "С", о которых упомянула глава ЦБ, были введены в прошлом году. На них зачисляются деньги от должников-резидентов, права требования по обязательствам которых переуступлены иностранными кредиторами из недружественных юрисдикций.

Со счета типа "С", открытого резиденту, деньги могут списываться для уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также для уплаты комиссий банку, осуществляющему его обслуживание.

На счета типа "С" зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа. Конвертировать эти рубли в валюту можно с разрешения российских властей.

Представители многих иностранных компаний ранее заявляли, что не могут свернуть деятельность в России. В том числе и по той причине, что продать активы по приемлемой цене весьма затруднительно, а сама процедура очень сложная.

Что же касается замороженных российских активов за рубежом, то власти США и Евросоюза оценивают их в 300 миллиардов — долларов или евро соответственно. Уже год с лишним обсуждается, как бы эти деньги можно было передать Украине.

Впрочем, недавно в юридической службе ЕС пришли к выводу, что никак — и после окончания конфликта эти средства должны быть возвращены России. Хотя это, конечно, едва ли положит конец попыткам эти средства конфисковать. Или украсть, если называть вещи своими именами.

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