Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Любови Соболь позволили ходить в храм и водить дочь в школу
Майгуров рассказал, кто отобрался в сборную России на олимпийский сезон
Жириновский о ДТП на Садовом: нужен законопроект, и ЛДПР его внесёт
Жена экс-бойфренда Бузовой потребовала не называть мужа альфонсом
На слова Лаврова о "дне" в отношениях США и РФ ответили из Госдепа
Светлана Лобода перенесла концерт в Барвихе из-за коронавируса
Чиновник из Ирана предложил подать на США в суд
Лукашенко поздравил белорусов и россиян, напомнив о "давлении извне"
Участники ОПЕК+ договорились о наращивании добычи нефти

Минэкономразвития понизит прогноз роста экономики

Экономика » Прогнозы и статистика

Министерство экономического развития РФ собирается понизить прогноз роста экономики на 2021 год из-за пересмотра оценки падения ВВП в прошлом году. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Минэкономразвития понизит прогноз роста экономики

Днём ранее Росстат улучшил оценку падения экономики в 2020 году с 3,1% до 3%.

По словам Решетникова, "если у нас так существенно поднялся 2020 год, то ясно, что 2021 год мы скорректируем чуть вниз".

Ко всему прочему "добавляется ещё фактор объективный" — "у нас ОПЕК всё-таки идёт по другому сценарию", чем ожидалось в сентябре 2020 года, когда Минэкономразвития подготовило свой прогноз. Причём тогда ведомство основывалось на том, что экономика в 2020 году сократится на 3,9%.

Цифры по I кварталу 2021 года "будут плюс-минус похожие на IV квартал 2020 года. Согласно данным Росстата, в конце прошлого года экономика выросла на 1,8% в годовом выражении, замедлившись в 3,5% кварталом ранее.

Предполагается, что прогноз на весь 2021 год будет пересмотрен в этом месяца. Сентябрьский прогноз прошлого года предусматривает рост ВВП на 3,3%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Жириновский о ДТП на Садовом: нужен законопроект, и ЛДПР его внесёт
Жена экс-бойфренда Бузовой потребовала не называть мужа альфонсом
На слова Лаврова о "дне" в отношениях США и РФ ответили из Госдепа
Кипрская мошна Вадима Мошковича
Светлана Лобода перенесла концерт в Барвихе из-за коронавируса
Чиновник из Ирана предложил подать на США в суд
Лукашенко поздравил белорусов и россиян, напомнив о "давлении извне"
Участники ОПЕК+ договорились о наращивании добычи нефти
Виктор Дробыш рассказал о скандале с Настасьей Самбурской
Пушков оценил слова главы Пенгатона о помощи Украине в вопросе Донбасса
Популярное
Евросоюз
Новый выпад Борреля против России. Как его остановить?

Разговаривать с Москвой менторским языком, поучая, угрожая, Жозепу Боррелю надо прекращать.

Новый выпад Борреля против России. Как его остановить?
История Познера: как опасно одновременно быть гражданином России и США
Новости Грузии
История Познера: как опасно одновременно быть гражданином России и США
Экономика и бизнес
Почему Севморпуть пока не стал альтернативой Суэцкому каналу
Политика. Новости и аналитика
Володин прокомментировал инцидент, случившийся с Познером в Тбилиси
Любовь Степушова Новый выпад Борреля против России. Как его остановить? Любовь Степушова Василий Амирджанов В Совфеде нашли способ победить в "ментальной" войне Василий Амирджанов Олег Артюков Почему Севморпуть пока не стал альтернативой Суэцкому каналу Олег Артюков
Политика. Новости и аналитика
"Мы не киевский режим": Лавров о политике по поставкам энергоносителей
Политика. Новости и аналитика
В районе работ по "СП-2" замечены военные суда и авиация
Bloomberg: Россия нашла спасение от санкций против госдолга
Долговой рынок
Bloomberg: Россия нашла спасение от санкций против госдолга
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников