Власти приготовили конфискацию денег у неблагонадёжных юрлиц

Российский Центробанк пытается взять под финансовый контроль россиян, проверяя их благонадёжность.

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект, предусматривающий ужесточение "антиотмывочного" законодательства и блокирование банковских операций "неблагонадёжных" клиентов.

Сама инициатива представляется весьма спорной. Её авторами стали члены обеих палат российского парламента.

В документе говорится, что Центробанк разделит собственных клиентов на три группы:

"красную" (высокий риск сомнительных операций),

"желтую" (средний риск)

"зелёную" (низкий риск).

Считается, что в Банке России накоплен большой опыт в выявлении и квалификации подозрительных операций на разных звеньях платёжных цепочек.

Таким образом, вероятность ошибок якобы исключена. Законодатели считают, что достоверность разграничения клиентов составляет не менее 95 процентов.

То есть Центробанк в ближайшее время якобы получит право на блокирование операций клиентов из "красной" группы и конфискации средств на их счетах в пользу государства.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила ранее, что платформа может быть запущена в конце 2021 — начале 2022 года.

Со своей стороны, специалисты Счётной палаты назвали последнее предложение противоречащим Конституции, соответственно, в таком виде законопроект явно не пройдёт. Рассматривать его будут в феврале, после необходимых корректировок, скорее всего, примут, пишут авторы телеграм-каналов.

Уже сейчас можно спрогнозировать риски того, что называют манипуляциями экспертными оценками.

ЦБ фактически сможет записать в "красную зону" кого угодно без шанса этот вывод оспорить.

Заранее понятно, что недоверие к банкам у общества только вырастет. Это решение не лучшим образом скажется на притоке инвестиций — их и так очень мало. Выглядеть это будет как заинтересованность государства в способах изъятия коммерческих средств в бюджет.

Так что проект федерального закона №1064272-7, предлагающий запуск единой межбанковской платформы по проверке клиентов, будет спорным и неоднозначным. Те самые клиенты из "красной зоны" не смогут открыть новые банковские счета, проводить операции, да и вообще нормально функционировать.

Вписанный в законопроект механизм изъятия денежных средств во внесудебном порядке "не соответствует Конституции РФ и гражданскому законодательству", говорится в отзыве Счётной палаты.

По данным ФНС, на начало 2020 года всего в РФ было зарегистрировано 3,715 млн юрлиц и 4,014 млн индивидуальных предпринимателей. В "красной зоне" могут сразу оказаться 54 тысячи компаний и ИП. Не так уж мало, прямо скажем.

Напомним, пакет поправок, внесённый в Думу в ноябре прошлого года, предполагает запуск единой межбанковской платформы по проверке клиентов, с помощью которой ЦБ будет оценивать риски обналичивания, отмывания и других незаконных операций.