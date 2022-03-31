Экономист: нет ничего страшного в заморозке золотовалютных резервов России

Почему в заморозке Западом золотовалютных резервов РФ нет ничего страшного; как Россия может с выгодой для себя справиться с этой проблемой; почему Азия, Африка и Южная Америка поддерживают нас в противостоянии с Западом, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.

Потеряли золото? Без паники

— Андрей Павлович, насколько ситуация с заморозкой нашего золотовалютного резерва повлияет на другие страны?

— Во-первых, я хотел бы предостеречь от мысли, что если на Западе заморозили наши золотовалютные резервы, то у нас должна начаться великая скорбь. Ничего страшного в этом нет. Мы ещё немного потеряли относительно того, что будет твориться сейчас в международном финансовом мире, где они навыпускали:

долларов,

евро

с 2008 года столько, что не сосчитать. Поэтому часть фантиков, распространённых ими, мы им же и вернули. В нашем распоряжении, наоборот, реальные активы, которые стоят кратно дороже, и необходимые ресурсы. Мы выстроим новые цепочки, где это будет капитализировано по другой стоимости.

Плюс мы им должны 470 миллиардов долларов совокупного долга. Поэтому мы просто не будем его платить. Они же уже забрали свои деньги. Нам надо было ежегодно уплачивать по 50 миллиардов долларов. Сейчас мы всё уже заплатили вперёд.

Во-вторых, главное — выход из этой системы даёт нам ключ к развитию и контролю над нашими реальными активами на территории страны, возможность их использовать в интересах нашего государства.

Противостояние было неизбежно

— Конечно, другие страны будут смотреть на этот конфликт. Прежде всего, чтобы узнать: удастся ли России выжить самостоятельно? Они будут смотреть не на то, что это справедливо или несправедливо. А хватит ли сил у России победить? Если увидят, что мы побеждаем, экономика наша преуспевает, мы без них прекрасно обходимся, и нам даже лучше стало, то очень многие начнут выходить из этой системы. Причём это может принять лавинообразный характер.

Неслучайно именно с нами возник конфликт у Запада. Россия — это единственная страна, которая может уничтожить США. Китай этого не может.

Поэтому именно Россия стала участником военного конфликта с Западом. Только тот, кто имеет силы, может выходить из этой системы, а всех остальных они легко превращают в изгоев:

Сирию,

Иран,

Корею,

Кубу.

Запад душит их санкциями. И всё равно все эти страны оказываются внутри той же системы. Мы настолько большая часть этой системы, влиятельная в военном отношении, что, выходя, мы создаём сразу альтернативную систему, которая будет примером для других.

Китай на стороне России, потому что понимает: если что-то случится с Россией, то он следующий.

Так же Индия, крупные развивающиеся страны: Пакистан, Иран. Страны Латинской Америки, которые подвергаются нещадной эксплуатации десятки лет. Я уж не говорю про страны Африки, Азии. То есть очень большой круг стран недоволен сложившимся миропорядком.

До 2008 года мировой капитал держал себя в рамках. После он распоясался, баланс ФРС с 2008 года по 2020-й увеличился в пять раз. То есть денег стало в пять раз больше, и у других центральных банков Запада тоже, потому что они вместе это делали. В 2020 году очень вовремя подоспел коронавирус, как раз когда должна была обрушиться финансовая система. Я тогда прогнозировал, что рухнут все рынки. Они начали рушиться. Но тут, к счастью, появился вирус. И сразу напечатали долларов вдвое больше. То есть с 2008 года увеличили объём денег в 10 раз. И все индексы выросли параллельно, потому что это фантики, привязанные к денежной базе. А цена на нефть была 100-150 долларов в 2008 году. Она и сейчас не достигла ещё максимума.

Представляете, цены на финансовые активы и количество денег в 10 раз больше, а цены на ресурсы на том же уровне. Это уже доказывает банкротность системы.

И платить им нечем, потому что они ещё привязали к этому все свои акции типа мошеннической Tesla, которые за два года вырастают в 25 раз.

Возник конфликт, потому что Россия не хотела в этом участвовать. Всей истории предшествовала климатическая афера. Вдруг начали кричать про климат. Чтобы выйти из денежного надутого пузыря, его надо утилизовать, абсорбировать эту массу. Так вот, под видом заботы о климате навязывается всем зелёное финансирование. Даже в балансы банков это вбивается, в Базельские соглашения. Если мы хотим участвовать в этой системе, нам деньги не дадут. Они скажут: "Меняйте технологии, чтобы поставлять нам ресурсы, и это вам стоить будет столько, сколько всё ваше сырьё стоит".

Если бы мы продолжали находиться в этой системе, нам вообще перестали давать деньги. Просто забирали бы сырьё и говорили: "Работайте на поддержание экологии".

Другие страны тоже видят эту обираловку. Китай, Индия и другие страны против такого. Они будут нашими союзниками, потому что видят бандитизм мировой финансовой системы. То есть она выпускает необеспеченные бумажки, а когда их не хватает, начинает грабить всех, кто под руку попадёт. А недовольных начинают обвинять во всех смертных грехах и терроризировать, как Россию сейчас.

Все эти события очень важны для человечества. Люди наши, да и во всём мире, ещё даже не осознали, насколько это важно для будущего всей планеты: либо сконцентрированное зло будет дальше уничтожать всё человечество, либо мы этих бандитов и мошенников остановим. Тогда другие страны вздохнут и смогут существовать спокойно.

Просто кроме нас, обладающих ядерным паритетом, остановить их некому. Как в 1941 году.