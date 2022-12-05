Эксперт Хортай: ЕС с успехом создал себе новые проблемы, отказавшись от нефти из РФ

Новые ограничения на поставки российской нефти, которые вступили в силу в Евросоюзе 5 декабря, создадут серьёзные проблемы для самого сообщества, а не для России. Об этом заявил директор отдела климатической и энергетической политики будапештского исследовательского центра Szazadveg Оливер Хортай.

Сегодня вступил в силу шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, согласно которому запрещаются поставки нефти в страны ЕС из России морским путём. На поставки по трубопроводам эти ограничения не распространяются. Венгрия получает нефть по трубопроводу "Дружба". Однако, Оливер Хортай считает, что ограничение на поставки морским путём создаёт чрезвычайные проблемы для ЕС.

По мнению венгреского эксперта, подобная мера "усилит инфляционное давление и экономический кризис" в Евросоюзе. А тем временем, "Россия сможет найти новые рынки сбыта для нефти, которую она продавала в Европу", подчеркнул Хортай.

"Проблема в том, что ЕС в любом случае не сможет выйти из сложившейся ситуации. Русские успешно перенаправят поставки нефти в другое место. Санкции будут неэффективны, и европейцам придётся без необходимости нести бремя эмбарго, в то время как Россия этого делать не будет", — цитирует венгерского эксперта ТАСС.

Оливер Хортай отмечает, что если бы Венгрия не добилась исключений для поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", то оказалась бы в большой беде. Однако, новые "карательные меры могут вызвать проблемы с поставками у других стран ЕС" и "это будет всё больше и больше ограничивать возможности Венгрии по закупкам топлива у своих соседей", предупредил он.

"Кроме того, рост мировых цен на нефть приведёт к росту цен в России, и расходы нашей страны тоже будут постепенно расти", — добавил Хортай.

"Все европейцы чувствуют на своей шкуре, что санкционная политика Брюсселя — это тупик. Экономика Европы падает всё глубже и глубже, и поэтому нам нужно что-то менять", — отметил Оливер Хортай.

Следует отметить, что его видеокомментарий был размещён на сайте венгерского правительства. И то, о чём сказал Хортай, вполне созвучно заявлениям венгерских политиков и чиновников.

Напомним, страны Евросоюза, а также государства Группы семи (G7) и Австралия, согласовали также введение ограничение цены на российскую нефть. "Потолок" составляет 60 долларов за баррель.

Это не означает, что страны Евросоюза могут возобновить покупку нефти, поставляемую морским путём. Но Брюссель может вводить санкции против покупателей российской нефти из третьих стран. В том случае, конечно, если они будут пользоваться услугами европейских компаний-перевозчиков нефти, страховщиков и так далее.

При этом в Японии заявили, что не будет ценовых ограничений на нефть, поставляемую с месторождений проекта "Сахалин-2". Токио крайне заинтересован в этих поставках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Российская Федерация не будет признавать ограничение цены и вести дела с государствами, которые его поддержат.

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