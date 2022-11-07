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Автор Александр Приходько

Смольный разрешил спонсору избирательной кампании Беглова застроить "Невскую мануфактуру" жилыми высотками

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Разрешение на застройку "Невской мануфактуры" жилыми высотными зданиями обошлось владельцам объекта в 1 миллион рублей. Именно такую сумму они "пожертвовали" на избирательную кампанию Александра Беглова в 2019 году. После этого КГА быстро согласовал проект, стоявший на паузе с 2013 года. Конечным интересантом застройки может являться криминальный авторитет Михаил Мирилашвили, с которым Александр Беглов в 2003 году пытался приватизировать стадион имени Кирова.

"Разогретый" проект

На минувшей неделе компания "ПСБ "Жилстрой" начала работы по консервации остатков здания "Невской мануфактуры", уцелевших после пожара в апреле 2021 года. Пожар уничтожил кровлю и большую часть внутренних перекрытий, оставив от исторического здания лишь внешние стены. После этапа консервации эксперты проведут обследование, и здание перестроят под жилой комплекс, сохранив кирпичные стены. Оно станет частью жилого квартала "Идеальный город", который разместится на бывшей промышленной территории фабрики Тельмана.

Разработала проект "Идеального города" "Студия 44" архитектора Никиты Явейна еще в 2013 году. Застройщиком выступает компания "БФА-Девелопмент" Людмилы Коган, супруги скончавшегося в 2019 году долларового миллиардера Владимира Когана. Проект предполагает возведение жилья общей площадью 335 тысяч квадратных метров. Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость аналогичного жилья на Октябрьской набережной колеблется в пределах 250 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, выручка от реализации проекта составит порядка 85 миллиардов рублей.

 

Первые подвижки по реализации проекта начались только после 2019 года, когда губернатором Санкт-Петербурга стал Александр Беглов. В феврале 2021 года Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) внес в градостроительный план изменения, в соответствии с которыми разрешенная высотность застройки поднималась почти вдвое — с 40 до 75 метров. В марте того же года, за месяц до пожара, КГА перепрофилировал назначение участка "Невской мануфактуры" с промышленной на жилую застройку. В сентябре 2022 года начались последние согласования по застройке "Невской мануфактуры".

Спонсор на миллион

Есть весомые основания полагать, что резко возросшая активность чиновников по согласованию "Идеального города" и появление Александра Беглова на посту губернатора не случайное совпадение.

Как уже указывалось, застройщиком выступает "БФА-Девелопмент", но сам участок принадлежит компании АО "Невская мануфактура". Ей владеет известный петербургский бизнесмен Алексей Устаев. Он, совместно с родственниками, является основателем и владельцем первого в России коммерческого банка "Викинг".

Согласно отчетам Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в 2019 году банк "Викинг" Устаева направил 1 миллион рублей, максимально возможную сумму, на избирательную кампанию Александра Беглова.

 

Самое интересное, что конечным бенефициаром "Викинга" может быть не Устинов. Еще в 2005 году в СМИ появлялась информация, что Устинов может представлять интересы бизнесмена Михаила Мирилашвили, известного в криминальных кругах как Миша Кутаисский. В Петербурге он владеет торговыми и бизнес-центрами, такими как "Пик", "Озерки", "Адмирал" и другие.

В 2003 году Александр Беглов, будучи врио губернатора Петербурга, всего за месяц едва не отдал Мирилашвили в приватизацию стадион им. Кирова. Процессу помешал суд, приговоривший в августе 2003 года Мирилашвили к 12 годам тюрьмы за похищение двух человек, позднее найденных мертвыми, и вмешательство избравшейся в сентябре на пост губернатора Валентины Матвиенко.

На этот раз теперь уже полноценный губернатор Беглов намерен довести до конца передачу связанным с Мирилашвили структурам "Невской мануфактуры" и превращение исторического объекта в очередной жилой комплекс.

Показательно, что это не первый инцидент, когда Беглов благоволит компаниям, вкладывавшимся в его избрание. Ранее стало известно, что главным подрядчиком Смольного по обеспечению мобилизованных петербуржцев обмундированием стало НПО "Спецматериалы". В фирму бесконтрольно направляются деньги резервного фонда Петербурга, а она распоряжается ими по собственному усмотрению. В 2019 году "Спецматериалы" также спонсировали избирательную кампанию губернатора, а владелец НПО Михаил Сильников близко знаком с Александром Бегловым как минимум с 2001 года.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы коррупция александр беглов невская мануфактура
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