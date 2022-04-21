Деградация западных институтов приближает мир к будущему без доллара

Действия России на международной арене, "дерзнувшей" избрать независимую линию поведения и выступить против американской гегемонии, имели последствия политические, военные и экономические. США в компании со своими вассалами строят отношения с другими странами по принципу "кто не с нами, тот против нас". Рушится глобальный миропорядок, вместе с ним подтачиваются финансовые институты, где царствует доллар.

Степень отчаяния американского истеблишмента наглядно продемонстрировало недавнее выступление министра финансов США Дженет Йеллен в Атлантическом совете. Военная операция на Украине и отказ Китая и более 30 других стран поддержать американские санкции против Москвы воспринимаются ею как поворотный момент для мировой экономики. Вашингтон не намерен более "оставлять рынки на произвол судьбы" и будет поддерживать определённые принципы — от национального суверенитета и основанного на правилах порядка до безопасности и трудовых прав.

Министр Йеллен считает недопустимым, чтобы некоторые страны, "пользуясь своим положением на ключевых рынках сырья, технологий или товаров", подрывали экономику США или использовали нежелательные геополитические рычаги. В речи Йеллен досталось и Китаю за то, что он "во многом полагается на государственные предприятия" и применяет методы, которые наносят "несправедливый ущерб" интересам национальной безопасности США.

Речь министра финансов США, выдержанная в наступательных тонах, выдаёт привычку Вашингтона командовать остальным миром, заботясь лишь о своих интересах, и отсутствие всякой способности делать правильные выводы из своих прошлых ошибок. Йеллен надеется с "опорой на друзей" не допустить формирования двухполюсной системы, а также обещает от лица США дружески поддерживать цепочки поставок с участием доверенных стран, которые уважают "нравственные ценности и нормы поведения в глобальной экономике".

Альтернативная вселенная без доллара

G7

В 2014 году "большая восьмёрка" превратилась в "семёрку". Вашингтон и его союзники попытались тогда наказать и изолировать Россию из-за воссоединения Крыма. Но вместо безраздельного господства промышленно развитых западных стран, объединённых Бреттон-Вудской финансовой системой, произошло укрепление противостоящего лагеря, сплотившегося вокруг таких организаций, как БРИКС, ШОС и другие. Тон в них задают Россия, Индия и Китай, которые предлагают миру новый тип отношений на основе равноправия и взаимоуважения. Возможно, они не могут быть равными G7 по богатству, но по численности населения превосходят их в 3 раза и имеют огромный потенциал развития.

В ответ на санкции 2014 года Россия сфокусировалась на взаимодействии со странами Азии, Африки и Латинской Америки для создания банков развития в качестве альтернативы МВФ и Всемирному банку, утверждает обозреватель American Thinker Роберт Оскар Лопес. Преимуществом созданных ими региональных союзов стал отказ от идеологических ограничений в пользу практических взаимовыгодных отношений. По мнению Лопеса, Россия тщательно и вдумчиво подходила к созданию альтернативной вселенной, где доллар не имеет доминирующей роли, Соединённые Штаты не могут указывать другим, и участие в международных отношениях не обременено "наследием европейского колониализма эпохи пост-Ренессанса".

Определённым водоразделом в появлении контуров нового миропорядка и зарождающейся финансовой системы стали решительные действия Москвы по разрешению застарелого и запущенного украинского кризиса.

Реакция Запада, выразившаяся в антироссийских "ядерных санкциях" в сочетании с бесконечной накачкой оружием киевского режима, оказалась гипертрофированной. Мир с изумлением наблюдал, как "цивилизованный" Запад растоптал декларируемые им самим принципы демократии и верховенства закона, заморозив международные резервы России в долларах и евро, покушаясь на частную собственность российских предпринимателей и опустившись до преследования русских людей на своей территории по национальному признаку.

Вот почему многие эксперты — как на Востоке, так и на Западе — хором заговорили о конце 30-летнего периода глобализации и доминирования доллара. Даже в Международном валютном фонде официально признали, что финансовые санкции против России размывают доминантное положение доллара США как резервной валюты. Как отметила заместитель директора МВФ Гита Гопинат, хотя доллар и остаётся ведущей валютой, фрагментация финансовой системы весьма возможна. Уже сегодня есть немало стран, которые договариваются о том, чтобы вести расчёты за свои товары в национальных валютах.

Неолиберальный глобализм в опасности

МВФ

Финансовую фрагментацию, о которой сказала Гита Гопинат, можно подтвердить с цифрами и фактами на руках. В специальном исследовании МВФ, которое вышло в свет 24 марта этого года, указывается, что доля американского доллара в резервах мировых центральных банков снизилась с 71% в 1999 году до 59% в прошлом году. Можно было бы предположить, что эту нишу занял евро, но его доля увеличилась всего на три пункта — с 18 до 21%. Возникший вакуум заполнили другие валюты, в частности юань, который вырос с 1,7% до 10%. В управлении валютными резервами обозначилась явная тенденция — избавляться от доллара и переходить на валюты быстроразвивающихся или богатых ресурсами стран.

До недавних пор система SWIFT, координирующая долларовые платежи по всему миру, считалась очень удобной и эффективной. Заработанные на внешней торговле американские доллары можно было вкладывать в высоколиквидные государственные облигации США, которые выпускались в больших объёмах и хорошо подходили для капиталовложений центральных банков. Но всё изменилось с введением тектонических санкций против Москвы, которые разбили саму матрицу международной финансовой системы.

Отказ России от валют недружественных стран, может быть, не станет для них чувствительным ударом, но если к ней присоединится Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами в размере $3,2 трлн, то негативные последствия станут для Запада ощутимыми. С 2017 года в России действует собственная межбанковская трансакционная система СПФС, которая включает 400 российских банков и 52 иностранные организации из 12 стран. Сеть СПФС интегрирована в китайский аналог CIPS, к которому подключено уже 1200 членов-банков из 100 стран.

Есть также большие перспективы в использовании цифрового юаня. Он будет в ходу у стран, участвующих в инициативе "Один пояс, один путь", создавая цифровую экономическую зону юаня с перспективой дальнейшей его интернационализации. Возможно, власти Китая предусмотрят льготные меры для экономических агентов, использующих цифровой юань и CIPS. Хотя трансформация международной валютной системы не происходит в одночасье, отключение российских банков от SWIFT создало сценарий "будущего без доллара", который подтолкнёт власти многих стран к назревшим изменениям в финансовой сфере.

Экономические институты Запада долгое время служили оружием глобального контроля и эксплуатации, на острие которого находится доллар США. Попытки подорвать его неограниченное господство могли закончиться печально. Считается, что Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи и Уго Чавес поплатились своей жизнью за то, что хотели поставлять нефть в обмен на золото или любую валюту, кроме доллара США. Если Москва добьётся, чтобы страны Запада платили рублями за российские энергоносители, это станет страшным ударом по неолиберальному глобализму.

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