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Автор Ирина Шлионская

Рабиндранат Тагор — основатель школы гениев

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Рабиндранат Тагор больше всего известен как поэт. А ведь он был ещё философом, общественным деятелем и даже педагогом. Один из его самых значительных проектов — духовная школа Брахмачарья Ашрам, где применялся индивидуальный подход к каждому ученику.

Индия
Индия

Из семьи брахманов

Рабиндранат Тагор родился 6 мая 1861 года в Калькутте. Он был самым младшим из четырнадцати детей в уважаемой и почтенной семье брахманов. Глава семейства, Махариши Дебендранат Тагор, занимался религиозно-реформаторской деятельностью. За образование младших детей в семье отвечал один из старших братьев — Хемендронат. Он настоял, чтобы младшие братья и сестры учились не на английском, а на родном бенгальском языке.

В школу Роби пошёл рано. В Восточной семинарии (так называлось это заведение) учителя вдалбливали в школьников знания при помощи палки. Следы такого "образования" оставались не только в голове, но и на теле. Роби сменил несколько частных школ, но помимо этого получал домашнее образование: к нему ходили преподаватели математики, анатомии, английского, музыки, гимнастики, борьбы…

В одиннадцать лет отец взял Роби с собой в Гималаи.

Доселе неизвестные места, знакомство с новыми людьми, посещение храмов — всё это не только открывало перед мальчиком разные стороны окружающего мира, но и способствовало его духовному развитию. Во время поездки они с Махариши читали отрывки из книг на санскрите, бенгальском и английском, занимались астрономией.

После возвращения из Гималаев Роби обучался в Бенгальской академии и колледже Святого Ксаверия, но вскоре, устав подчиняться жёстким правилам учебных заведений, решил бросить школу. Давление и уговоры родных не помогли.

Миссия — творчество

 

В феврале 1875 года юный Тагор прочитал на национальном празднике патриотическую поэму собственного сочинения. Впоследствии её опубликовал англо-бенгальский еженедельник "Амрита базар патрика". О подростке написала местная пресса.

Со временем стихи Тагора всё чаще стали публиковать литературные журналы. В 1877 году вместе с братом Диджендронатом он организовал ежемесячный журнал "Бхарати". Отправившись в поездку с братом Шотендронатом в Ахмадабад (Западная Индия), юноша начал сочинять песни, класть свои стихи на музыку.

Шотендронат служил в колониальной администрации и способствовал переезду Роби в Англию, где тот поступил в Лондонский университетский колледж. Его специализацией стало изучение права. Также молодой человек слушал лекции по английской литературе. Но он всё глубже осознавал, что его главная миссия — творчество. В феврале 1880 года, не окончив курса обучения, Роби вместе с родственниками вернулся в Калькутту.

Первым по-настоящему зрелым сборником поэта критики считают "Маноши", опубликованный в 1890 году. В него вошли и лирика, и произведения на социально-политическую, историко-мифологическую, религиозно-мистическую тематику.

Каждый человек — гениален

 

В 1890 году Махариши настоял, чтобы младший сын начал управлять родовым поместьем в Шилайде (Восточная Бенгалия). В 1901 году Тагор вместе с пятью другими учителями открыл в Шантиникетане, семейном поместье под Калькуттой, духовную школу Брахмачарья Ашрам.

Отличительной чертой этого учебного заведения являлись классы под открытым небом. Тагор считал, что любое обучение, проводимое в четырёх стенах, ограничивает ум учащегося. Он не одобрял западные методы образования, которые внедряли в то время в Индии британцы.

В Брахмачарья Ашрам упор делался на изучение философии и культуры Востока, включая медитативные практики. Рабиндранат разработал собственную систему обучения под названием Вишва-Бхарати. Основная её идея заключалась в том, что каждый человек по-своему гениален. В школе применялся индивидуальный подход к каждому ученику. Курс обучения длился до тех пор, пока и учитель, и ученик не оставались удовлетворёнными.

В то же время заведение не было элитным, туда принимали и детей из бедных крестьянских семей. Преподавание в школе Рабиндранат совмещал с занятиями поэзией, написанием книг по истории Индии, трудов по педагогике.

Одиночество и Нобелевская премия

 

Но когда, казалось, всё наладилось, на семью вдруг обрушилась целая цепочка несчастий. За короткий срок один за другим ушли из жизни жена Рабиндраната Мринолини, его 13-летняя дочь Ренука, ученик и близкий друг Шотиш Рой, Махариши Тагор, и, наконец, младший сын поэта — Шомендра.

Поэт перебрался в Шилайду, где вёл жизнь затворника. Именно там на свет появился сборник "Жертвенные песни" ("Гитанджали"), в которых звучали такие близкие теперь Рабиндранату мотивы горя и одиночества.

В 1913 году Тагора удостоили Нобелевской премии по литературе "за глубоко прочувствованные, оригинальные и прекрасные стихи, в которых с исключительным мастерством выразилось его поэтическое мышление". Денежную премию поэт пожертвовал основанному им учебному заведению, после Первой мировой войны реорганизованному в бесплатный университет Вишвабхарати.

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Индия: праздник боли
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Сергей Каргашин
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