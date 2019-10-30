За "Тольяттиазот" взялись всерьез надзорные органы

21 октября на крупнейшем мероприятии Самарской области ПАО "Тольяттиазот" начались внеплановые проверки. Такое решение принял центральный аппарат Ростехнадзора. Поражает в этой казалось бы рядовой ситуации одно: ТоАЗ с такими проверками местные надзорные органы не посещали уже более 6 лет.

Но реальное положение дел на заводе скрывать бесконечно не получится. Как заявляют работники "Тольяттиазота", регулярные нарушения мер безопасности на заводе все же имеют место. Не соблюдаются на предприятии требования закона №116-ФЗ, где говорится об обязанностях операторов обеспечить сотрудникам опасных предприятий безопасность. Должны регулярно проводить диагностику и испытания оборудования, однако более 370 единиц последнего эксплуатируют на заводе безо всякой экспертизы. О чем можно говорить, если без необходимых документов запущен в эксплуатацию новый реактор на производстве карбамида. Конструкционные изменения имеют и печи агрегатов аммиака, при этом они активно работают, но изменения в документацию не внесены. Часть мощностей работает без обязательных остановок, которые предусмотрены для профилактического осмотра и ремонта по мере необходимости. Основной аммиакопровод завода пребывает в критическом состоянии, поэтому его необходимо срочно заменить. При этом экспертиза промышленной безопасности у него отсутствует. Газ в цеха поступает через обычные водопроводные трубы, которые не предназначены для использования под давлением газа. Как результат — постоянные утечки. Все это звучит не слишком страшно для человека, который незнаком с химическим производством, но в действительности подобная халатность сродни преступлению, поскольку может обернуться техногенной катастрофой с тысячами жертв.

Любопытно, что гендиректор Дмитрий Межеедов зачастую запрещает проводить ремонт. Работники завода давно с опаской поглядывают на промоины в фундаменте под работающими котлами агрегата аммиака №2, руководителю ТоАЗа время от времени напоминают о проблеме, которую надо решить, чтобы не испытывать лишний раз судьбу. Но Межеедов с завидным постоянством ссылается на нехватку денег, а скрывающиеся в Великобритании и США владельцы завода сами себе на жизнь не заработают.

У ТоАЗ непростая судьба. В эпоху приватизации заводом завладел на не вполне законных основаниях бывший "красный директор" Владимир Махлай. Он был одержим мыслью поставить свою власть на заводе выше интересов других. Вместе с сыном Сергеем, гражданином США, а также зарубежными соучастниками он создал схему по выводу прибыли с ТоАЗа. Продукция продавалась по заниженным ценам иностранному офшору, аффилированному с руководством завода, при этом большая часть выручки не попадала на завод, и налоги с нее не платились в бюджет. ТоАЗ, которого лишили возможности распоряжаться своей прибылью, не мог позволить себе модернизацию, денег на закупку сырья хватало не всегда, а что уж говорить об обновлении оборудования.

В итоге ТоАЗ, который был перспективным заводом в СССР, за 40 лет без обновления основных фондов превратился в самое отсталое предприятие российской азотной промышленности. Уже много лет он не может выйти даже на проектную мощность. Рассчитанный не менее чем на 3 млн тонн аммиака и 1 млн тонн карбамида в год, ТоАЗ выпускает в среднем 2,5 млн и 600 тысяч соответственно. Самые ликвидные активы — производство метанола и новейший агрегат аммиака №7 — мошенническим путем переоформили на ООО "Томет", контролируемое зарубежными партнерами хозяев завода. Дефицит финансирования сказался и на техническом состоянии завода. Последние проверки самарского управления Ростехнадзора, которые проводились в 2011 и 2012 годах, шокировали общественность. В 2011 году надзорные органы выявили более 500 грубых нарушений в сфере промышленной безопасности и охраны труда. До 80% средств контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты изношены.

Повторная проверка Ростехнадзора, имевшая место в августе 2012 г., показала, что руководство никаких выводов не сделало, даже экстренные меры не входили в их план на ближайшее время. На четырех из семи агрегатов аммиака сбросы горючих газов уходят в атмосферу безо всякой очистки, а иногда — в помещения цехов. У магистральных газовых трубопроводов срок безопасной эксплуатации уже подошел к концу, их ревизии и ремонта даже нет в планах. Состав и температура химических веществ, участвующих в производственном процессе, никак не учитываются. Складские помещения, где находятся опасные химикаты, тоже не соответствуют нормам безопасности. И таких нарушений на заводе — сотни!

В октябре 2012 года комиссия Ростехнадзора в очередной раз навестила ТоАЗ. И вновь надзорное ведомство наблюдало все те же нарушения, но владельцам предприятия с многомиллиардной выручкой проще заплатить смехотворные штрафы либо договориться с кем надо, чтобы проверки больше не было.

С подобной ситуацией мириться было дальше невозможно. ТоАЗ постепенно превращался в пороховую бочку, миллионы кубометров взрывоопасного природного газа и тысячи тонн ядовитого аммиака в любую минуту готовы были вырваться наружу. Нужно было как-то останавливать производство или отстранять такое руководство, которое выводит деньги за рубеж вместо проведения ремонта. Но Ростехнадзор по какой-то причине вообще перестал проводить на ТоАЗе проверки. Так, при главе Средне-Поволжского управления службы Михаиле Михайлине, который занимал этот пост все последние годы и недавно ушел в отставку, не было проведено ни одной проверки на проблемном заводе. Но вскоре грянул гром. В 2014 г. на заводе произошла авария со смертельным исходом. Факты нарушения правил промбезопасности и охраны труда стали очевидными. В том же году на 4-м агрегате аммиака произошла серьезная авария, но ее утаили от общественности и контролирующих органов. Тогда взорвалась емкость для хранения раствора, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Тогда емкость заменили, но разрешительной документации на нее до сих пор нет. В июне 2015 года на участке аммиакопровода Тольятти-Одесса, по которому транспортируется основная часть продукции завода, прорвало трубу, более полутонны аммиака вырвались наружу в районе села Липяги Воронежской области. Экстренно эвакуировали 800 жителей села, один человек пострадал, но живой природе и сельхозпосевам был нанесен серьезный ущерб.

В 2016 году появилась новость об очередной аварии на ТоАЗе, но официально руководство завода все отрицало. В феврале 2017 года в местных СМИ сообщили об остановке ряда агрегатов по выработке аммиака, в результате почти все оборудование предприятия обледенело. В 2018 году случился пожар на печи риформинга на одном из агрегатов аммиака. До сих пор последствия его не устранены, и агрегат аммиака простаивает больше года. Реальные причины аварии так и не установили, наказания тоже никто не понес.

Умолчало руководство завода и об аварии, которая произошла в начале 2019 года. Не последовало и реакции со стороны местного управления Ростехнадзора. Михаил Михайлин был отправлен на пенсию. И сотрудники ТоАЗа сообщили интересные подробности взаимоотношений завода с руководством местного управления Ростехнадзора. Оказывается, Михайлин многие годы получал вознаграждения за то, чтобы не докучать проверками завод. Якобы деньги шли на внедренные им когда-то на заводе изобретения. Считается, что дополнительно Михайлин получал и от ООО "Томет".

Но этим коррупционные связи не ограничивались. Раися Абдрахманова, доверенное лицо руководства ведомства, помогала решать проблемы с контрольно-надзорными органами за щедрое вознаграждение. Оказалось, что Абдрахманова ранее работала на ТоАЗе, а в самарском Ростехнадзоре она выполняла роль "засланного казачка".

Схема работы с местными предприятиями примерно такая — деньги направляются в ведомство через близкую Абдрахмановой экспертную организацию — ООО "ТМС РУС", которое оказывает "Тольяттиазоту" особые услуги, например, подготавливает ложные экспертные заключения, позволяющие незаконно продлевать сроки эксплуатации опасных объектов. Заключения экспертизы промбезопасности, которые ООО "ТМС РУС" подготовило в 2018 году на разные агрегаты аммиака, написаны как под копирку, так что в действительности никакие экспертизы не проводились. Некоторые данные вообще взяты с потолка, например, в заключениях указана разрешенная температура эксплуатации трубопроводов, которая в полтора раза ниже проектной, а один из трубопроводов цеха № 16, который тоже якобы прошел экспертизу, через месяц разрушился. Есть данные, указывающие на то, что вознаграждение за "экспертные" услуги этой организации составляли десятки миллионов рублей в месяц. Часть этих средств шла в карман Михайлина. И его не волновало, что подобная коррупционная схема грозила обернуться техногенной катастрофой.

Первая неделя проверки ТоАЗа федеральным управлением Ростехнадзора показала, что актив Махлаи в долгосрочной перспективе развивать не собираются, что их цель — урвать последнее, пока еще есть возможность. Если до этого момента на заводе произойдет катастрофа огромных масштабов, то они вряд ли сильно расстроятся, ведь аммиачное облако до Великобритании, Америки и Швейцарии, где живут все члены семьи, вряд ли доберется.

Есть надежда, что комиссия федерального Ростехнадзора объективно оценит промышленную безопасность всех объектов "Тольяттиазота", сделает необходимые заключения и примет необходимые меры. Правда, пока о каких-то реальных результатах деятельности комиссии ничего не известно. Работники ТоАЗа опасаются, что проверка в очередной окажется формальной. Тем временем, 28 октября, уже после начала проверок, произошло возгорание на агрегате аммиака №3. Пока его остановили для внепланового ремонта.

Фото превью: tltgorod.ru