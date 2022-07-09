"Хорошо" мы подходим к началу учебного года: петербуржцы отругали Смольный за дефицит мест в школах

Немногим более месяца осталось до начала нового учебного года в школах Санкт-Петербурга, однако давняя проблема дефицита мест в них для молодых петербуржцев и чрезмерной переполненности классов остается нерешенной.

С 6 июля стартовал второй этап зачисления детей в первые классы, и многие родители Северной столицы столкнулись с серьезными трудностями при подаче заявлений в учебные заведения по месту жительства. Это связано с острой нехваткой объектов социальной инфраструктуры во втором по численности населения мегаполисе России. Горожане массово призывают представителей Смольного, в том числе и в соцсетях, обратить внимание на сложившуюся непростую ситуацию и обеспечить доступность детских учебных учреждений.

Так, подписчики сообщества "Объединение школьных матерей СПб" во "ВКонтакте" напомнили чиновникам из команды губернатора Александра Беглова о том, как свыше сотни родителей, дети которых не смогли попасть в желаемую школу по итогам первой волны зачислений в первые классы, недавно вышли к администрации Красносельского района.

"О проблеме нехватки школ в Санкт-Петербурге известно всем, призывы от жителей города звучат регулярно, но ситуацию это не меняет. Поэтому гнев родителей иногда выплескивается вот в такие акции: в Красносельском районе дело дошло до настоящего штурма Отдела образования. Из всех заявлений, которые были поданы в школу №547, одобрена только треть. Ни прописка, ни особые достижения, ни другие привилегии детей на ситуацию повлиять не смогли. Целых три месяца родители провели в томительном ожидании, а отказ получили лишь в последние дни приема", — говорится в сегодняшней публикации сообщества.

Также жители Северной столицы отметили, что со сложностями при оформлении детей в школы, расположенные вблизи места жительства, сталкиваются родители и в других районах города. Так, в Морском лицее Приморского района было сформировано всего лишь два класса первоклашек, причем по соответствующим заявлениям от льготных категорий граждан.

"Помнится, как с каждого "утюга" раздавались новости о строительстве новых школ по всему Петербургу. Мол, места хватит каждому, еще и останется. Что же мы видим де-факто? Родителям придется возить своих чад за тридевять земель, да еще и по пробкам. "Хорошо" мы подходим к началу учебного года", — неутешительно констатируют представители "Объединение школьных матерей СПб".

В комментариях под постом сообщества пользователи социальной сети "ВКонтакте" отругали власти Санкт-Петербурга за продолжающееся игнорирование проблемы с нехваткой школ. Родители юных жителей "культурной столицы" России отмечают, что чиновникам из Смольного чужды их проблемы, и они всячески пытаются продвигать интересы девелоперов, не сильно беспокоясь о дефиците в городе школ, детских садов, поликлиник и других объектов социнфраструктуры.

Ряд средств массовой информации ранее обращали внимание, что администрация Александра Беглова фактически провалила поручение главы государства об обеспечении доступности детских учебных учреждений. Напомним, Владимир Путин требовал обеспечить стопроцентную доступность детских садов к концу 2021 года. Проблема нехватки социальной инфраструктуры в Петербурге носит системный характер и с каждым годом при бездействии Смольного только усугубляется.