GT: Европа сильнее всех пострадает от введения потолка цен на российскую нефть

Европейские страны пострадают от введения потолка цен на поставки российской нефти гораздо больше, чем Москва. Об этом сообщает Global Times, ссылаясь на экспертов.

По информации китайского издания, Россия всегда сможет реализовывать свои энергоресурсы благодаря альтернативным рынкам сбыта продукции, которые находятся за пределами ЕС.

"Европа, скорее всего, пострадает намного сильнее, чем РФ", — подчеркнул источник газеты из Восточно-китайского педагогического университета.

Как пояснил специалист, потолок цен спровоцирует ещё больший рост инфляции в европейских государствах.

Он также назвал новые ограничения ЕС "проигрышной ситуацией". Эксперт отметил, что в ближайшее время Европе придётся закупать дорогую нефть у США или других стран. Это только усугубит энергетический и экономический кризисы, считает собеседник издания.

Ранее стало известно, что страны ЕС окончательно утвердили решение об установлении предельной стоимости российской нефти. Изменения вступают в силу с 5 декабря.