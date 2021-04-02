Минэкономразвития понизит прогноз роста экономики

Министерство экономического развития РФ собирается понизить прогноз роста экономики на 2021 год из-за пересмотра оценки падения ВВП в прошлом году. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Днём ранее Росстат улучшил оценку падения экономики в 2020 году с 3,1% до 3%.

По словам Решетникова, "если у нас так существенно поднялся 2020 год, то ясно, что 2021 год мы скорректируем чуть вниз".

Ко всему прочему "добавляется ещё фактор объективный" — "у нас ОПЕК всё-таки идёт по другому сценарию", чем ожидалось в сентябре 2020 года, когда Минэкономразвития подготовило свой прогноз. Причём тогда ведомство основывалось на том, что экономика в 2020 году сократится на 3,9%.

Цифры по I кварталу 2021 года "будут плюс-минус похожие на IV квартал 2020 года. Согласно данным Росстата, в конце прошлого года экономика выросла на 1,8% в годовом выражении, замедлившись в 3,5% кварталом ранее.

Предполагается, что прогноз на весь 2021 год будет пересмотрен в этом месяца. Сентябрьский прогноз прошлого года предусматривает рост ВВП на 3,3%.