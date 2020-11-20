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Автор Александр Шторм

В России может появиться новый закон о мигрантах

Экономика

В России может появиться новый закон о мигрантах. Его концепцию подготовило главное Управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ.

В России может появиться новый закон о мигрантах

Проблема в том, что сам законопроект будет написан лишь к концу 2022 года. К тому же, в нем вообще нет таких понятий, как  адаптация и интеграция приезжих, а это должно быть краеугольным камнем государственной миграционной политики.

Ожидается, что новый закон придет на смену устаревшим и разрозненным нормам. Своей целью авторы концепции обозначили «создание простых и понятных для исполнения механизмов взаимодействия с госорганами».

При этом отмечается, что за последние 18 лет в ФЗ-115 о правовом положении иностранных граждан вносилось свыше сотни поправок, что и стало причиной противоречий и дублирования в старых законах. Те же реадмиссия и институт выдворения одновременно регулируются сразу несколькими федеральными законами, что приводит к постоянным проблемам в реализации на местах.

Авторы концепции предлагают дать четкие определения терминам «реадмиссия», «адаптация», «убежище». В России, таким образом, будут введены три режима нахождения иностранцев.

Сюда войдут:

  1. краткосрочное пребывание (не более 90 суток)
  2. туризм, деловые визиты;
  3. долгосрочное (более чем на 90 дней), например, для работы или длительного лечения, учебы.

Такой режим подойдет для участников госпрограммы переселения соотечественников и людей, которые ищут в России убежища.  Они будут получать ID-карту - документ, удостоверяющий личность на территории РФ. А третьим режимом станет постоянное проживание в РФ, что в перспективе позволит людям претендовать на  гражданство.

В основном все это делается для регулирования сферы трудовой миграции, поскольку меры  по регулированию и квотированию, а также приостановлению выдачи патентов признаны неэффективными.

Разумные ограничения необходимы, поскольку  многие гастарбайтеры пытаются обойти закон с помощью оформления иных статусов, например, временного или постоянного проживания.  В недалеком будущем их ждет отмена бумажных миграционных карт - электронные документы банально проще проверять.

Тут замешан и вопрос налогообложения, так как работники авансом обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц, а работодатели - отчитываться за привлечение иностранной рабочей силы.

Согласно данным экспертов, работники из Средней Азии стали претендовать на более высокие заработки, нежели россияне. Все дело в том, что «в некоторых областях экономики - ЖКХ, дорожное строительство, торговля, логистика - доля иностранного персонала составляет 80%».

Все функции контроля за процессом предлагают передать полиции. При этом в ГУВМ напоминают, что в настоящий момент, это скорее черновик, которому сперва предстоит пройти одобрение правительства. Как пояснила глава ГУВМ Валентина Казакова, закон будет принят приблизительно концу 2022 года. Примерно в то же время может появиться новый закон о гражданстве.

Правозащита уже опасается проблем.  По этому поводу глава Московского бюро по правам человека Александр Брод заявил,  что очень осложняют ситуацию неопределенные сроки его подготовки, то есть пока работа будет вестись по тому невнятному законодательству, что и сейчас.

А об адаптации приезжих речи не идет ни тогда, ни в будущем. Впрочем, чиновники считают последнее "отдельным проектом" и заниматься им пока не собираются.

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Темы гражданство трудовые мигранты нелегальные мигранты миграционная политика
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