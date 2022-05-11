Волобуев посоветовал Смольному освободить участников ВОВ от уплаты по тарифам ЖКХ

Председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев прокомментировал ситуацию с социальной поддержкой ветеранов в Северной столице.

Он обратил внимание, что финансовое положение пожилых людей при нынешней региональной власти незавидное. Однако его можно улучшить посредством некоторых послаблений. Например, освободив блокадников и ветеранов ВОВ от оплаты за проезд на транспорте.

Ситуация с социальной обеспеченностью и льготами для ветеранов в Петербурге действительно оставляет желать лучшего. Ранее издание Peterburg News писало, что блокадники и ветераны ВОВ продолжают стоять в очередях на квартиры, обещанные Смольным в рамках жилищного плана на 2022 год. Проблема в том, что в городе осталось около трех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, и многие из них могут не успеть получить обещанное властями жилье в силу жизненных обстоятельств.

В беседе с журналистами глава Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Киселева отметила, что предусмотренные жилищной программой Смольного 133 млн рублей на расселение ветеранов придутся ко двору. Велика вероятность, что многие из них вынуждены жить в стесненных условиях.

"Выделенные деньги придутся ко двору, потому что семьи увеличиваются и то, что было нормально год тому назад или два, уже становится тесным и неудобным, некомфортным, особенно для пожилых людей с нашими капризами, болезнями и так далее", — сказала она.

В данной связи мы решили обратиться за комментарием к председателю Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов Василию Волобуеву. Он не знает, сколько ветеранов сейчас нуждаются в улучшении жилищных условий, однако считает, что Смольный мог бы улучшить их положение хотя бы с точки зрения оплаты услуг ЖКХ.

"Считаю, что, если участников Великой Отечественной войны освободят от уплаты по жилищно-коммунальным тарифам, это будет правильно и здорово. Их у нас в Петербурге осталось всего-навсего 2 тысячи 850 человек", — добавил общественник в разговоре с Pravda.Ru.

К числу других льгот, которые облегчили бы жизнь ветеранам, также можно отнести обеспечение бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта. Несмотря на патриотичную риторику Смольного в преддверии 9 Мая, многие льготники в Северной столице до сих пор могут бесплатно передвигаться по городу лишь в праздничные дни.