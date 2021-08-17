Национальные чемпионы: смогут ли вырасти "единороги" из российских "газелей"

Главная претензия к российской экономике состоит в том, что темпы её развития в последние годы серьёзно отстают от общемировых. Это представляет риск для выживания страны в условиях жёсткой международной конкуренции. Некоторые эксперты полагают, что локомотивом экономики могли бы послужить быстрорастущие высокотехнологичные компании, или "национальные чемпионы".

К интересным выводам привели исследования, проведённые Институтом менеджмента инноваций (ИМИ) Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ в высокотехнологичных секторах экономики России. Эксперты рекомендовали разработчикам государственных экономических стратегий не только поддерживать начинающих предпринимателей или стартапы, но и всячески создавать условия для роста перспективных быстрорастущих компаний (БРК). Опыт развитых стран показывает, что сильная прослойка БРК способна стимулировать повышение среднего уровня производительности целых отраслей и регионов, генерируя разнообразные положительные эффекты в экономике.

Американский ученый Дэвид Берч предложил называть быстрорастущие компании "газелями", подчёркивая способность этих фирм к длительному быстрому росту — на уровне 20% в течение 5 лет подряд. Именно БРК являются главными генераторами экономической активности, обеспечивающими в развитых странах больше половины регулярно создаваемых новых рабочих мест, считает Берч.

Исследователи ИМИ отмечают наличие прямой зависимости между темпами роста таких компаний и уровнем их инновационной активности. В разных странах можно видеть переориентацию национальных экономических стратегий на целенаправленную генерацию и активную поддержку компаний-"газелей" для их превращения в лидеров в своих нишах.

Из 1,05 млн компаний в различных секторах экономики эксперты ИМИ смогли выделить в качестве БРК лишь 13585 или 1,3%, тогда как в развитых странах эта доля составляет 4-7%. И здесь кроется одна из причин низкого роста российской экономики. Общая выручка БРК за 2016-2019 годы выросла в 3,2 раза — с 2,4 трлн до 7,7 трлн рублей. Однако самым крупным сегментом выборки БРК по числу компаний оказалось строительство (38%), а на высокотехнологичное производство (биотех, компьютеры, микроэлектроника, оптика, сенсоры) пришлось всего 1,6%. Уже из этого напрашивается вывод о неинновационном характере российской промышленности.

"Долина смерти" для компаний-лидеров

У высокотехнологичных компаний-лидеров в России есть свой омбудсмен — это первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталия Попова. По её словам, для отнесения компаний к данной категории применяют несколько важных критериев:

размер годовой выручки в пределах от 400 млн до 30 млрд рублей;

высокий темп роста выручки — не менее 12% в год;

большая доля затрат на НИОКР и технологические инновации (более 5 и 10% соответственно);

высокая доля выручки от новой продукции — не менее 20%.

С 2016 по 2018 годы Минэкономразвития взял под своё крыло часть БРК (более 80), имеющих наилучшие показатели: их объединили в приоритетный проект "Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров ("Национальные чемпионы")". Ставилась амбициозная цель — обеспечить опережающий рост таких компаний и формировать на их базе транснациональные компании российского базирования. В последующем компании-лидеры отправились в самостоятельное плавание, создав Ассоциацию национальных чемпионов.

Как отмечает омбудсмен Наталия Попова, высокотехнологичные компании — это некий black box между малым и средним бизнесом, с одной стороны, и крупным бизнесом, с другой. Часто они уже не могут получать поддержку как МСП, в то же время пока не доросли до крупных системообразующих компаний, чтобы претендовать на особое внимание со стороны государства.

При грамотной политике они вполне могут из национальных чемпионов превратиться в глобальных, а из "газелей" — в "единорогов" (то есть компании-стартапы с капитализацией более $1млрд). Но нельзя упускать из внимания их уязвимые места: более высокая доля затрат на НИОКР по сравнению с обычными компаниями и недостаток опыта у менеджмента (в силу быстрого роста) для перехода на уровень крупного бизнеса. Таким образом, они попадают в своеобразную "долину смерти", пройти которую самим очень проблематично.

"Благодаря своим темпам роста компании-национальные чемпионы увеличивают налоговые поступления в бюджеты всех уровней и создают новые высококвалифицированные рабочие места, препятствуя "утечке мозгов", — отметила Наталия Попова. — И если мы хотим иметь не один Яндекс, а десять Яндексов и не только в ИТ-сфере, но и в deeptech (глубокие технологии) и biotech, государству необходимо делать ставку на сегмент быстрорастущих технологических компаний-национальных чемпионов".

Нужны истории успеха

Генеральный директор компании АО "Медицинские технологии Лтд", которая в своё время прошла конкурсный отбор национальных чемпионов технологического бизнеса, Али Эйлазов назвал их наиболее эффективными и жизнеспособными компаниями. Они "прошли через горнило всех кризисов", успешно развиваются и показывают, что в России есть не только нефтегазовая промышленность, но и значимые инновационные компании в разных отраслях промышленности.

Директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Рустам Тихонов полагает, что не следует концентрировать внимание на наших неудачах, в том числе в технологической сфере. Нам не хватает историй успеха, хотя на самом деле у нас есть целый пласт высококлассных компаний. В качестве примера он привёл компанию "Т8", которая разработала и наладила серийный выпуск сложнейшего оборудования по передаче сигнала в оптоволокне с гигантскими скоростями, новосибирскую компанию "Элтекс" — производителя телекоммуникационного оборудования и группу компаний "Унихимтек", которая специализируется на производстве уплотнительных и композиционных материалов.

Лидеры технологического бизнеса хорошо проявили себя и в период пандемии Covid-19, гибко реагируя на сложную ситуацию и запросы общества. В консорциуме с РФПИ компания-национальный чемпион "ХимРар" смогла в короткие сроки произвести и зарегистрировать российскую версию препарата "Фавапиравир". По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Авифавир" более чем вдвое сокращает продолжительность заболевания. Компания "Биокад" разрабатывает собственную вакцину BCD-250, которая оптимизирована с учетом наличия штамма "дельта" коронавируса.

Руководители БРК, являясь в большинстве своём выходцами из науки, обладают ценностным стержнем: они не боятся браться за решение сложных задач и решают их даже в условиях кризиса. По мнению омбудсмена по защите прав высокотехнологических компаний-лидеров Наталии Поповой, для полноценного инновационного развития недостаточно делать ставку только на крупные компании. Нужны также средние и небольшие, которые могут стать "быстрыми бегунами" — "техногазелями". Когда страна подходит к очередной технологической революции, значимость таких компаний становится всё более очевидной.

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