Бывший сотрудник полиции организовал хищения продукции на ТоАЗе

Два года прошло с тех пор, как скрывающиеся за рубежом основные владельцы ПАО "Тольяттиазот" Владимир и Сергей Махлаи были заочно осуждены за многомиллиардные хищения экспортных поставок продукции завода.

Но хищения на заводе не прекратились. Ставленники Махлаев изобрели множество новых способов ограбления ТоАЗа, включая и простой вынос продукции и других товарно-материальных ценностей с завода.

Ведущую роль в этом процессе играет заместитель генерального директора по безопасности и правопорядку Андрей Бобков, пишет "Регион Самара". Для завода, которым владеют беглые преступники, обеспечение "безопасности и правопорядка" означает, что никто не должен помешать им спокойно воровать. Это и является основной задачей Бобкова.

Хотя он и является выходцем из правоохранительных органов, к охране правопорядка и оперативной работе он имеет весьма отдалённое отношение, так как держали его в основном на канцелярских должностях, где требовалось перекладывать бумаги и копаться в архивах. Никакими особыми способностями в своей работе Бобков не отметился, каких-либо ценных навыков не получил, а значит и высокие звания ему не светили. Так и окончилась бесславно его служба увольнением "в связи с сокращением штатов".

В таких структурах, как МВД, подобная формулировка означает лишь одно: сотрудник стал не нужным органам и, скорее всего, был уволен по компрометирующим обстоятельствам, но сор из избы решили не выносить. Так или иначе, ценные сотрудники с блестящим послужным списком не уходят по сокращению штатов.

Зато занявшись обеспечением "безопасности" в бизнесе Бобков по-настоящему смог проявить себя. Появившись на ТоАЗе в 2016 году и став замгендиректора по безопасности в 2017-м, Бобков в 2019 году организовал схему воровства металла с территории ТоАЗа.

По его прямому указанию производился незаконный вывоз реакционных труб, содержавших в составе сплав никеля и других дорогостоящих металлов. Далее они грузились на длинномерные грузовики и отправлялись в Москву по фальшивым накладным для сдачи на металлолом. Процесс был непрерывным и круглосуточным, грузовики стояли в очереди на погрузку. Также с территории вывозились и другие ценные металлы, например, бронза. Всего таких грузовиков отправилось с территории ТоАЗа более 100.

К настоящему моменту Бобков создал на ТоАЗе целый преступный синдикат, занятый воровством товарно-материальных ценностей и мошенничеством при проведении тендеров. Крышевал Бобкова недавно уволенный с поста гендиректора Дмитрий Межеедов, который прикрывал его незаконную деятельность в обмен на то, что Бобков на заседаниях ценовых и тендерных комитетов принимал нужные Межеедову решения.

В преступный синдикат вошли также замгендиректора по коммерческим вопросам Владислав Пустынников и заместитель Бобкова Роман Прохоров. Вместе они курируют воровство с ТоАЗа карбамида, аммиачной воды, запорной арматуры.

Также с их подачи проводятся фиктивные тендеры, наносящие значительный ущерб предприятию, так как побеждают на них за откаты подрядчики, проводящие некачественные работы по завышенным ценам. Отсев неугодных участников тендеров осуществлял начальник управления закупок Михаил Уваров. Победу "нужного" подрядчика в тендере курировал лично Бобков. Таким образом, случайная компания в принципе не могла выиграть тендер на ТоАЗе — только через сговор и откаты.

Установлено, что Бобков через начальника отдела кадров ТоАЗа Андрея Лаптева путём угроз увольнения и шантажа склонили часть руководителей завода к участию в преступной деятельности. Среди них главный механик Лукьянченко, главный энергетик Жуков, несколько руководителей блока технического надзора, включая директора по строительству Котарева.

Ещё одна схема хищения была организована через начальника транспортного цеха ТоАЗа Вячеслава Мошечкова, которого служба Бобкова поймала за хищением продукции. В результате начальник ТЦ был склонен к сотрудничеству и смог воровать дальше, но уже на благо "общака".

В частности, через Мошечкова была организована схема сдачи в наём заводского автотранспорта, доходы от которой начальник ТЦ и Бобков делили между собой. Также значительные средства списываются через фиктивный ремонт и обслуживание автотранспорта, оформляемые через подконтрольные фирмы.

Подделка статистических данных позволяет Бобкову и его сообщникам вывозить с завода 1500-2000 тонн неучтенного карбамида в месяц. Испорченный карбамид вывозится с предприятия как "вторичка", используются схемы "недовеса" и "недовоза".

Пропадает с ТоАЗа и запорная арматура, которую по документам закупают для обслуживания заводского оборудования, но по факту до него она не доходит, так как механиков принуждают списывать её в расход. Эту схему подразделение Бобкова реализует совместно с управлением закупок. Аналогичным образом проходят хищения аммиачной воды с ТоАЗа.

Казалось бы, всё у Бобкова схвачено, но вот незадача: все это безудержное воровство возможно, лишь пока охраной завода занимается прикормленный ЧОП "Алмаз" во главе с Александром Феоктистовым. Он с несунами в доле, а его сотрудники не только не препятствуют выносу, но и всячески ему потворствуют.

Вообще-то по закону кто попало не может нести охрану гигантского опасного производственного объекта, которым является ТоАЗ. Минпромторг РФ 29 марта включил ТоАЗ в перечень объектов промышленности, подлежащих категорированию по степени опасности, а 2 июня был завершен процесс согласования и утверждения паспорта безопасности объекта промышленности ТоАЗа. В апреле правительство утвердило требования к защищенности такого рода объектов.

Как установлено постановлением правительства России №1413, "объекты (территория) ТоАЗа подлежат охране войсками национальной гвардии и (или) организациями, находящимся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ".

Но гендиректор ТоАЗа Сергей Шишов и его зам Бобков по понятным причинам яростно сопротивляются появлению подразделений Росгвардии на заводе, которые не только защитят завод от террористов, но и пресекут безудержное воровство, развёрнутое Бобковым и его подельниками.

Несмотря на решение Комсомольского районного суда Тольятти, который обязал ТоАЗ немедленно заключить договор охраны с Росгвардией, с подачи Шишова на территорию завода не пустили судебных приставов, представителей Самарской областной прокуратуры и Росгвардии, которые прибыли на предприятие с целью заключить такой договор.

Не исключено, что к Шишову и Бобкову у правоохранительных органов скоро появятся вопросы, и обоим "светят" уголовные дела.

Источник: Регион Самара