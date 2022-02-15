Рабиндранат Тагор больше всего известен как поэт. А ведь он был ещё философом, общественным деятелем и даже педагогом. Один из его самых значительных проектов — духовная школа Брахмачарья Ашрам, где применялся индивидуальный подход к каждому ученику.
Рабиндранат Тагор родился 6 мая 1861 года в Калькутте. Он был самым младшим из четырнадцати детей в уважаемой и почтенной семье брахманов. Глава семейства, Махариши Дебендранат Тагор, занимался религиозно-реформаторской деятельностью. За образование младших детей в семье отвечал один из старших братьев — Хемендронат. Он настоял, чтобы младшие братья и сестры учились не на английском, а на родном бенгальском языке.
В школу Роби пошёл рано. В Восточной семинарии (так называлось это заведение) учителя вдалбливали в школьников знания при помощи палки. Следы такого "образования" оставались не только в голове, но и на теле. Роби сменил несколько частных школ, но помимо этого получал домашнее образование: к нему ходили преподаватели математики, анатомии, английского, музыки, гимнастики, борьбы…
В одиннадцать лет отец взял Роби с собой в Гималаи.
Доселе неизвестные места, знакомство с новыми людьми, посещение храмов — всё это не только открывало перед мальчиком разные стороны окружающего мира, но и способствовало его духовному развитию. Во время поездки они с Махариши читали отрывки из книг на санскрите, бенгальском и английском, занимались астрономией.
После возвращения из Гималаев Роби обучался в Бенгальской академии и колледже Святого Ксаверия, но вскоре, устав подчиняться жёстким правилам учебных заведений, решил бросить школу. Давление и уговоры родных не помогли.
В феврале 1875 года юный Тагор прочитал на национальном празднике патриотическую поэму собственного сочинения. Впоследствии её опубликовал англо-бенгальский еженедельник "Амрита базар патрика". О подростке написала местная пресса.
Со временем стихи Тагора всё чаще стали публиковать литературные журналы. В 1877 году вместе с братом Диджендронатом он организовал ежемесячный журнал "Бхарати". Отправившись в поездку с братом Шотендронатом в Ахмадабад (Западная Индия), юноша начал сочинять песни, класть свои стихи на музыку.
Шотендронат служил в колониальной администрации и способствовал переезду Роби в Англию, где тот поступил в Лондонский университетский колледж. Его специализацией стало изучение права. Также молодой человек слушал лекции по английской литературе. Но он всё глубже осознавал, что его главная миссия — творчество. В феврале 1880 года, не окончив курса обучения, Роби вместе с родственниками вернулся в Калькутту.
Первым по-настоящему зрелым сборником поэта критики считают "Маноши", опубликованный в 1890 году. В него вошли и лирика, и произведения на социально-политическую, историко-мифологическую, религиозно-мистическую тематику.
В 1890 году Махариши настоял, чтобы младший сын начал управлять родовым поместьем в Шилайде (Восточная Бенгалия). В 1901 году Тагор вместе с пятью другими учителями открыл в Шантиникетане, семейном поместье под Калькуттой, духовную школу Брахмачарья Ашрам.
Отличительной чертой этого учебного заведения являлись классы под открытым небом. Тагор считал, что любое обучение, проводимое в четырёх стенах, ограничивает ум учащегося. Он не одобрял западные методы образования, которые внедряли в то время в Индии британцы.
В Брахмачарья Ашрам упор делался на изучение философии и культуры Востока, включая медитативные практики. Рабиндранат разработал собственную систему обучения под названием Вишва-Бхарати. Основная её идея заключалась в том, что каждый человек по-своему гениален. В школе применялся индивидуальный подход к каждому ученику. Курс обучения длился до тех пор, пока и учитель, и ученик не оставались удовлетворёнными.
В то же время заведение не было элитным, туда принимали и детей из бедных крестьянских семей. Преподавание в школе Рабиндранат совмещал с занятиями поэзией, написанием книг по истории Индии, трудов по педагогике.
Но когда, казалось, всё наладилось, на семью вдруг обрушилась целая цепочка несчастий. За короткий срок один за другим ушли из жизни жена Рабиндраната Мринолини, его 13-летняя дочь Ренука, ученик и близкий друг Шотиш Рой, Махариши Тагор, и, наконец, младший сын поэта — Шомендра.
Поэт перебрался в Шилайду, где вёл жизнь затворника. Именно там на свет появился сборник "Жертвенные песни" ("Гитанджали"), в которых звучали такие близкие теперь Рабиндранату мотивы горя и одиночества.
В 1913 году Тагора удостоили Нобелевской премии по литературе "за глубоко прочувствованные, оригинальные и прекрасные стихи, в которых с исключительным мастерством выразилось его поэтическое мышление". Денежную премию поэт пожертвовал основанному им учебному заведению, после Первой мировой войны реорганизованному в бесплатный университет Вишвабхарати.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.