На Западе удивлены способностью России противостоять худшим сценариям

Западные аналитики удивлены способностью России противостоять самым мрачным прогнозам. Хотя надо заметить, что в первую очередь такие прогнозы делают сами же западные аналитики.

Вот, например, агентство Bloomberg отмечает, что экономический кризис в России потерял остроту. И даже на фоне надвигающейся рецессии и инфляции около 20% экономика страны пока не оправдала самых мрачных прогнозов, расстроены авторы агентства.

В материале содержится ссылка на данные экспертов JPMorgan Chase & Co, которые сочли, что у экономики России есть достаточно оптимистичных признаков. В частности, они вдвое снизили свой прогноз сокращения ВВП РФ в первом квартале — до пяти процентов.

"Самый мрачный сценарий не воплотился в жизнь во многом потому, что Россия сдержала распространение финансовой заразы с помощью жёсткого контроля за потоками капитала, а обильный приток нефтедолларов помог рублю восполнить потери и обуздать инфляцию", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Отмечается также, что потребительские расходы россиян падают медленнее, чем во время пандемии. Отмечается, что страх перед пустыми полками в России прошёл, прекратилась паническая покупка впрок продуктов и вещей.

Международные платёжные системы перестали работать за рубежом, но не в России, поскольку после 2014 года была разработана отечественная альтернатива.

"В целом похоже, что экономический спад оказался не таким резким, как предполагалось изначально", — говорится в отчёте экономистов JPMorgan.

Это, конечно, не означает, что российская экономика не столкнётся с проблемами. Отрицать их было бы глупо. Тем более, когда в США и в Евросоюзе открыто заявляют, что цель санкций — разрушение экономики России.

Ранее глава Счётной палаты Андрей Кудрин заявил, что официальный прогноз по динамике российской экономики в этом году может составить около минус десяти процентов.

"Сейчас минфин оценивает прогноз минэкономразвития снижения ВВП в этом году, он, безусловно, будет снижаться. Официальный прогноз будет около десяти процентов снижения", — сказал он.

Впрочем отметим, что это пока что прогнозы. Весьма велика вероятность того, что пессимистичные оценки состояния российской экономики не оправдаются. Что, собственно, уже происходило не раз за последние годы.

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