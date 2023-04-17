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Александр Приходько

Домовводство: промзоны Петербурга застраивают жильем

3:28
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

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Домовводство: промзоны Петербурга застраивают жильем

Речь идёт о промзоне на улице Кубинской 78-80 возле улицы Костюшко, которую занимают автомастерские и другие предприятия не самого крупного бизнеса. Потенциальный объём её застройки — 60 тыс. кв. м, а бюджет проекта составит около 5 млрд руб. Участок принадлежит структурам Setl Group, и здесь, скорее всего, вырастет очередная многоэтажная застройка. Будущим высоткам точно не будет одиноко: рядом уже построен ЖК "Философия" от этой же компании, а другой девелопер РСТИ возводит на Кубинской ЖК Cube.

Развитие заброшенных или неэффективно используемых территорий, которые активно застраиваются, не так давно стало трендом для российских мегаполисов. Но, если в Москве речь идёт о полноценной ревитализации промзон, когда на месте депрессивных участков вырастают яркие кварталы с полноценной социальной инфраструктурой, включающей в себя детские сады, поликлиники, а также бизнес-центры и современные производства, способные обеспечить работой тысячи будущих местных жителей, то в Санкт-Петербурге перекос идет в сторону "человейников", которые быстро распродаются. При этом темпы строительства новых социальных объектов часто существенно отстают от застройки жилыми домами.

И застраиваемая Кубинская улица в этом плане ничем не отличается от других промзон. Только если в данном случае речь идет о многоэтажках, то, например, потенциал промзоны на берегу Финского залива в настоящее время собираются использовать для куда более узкого круга интересантов. На месте бывшей площадки комплекса защитных сооружений "Горская" планируют возвести яхт-клуб и несколько элитных коттеджей. На ПМЭФ-2022 город заключил соглашение с СПбРСОО "Яхт-клуб Санкт-Петербурга", предоставив тому возможность освоить перспективную территорию. Хотя не факт, что этим летом планы не изменятся. Смольный уже приучил крупный бизнес к тому, что даже бумаги, подписанные на таком крупном форуме, как Петербургский международный экономический — не более чем рамочные договорённости. Во всяком случае годом ранее Горскую отдавали компании "Мегалайн". У той был перспективный план развития побережья, подразумевающий создание инновационного центра "Горская". После окончания строительства дамбы территория на берегу Финского залива превратилась в несанкционированную свалку, а бывшие цеха доверху забиты старыми автобусными покрышками. "Мегалайн" собирался рекультивировать землю и построить здесь IT-деревню, комплекс складов современного формата light industrial, туристическую инфраструктуру и общественное пространство. Более 17 тысяч новых рабочих мест и востребованный сейчас IT-кластер превратили бы вчерашнюю свалку в мощный центр притяжения северо-запада Санкт-Петербурга. Вместо этого город решил делать ставку на коттеджи для элиты, которые вряд ли смогут влиять на развитие Северной столицы.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы строительство санкт-петербург
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