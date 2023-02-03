Елена Вавилова: "Настоящий разведчик — невзрачный, он должен сливаться с толпой"

В начале января на платформе Premier вышел остросюжетный сериал "Русские" производства компании "Триикс Медиа" — экранизация романа Елены Вавиловой и Андрея Бронникова "Женщина, которая умеет хранить тайны". В основу сюжета легла реальная история самой Вавиловой и её мужа Андрея Безрукова — разведчиков-нелегалов, которые больше двадцати лет провели под прикрытием за рубежом. Их (а также восьми их коллег) разоблачение, арест в США и последующий обмен на задержанных в России агентов иностранных спецслужб в 2010 году взорвали мировое медиаполе. Считается, что именно эта история вдохновила сценариста Джо Вайсберга на создание хитового сериала "Американцы". "Русские" же представляют взгляд на те события не со стороны, а изнутри. Мы поговорили с самой Еленой Вавиловой о достоверности обоих сериалов, разнице между Штирлицем и Бондом, а также роли женщины в разведке.

— Какую реакцию вызывает у вас образ разведчика в массовой культуре? Улыбку? Или что-то иное? Возникает ли вообще желание что-либо читать или смотреть на эту тему?

— Тема работы спецслужб и противостояния разведок всегда вызывала интерес. Люди хотят проникнуть в этот скрытный мир разведчиков, полный приключений. В зарубежной литературе и кино мы видим шпиона, который всегда физически силён, харизматичен, он умеет прыгать по крышам и пробираться в защищённые замки. Но это всё работа на один день. Я считаю, более реалистичный образ разведчика представлен в советских фильмах и книгах. Мы можем вспомнить такие картины, как "ТАСС уполномочен заявить", "Мёртвый сезон", недавний российский сериал о Павле Фитине "Начальник разведки". Вот там как раз разведчики показаны не супергероями, а обычными людьми, которые обладают особым характером и аналитическими способностями, умеют планомерно и спокойно работать. Мне кажется, этот образ ближе к правде.

— Есть ли любимый персонаж среди вымышленных агентов?

— Моя юность прошла в советское время, и для меня главным образом разведчика, безусловно, был Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны". И, по сути, когда я принимала то судьбоносное решение, пойти в разведку, я представляла себе эту службу так, как она была отражена в сериале Татьяны Лиозновой. Я понимала, что есть в этом и какая-то романтика, но гораздо больше серьёзной работы, на которую нужно настраиваться. И, наверное, до сих пор Штирлиц остаётся для меня примером наиболее правдоподобного образа. Служба человека, находящегося вдалеке от Родины, особенно разведчика-нелегала, сильнее всего похожа именно на то, что показано в этой картине.

— Как, на ваш взгляд, представлена женщина-разведчица в кино и литературе — карикатурно или достоверно, достаточно или нет?

— Не секрет, что разведка прежде всего ассоциируется с мужчинами. Но на самом деле женщины играют большую роль в этой профессии, и есть немало примеров разведчиц, которые сделали очень много, работали и самостоятельно, и в паре с партнёрами. Но, наверное, женщины говорят меньше, и это тот пробел, который, как я считаю, нужно обязательно восполнить. В последнее время на наших экранах появляется всё больше документальных фильмов, которые рассказывают о женщине в разведке, новые имена становятся известны широкой публике. Но в целом, я считаю, что о разведчицах говорят недостаточно. Больше всего концентрируются на так называемых "медовых ловушках", когда сотрудниц используют для привлечения внимания и добычи информации через какие-то романтические и интимные отношения, что, конечно, не всегда отражает действительность. Работа женщины так же серьёзна и строится на тех же правилах, что и работа мужчины. Если мы говорим о нелегальной разведке, то взаимодействие в паре — это всегда длительная подготовка, а затем поиск нестандартных решений поставленных задач. И тут критически важно участие обоих партнёров.

— Насколько я знаю, о сериале "Американцы", фактически вдохновлённом вашей биографией, вам рассказали дети. Как они его восприняли? Вы сами его посмотрели? Если да, то какой отклик вызвал взгляд с той стороны?

— Несмотря на то, что история этого сериала была вдохновлена всем тем, что произошло с нами и нашими коллегами в 2010 году, арестом и обменом, она всё-таки придуманная, там много утрированных элементов. Например, сцены с переодеванием, ношением париков, наклеиванием усов — это всё хорошо смотрится в кино, но в жизни разведчики себя так не ведут. Также никто никогда бы не стал вступать в какие-то дружеские отношения с агентом ФБР. Когда мы с мужем это смотрели, конечно, возникла реакция "Всё не так!". И сразу же появилось желание рассказать, как на самом деле проходит работа разведчика-нелегала за рубежом.

— Какой миф о работе разведчика вы можете развенчать? И что в этой работе самое главное?

— Вернёмся к Джеймсу Бонду. Он харизматичный, легко очаровывает женщин, этим пользуется. К тому же всё делает быстро, резкими движениями, наскоками. Но вся эта беготня — миф. Настоящий разведчик — человек невзрачный, он должен сливаться с толпой, не выделяться и не запоминаться. Также он должен действовать так, чтобы выстроить доверительные отношения с человеком, будь то агент или информатор. Если бы мы форсировали события, проникали куда-то одним днём, это было бы попросту неэффективно. Разведка — это просчитывание каждого шага и долгое ожидание. Иногда, чтобы овладеть той или иной информацией, нужно работать годами. Не говоря уже о том, что разведчик-нелегал ещё тратит много времени на то, чтобы просто вжиться в среду, обрасти друзьями. И часто на это уходит гораздо больше, чем на само выполнение задания, которое начинается, когда человек уже чувствует себя достаточно уверенно.

— Кажется, только начиная с 2019 года вы с вашим супругом, Андреем Безруковым, начали делиться с публикой пережитым опытом. Тогда же вышла ваша первая книга. Что подтолкнуло вас к литературной деятельности и вообще к такой открытости?

— Специфика работы разведчика-нелегала в том, что его имя остаётся неизвестно широкой общественности в течение многих лет, часто вплоть до ухода из жизни. Наша карьера в разведке закончилась, как известно, с предательством, в результате которого наши личности и личности наших коллег были рассекречены. Но мы с мужем решили, если уж так сложилось в нашей судьбе, воспользоваться этой возможностью, чтобы как-то популяризировать профессию, особенно среди молодёжи. Чуть-чуть приподнять завесу тайны над работой многих и многих людей, которые трудятся во благо нашей страны.

— Роман "Женщина, которая умеет хранить тайны" создан вами в соавторстве с писателем Андреем Бронниковым. Как распределили обязанности во время работы над текстом?

— К началу работы над романом я не имела писательского опыта и чувствовала себя довольно неуверенно. И, познакомившись в родном Томске с Андреем Бронниковым, попросила его о помощи в организации всего процесса. Конечно, сама история была задумана мной, я описывала многие сцены и ситуации, а он где-то подсказывал мне сюжетные линии, повороты. Но главным образом помощь Андрея заключалась в том, что он мотивировал меня писать регулярно. В одиночку человек склонен отвлекаться, оставлять всё на следующий день, а вот как раз работа вдвоём была очень продуктивной. Я очень ему благодарна за его вклад и в написании романа, и в поиске издательства, и в дальнейшем продвижении книги среди читателей.

— "Женщина, которая умеет хранить тайны", как и сериал "Русские" — это, прежде всего, художественные произведения, но как много в них правды и как много в них непосредственно вас?

— В романе я изменила имена, названия, места пребывания, но вся сюжетная канва, подготовка, становление, ощущения, психологическое состояние — это всё было настоящим. Через всё это мы прошли. Поэтому и сериал правдив. Многие элементы этой истории были на самом деле. Конечно, её нужно было сделать более динамичной. Как я уже сказала, работа разведчика не очень интересна со стороны, поэтому были добавлены всякие неожиданные повороты и происшествия.

— Сериал в итоге называется "Русские". Почему сменилось название, и повлияли ли вы на это? Это такой ответ "Американцам"?

— Признаюсь, это была не моя идея — её предложили создатели проекта. Но я её поддержала. Наша культура сейчас подвергается сомнениям и гонениям со стороны Запада. Само слово "Русские" звучит как никогда актуально. И не только потому, что мы противопоставляем сериал "Американцам", хотя в этом тоже есть доля истины. Но это ещё и о том, что наша русская культура имеет и историческую ценность, и достаточно серьёзные основы. Мы её несём в мир и, наверное, самоутверждаемся, когда вновь и вновь повторяем, что мы русские и мы требуем к себе уважения. Поэтому в нынешней ситуации мне кажется, что это название символично и хорошо подходит для произведения, в котором показано, как русские люди работают на разных фронтах. Кто-то трудится в России, кто-то за рубежом под прикрытием, но все защищают нашу идентичность, наш народ и нашу страну.

— Насколько глубоко вы были погружены в разработку проекта и что удивило вас сильнее всего?

— Я активно участвовала в написании сценария, даже уберегала других сценаристов от каких-то неверных описаний, потом помогала на съёмках: подсказывала, как нужно оформлять декорации, какие нужны костюмы, какую форму нужно подбирать для того или иного героя. Думаю, это внимание с моей стороны тоже повлияло на то, что сериал правдив и там нет таких откровенно вымышленных элементов, которые мы видели в сериале "Американцы". Мне очень приятно, что я оказалась вовлечена в разработку этого проекта. Когда смотришь фильм как зритель, не подозреваешь, сколько труда в него вложено. Я несколько раз присутствовала на съёмках, и это, конечно, очень трудоёмкий процесс, в который вовлечено множество профессионалов. И они действительно отдают частичку себя. Было очень приятно видеть воодушевлённых людей, которые поверили в проект, которым была интересна история, и они сделали всё, чтобы зрители её увидели.

— Какие рекомендации вы давали исполнителям главных ролей?

— Было очень важно встретиться с актёрами, Петром Рыковым и Екатериной Малаховской, ещё до начала съёмок. И прежде всего мы попросили, чтобы они играли обычных людей, которые выполняют непростую работу. Нам нужно было объяснить им манеру поведения, чтобы они выглядели американцами, несмотря на то, что сериал снят на русском языке. Они в свою очередь спрашивали, как им держать себя, стоит ли обниматься, держаться за руки, какие привычки и особенности у американцев в плане того, как они ведут себя в обществе, как обращаются с детьми. Мы говорили о том, что нужно выглядеть более позитивными, чем нам привычно, энергичными, оптимистичными, говорить обо всём с энтузиазмом — потому что американцы такие. Но главное, что мы пытались помочь актёрам показать на экране внутреннюю силу духа. Что, хотя они и выглядят людьми заурядными, у них есть стержень внутри. Мне кажется, Петру и Екатерине это удалось.

— У вас есть ещё два романа — "Зашифрованное сердце" и "Параллельная жизнь". В них уже рассказывается про целиком вымышленную молодую разведчицу Дарью Кокорину. Чем она отличается от Веры Свибловой из "Женщины, которая умеет хранить тайны" и что в ней от вас?

— В двух книгах о Даше Кокориной, которая работает под прикрытием в странах Азии, мне хотелось опять сконцентрироваться на работе женщины в разведке. В данном случае она даже действует одна, без напарника. И, несмотря на то, что я придумала героиню, я все-таки в неё внесла очень многое от себя. Например, там есть эпизоды, в которых она вспоминает отца, и в них я описала воспоминания о своём детстве, своих родителях. Да и некоторые моменты оперативной работы отразила. Так что в этих книгах много правдивого с точки зрения ощущений и поведения. Я постаралась сделать историю интересной читателю и показать, что наши разведчицы даже в одиночку могут работать в любых странах, в любых условиях и добиваться результатов.

— Ваша книга "Нетворкинг для разведчиков", написанная вместе с супругом, учит эффективному общению. А что действительно помогает в обычной жизни из вашего опыта?

— "Нетворкинг для разведчиков" — это такая, как я бы её назвала, прикладная психология. Книга пользуется популярностью именно потому, что это реальный опыт, который мы пережили и обобщили. Работа с людьми — это основа разведки. Всё тот же Джеймс Бонд может выкрасть какой-то один документ, но это не годится, если человек настроен на многолетнюю службу. Скорее нам нужно найти того, кто может это сделать для нас и при этом не засветиться самим. В этой работе очень важно находить информаторов, которые, не подозревая о ваших мотивах, станут вашими собеседниками и проникнутся к вам доверием. Без этого нет никаких результатов. Самые успешные разведчики-нелегалы были, по сути, очень хорошими людьми, умелыми собеседниками и прекрасно выстраивали отношения.

Не секрет, что после двадцати пяти лет отсутствия в стране нам нужно было заново выстраивать отношения, находить новых друзей, знакомых, и тут нам наш опыт налаживания коммуникаций очень пригодился. Также от разведки остались такие навыки, как внимательность, пунктуальность, самодисциплина.

— Будете ли вы продолжать писать? Есть ли идеи новых романов?

— В ситуации, с которой мы столкнулись в результате геополитических сдвигов, важно оставаться стойкими, психологически и эмоционально. Советы от разведчика в этом плане, мне кажется, были бы уместны. Так что есть желание написать книгу о том, как выживать в турбулентное время. Ну и, конечно, я вернусь к циклу про Дашу Кокорину, так как читатели просят продолжить историю, спрашивают, что же будет дальше. А потом — жизнь покажет.

— Чем занимаетесь, помимо литературы? Как вообще ощущается повседневность после двадцати лет службы в разведке?

— Наша с мужем деятельность, как мы её видим, сейчас должна быть направлена на патриотическое воспитание молодых людей. Я считаю, очень важно лично встречаться с молодёжью, делиться накопленным опытом, взглядом на мир и помогать становиться достойными гражданами нашей страны. Мне нравится видеть заинтересованность в глазах молодых людей. Кто-то, возможно, задумается о работе в спецслужбах, кто-то ещё, может, захочет узнать, как выстраивать отношения, стать хорошим руководителем. Но поскольку наша профессия научила нас ориентироваться в любой ситуации и подстраиваться под обстоятельства, если потребуется, мы, конечно, будем делать то, что важно для наших людей и нашей Родины.