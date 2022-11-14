Из-за Беглова, притворившегося "обычным посетителем" больницы № 40, врачи были вынуждены "отодвинуть" очередь на МРТ на месяц

В минувшую пятницу больницу №40 Курортного района Санкт-Петербурга без помпы, вереницы обслуживающих журналистов и пиарщиков посетил губернатор города Александр Беглов. Градоначальник решил немного подлечиться "по-народному", придя на МРТ в частном порядке, только сам народ из-за этого был вынужден остаться без медицинской помощи и вообще внимания врачей.

Вечером четверга 10 ноября врачи больницы № 40 Курортного района, расположенной в городе Сестрорецке, получили "пренеприятнейшее известие" — выяснилось, что к ним рано утром приедет губернатор. Только не с внезапной проверкой, как герой гоголевского "Ревизора", а с частным визитом — сделать МРТ тазовой части. Визит Александра Беглова был назначен на 8.30, сама процедура обычно проводится в течение получаса, но пройти она должна была, что называется, "без сучка, без задоринки", поэтому на подготовку у медиков было очень мало времени.

Как рассказал нам источник в больнице № 40, для визита руководителя городской администрации было решено "освободить" от посетителей все здание поликлиники№ 68, где находится кабинет магнитно-резонансной томографии и отделение лучевой диагностики больницы.

"До поздней ночи врачи перемещали столы, убирали все со своих рабочих мест и вообще "подрабатывали грузчиками". Нет, это не значит, что на столах или в кабинетах был какой-то срач. Это значит, что губернатор хотел, чтобы во время его приема была картинка как в телевизоре. Чтобы он себя чувствовал пациентом из сериалов", — возмущается один из врачей.

Естественно, больнице пришлось перенести время приема всех "простых горожан", записанных к самым разным врачам, а также, на всякий случай, в экстренном порядке освободить одну из палат, если градоначальнику захочется отдохнуть после столь "утомительной" процедуры.

При этом очередь в кабинет МРТ была сдвинута примерно на месяц, а больным из стационара на всякий случай на это время ограничили перемещение, ходить можно было только по своему отделению. Нельзя было на территорию больницы утром 11 ноября попасть и посетителям, которые решили навестить родственников. Для граждан был открыт только приемный покой.

"Мы подумали не иначе сам президент в больницу приехать должен с инспекцией. Потом кто-то сказал, что очень непростой пациент обратился за помощью", — рассказала нашему изданию одна из пациенток, записанная в тот день на прием ранним утром.

Но самое интересное — это объяснение, почему губернатор пошел делать анализы именно в обычную больницу.

"Нам это объяснили так. Губернатор не хотел идти в поликлинику, предпочел бы частную. Но он сам говорит, что из-за постоянных претензий к нему от ФСБ, Прокуратуры и СК, теперь требуется не ходить в нормальные больницы, а только в общественные. Вроде как показать, что спустился с небес на землю", — рассказал нам источник.

По всей видимости, меры предосторожности, предпринятые медработниками при подготовке к визиту "первого лица петербургской власти", были напрасны. По словам очевидцев, кортеж губернатора Беглова прибыл к больнице в 8.30 и в 9.00 уже отбыл, оставив других пациентов в недоумении и с просроченными "талончиками" на получение медицинской помощи. Градоначальник наверняка хотел продемонстрировать свою "близость к народу" и стать "таким как все", однако получилось как всегда — сплошные неудобства.

"Не очень понимаю, зачем губернатору ехать в простую поликлинику при обычной городской больнице на прием, когда он может те же процедуры провести в более конфиденциальной обстановке в любой из частных клиник Петербурга, где с него пылинки бы сдували и другие пациенты бы не страдали и не испытывали бы неудобства", — поделился своим мнением один из медработников, который в ту злополучную ночь с четверга на пятницу был вынужден в экстренном порядке "приводить в порядок" и так недавно обновленные помещения больницы №40 города Сестрорецка для удобства губернатора Беглова.

Собеседник напомнил, что ноябрь — традиционный месяц для распространения ОРВИ, гриппа и с недавних пор новой коронавирусной инфекции, поэтому осенью посетителей особенно много.

Такая любовь к больнице №40 со стороны властьимущих может объясняться тем, что курирует медучреждение так называемая "Курортная мафия" — выходцы из Курортного района Санкт-Петербурга, занявшие ключевые посты на всех уровнях региональной власти и испытывающие особый трепет к "своей родной" больнице. На сегодняшний день бывший заместитель главного врача медицинской организации Дмитрий Лисовец является главой комитета по здравоохранению Смольного, а само медучреждение неоднократно являлось объектом пристального внимания со стороны проверяющих органов. Так, например, в конце 2021 года КСП Санкт-Петербурга выявила нарушения при распределении бюджета на 19 млн рублей. Еще ранее здесь прогремел коррупционный скандал при выделении дополнительных средств на "коронавирусные мероприятия" — в медучреждение отправлялось 4 млрд ежегодно, когда, например, Покровская и Александровская больницы получали в разы меньше.

В итоге ситуация, произошедшая в минувшую пятницу, показала жителям города, кто в Петербурге "хозяин", а кого властьимущие считают "челядью", которая может и подвинуться ради исследования "тазовой области" столь высокопоставленной особы.