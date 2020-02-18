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Автор Антон Куликов

Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?

Экономика

Апелляционный суд Гааги постановил, что Россия должна выплатить акционерам нефтяной компании ЮКОС 50 миллиардов долларов США. Судебные тяжбы продолжаются уже 15 лет. Придется ли России теперь платить?

Или евро — относительно того, в какой именно валюте Российская Федерация должна осуществить выплаты в пользу акционеров ЮКОСа, есть определенные расхождения в источниках. Впрочем, этот вопрос не столь принципиален.

Принципиально другое — будет ли Россия платить. Но для этого надо немного напомнить об истории вопроса.

Как начиналась тяжба — и какие были последствия

В феврале 2005 года представители нескольких компаний, которые были связаны с бывшим основным акционером ЮКОСа Group MENATEP Ltd, подали иски в Международный арбитраж в Гааге. Они потребовали, чтобы Россия выплатила 100 миллиардов долларов компенсации. Претензии были основаны на положениях о защите инвестиций Энергетической хартии. Россия ее подписала, однако в нашей стране она ратифицирована не была.

Кроме того, представители российской стороны подчеркивали, что акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами, поскольку получили контроль над компанией, нарушив законодательство (то есть, при помощи взяток).

По существу Арбитраж начал рассматривать иск только через четыре года после его подачи. И на это ушло пять лет. Вердикт был вынесен в конце июля 2014 года. Арбитраж признал обоснованность иска, поддержав обвинения в адрес российских властей, которые якобы осуществили полномасштабную атаку на ЮКОС с целью присвоения активов компании. И тем самым нарушив положения Энергетической хартии.

Правда, компенсация была сокращена вдвое. Но и 50 миллиардов долларов — сумма гигантская.

Россия платить отказалась и подала апелляцию в окружной суд Гааги. Пока шли разбирательства, акционеры ЮКОСа добились блокировки российских активов в нескольких европейских странах.

В апреле 2016 года окружной суд Гааги поддержал доводы представителей России о том, что в данном случае нельзя апеллировать к Энергетической хартии, поскольку она в нашей стране не ратифицирована.

Акционеры ЮКОСа обжаловали это постановление — и спустя четыре года Апелляционный суд Гааги отменил постановление окружного суда, тем самым подтвердив первоначальное решение Арбитража.

Точку ставить рано

Будет ли Россия теперь платить 50 миллиардов долларов? Пока ставить точку в этом деле рано. По крайней мере, в постановлении Апелляционного суда говорится, что нынешний вердикт может быть обжалован в Верховном суде Нидерландов. В российском Минюсте уже заявили, что продолжат отстаивать интересы России. Предполагаем, что разбирательства по этому вопросу растянутся еще на несколько лет.

Так что прямо сейчас — ну или в ближайшие месяцы — платить акционерам ЮКОСа Россия не будет. Хотя нельзя исключать, что могут возобновиться попытки блокировки российских активов.

Темы юкос международный арбитраж в гааге
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