Скульптор-медальер: в хорошей медали чувствуется энергетическая концентрация

Скульптор-медальер, академик Российской академии художеств, арт-директор Императорского монетного двора, заслуженный художник России Виктор Ерохин рассказал Pravda.Ru, как на Монетном дворе чеканятся медали и памятные монеты, почему некоторые медали нельзя трогать руками и какой номинал памятных монет является самым распространённым.

Медаль — коллективный труд

— Виктор, долгое время ты был главным художником Монетного двора, работал с Центробанком. Как вы выпускали монеты?

— Монета не может быть просто творческим актом, потому что все государства определяют политику в этом направлении. Центробанк России готовит список тем за год вперёд:

юбилеи,

политические события,

годовщины присоединения областей,

жемчужины архитектуры.

Художники (обычно больше десяти) начинают работать. Надо тему раскрыть, чтобы это было интересно и технологично. Потому что не каждый удачный рисунок или даже слепленная модель могут успешно быть в готовом изделии в металле. Работает ещё много технологов. Это коллективный труд.

Сначала всё на уровне эскизов, их может быть больше десятка. После утверждения делаются модели в увеличенном размере из воска либо пластилина. Формы неоднократно переформовываются, чтобы всё с учётом уменьшения было видно. Потом делается образец в натуральном масштабе в том металле, в котором должно быть. И уже этот образец утверждается опять Центральным банком. Если всё нормально, дальше идёт тиражирование.

— В какой-то степени профессия художника-медальера безымянная. Традиционные художники подписывают свои картины, а медальеры нет?

— Есть старые образцы медальерного искусства. В XIX веке, да и раньше, даже на медали с ликом императора могла помещаться подпись. При близком рассмотрении её видно было. Могла быть полная подпись. Но вообще художники скромные, они обозначают работы авторскими знаками: фамилия, аббревиатура или знак в форме кружочка, прямоугольника. Я бы не сказал, что медали безымянные. Но некоторые из них, к сожалению, чеканятся без подписи. Это осложняет работу искусствоведам, которые потом работают с медалями.

Преимущество медали ещё в том, что это не один экземпляр. Хотя есть разновидность авторских медалей, которая в одном экземпляре: ты сам её сделал. Я долго занимался этим. Но в основном медальеры работают на тираж. Сначала изготавливается инструмент. А с этого уже идёт чеканка. Только меняются рабочие штемпели.

— Сейчас любой человек, у которого есть деньги, может прийти на тот или иной монетный двор и заказать себе памятную медаль, монету хоть в одном экземпляре?

— Да. Но когда мы говорим о медали, то подразумеваем какой-то тираж. Пусть небольшой, но тираж. Иначе нет смысла делать по классической медальерной технологии. Тогда есть другие технологии: отливают авторскую медаль методом литья. Тогда можно 2-3 отлить. Это дешевле, но другие технология, художественные особенности, средства выразительности.

Иногда заказывают медали на торжество. Даже для семейных торжеств мне неоднократно приходилось делать, не говоря о ведомственных, государственных.

Частные лица часто выбирают семейные мотивы, интимные, связанные с детьми, внуками. Люди хотят, чтобы осталось на века. Потому что удобно: места мало занимает, а память хранит. И заказывают, допустим, несколько медалей в честь юбилея жены. Один заказчик так заказал несколько золотых медалей. И всем гостям, приглашённым на торжество, сделали медали: одна сторона повторялась, а на другой сюжет менялся.

Магия медали

— Считается, что медали, ордена, монеты обладают магией. Когда я был мальчишкой 10 лет, мне впервые на ладонь попал орден Красной Звезды моего дедушки. Я чувствовал, как тепло мне шло по ладони. И я прямо помешался: медали, ордена, пытался их коллекционировать. Они у меня до сих пор хранятся. Их перебираешь и чувствуешь: что-то внутри тебя происходит, энергетика меняется. Ты это чувствуешь?

— Я согласен с таким утверждением, в силу того что медаль — это памятник, сконцентрированный в очень небольшом размере. Из того, что выражается в обычном художественном формате (картины, графические листы большого размера), на медали из-за отсутствия лишнего места становится сконцентрированным изображением. Тут изображение на уровне знака должно быть.

В любой хорошей есть медали концентрация отбора, поэтому художественное решение должно быть на уровне эмоционального, энергетического сгустка.

Совершенно другое ощущение от медали, когда ты её держишь в руках, по сравнению с тем, когда смотришь на выставке в витрине, да ещё под стеклом бликует. Надо ощущать тяжесть медали. Просто некоторые технологии подразумевают нахождение медали в специальной капсуле, то есть её нежелательно брать руками. А некоторые просто нельзя брать, иначе сразу будет испорчена поверхность высокого качества, так называемого "пруф", "пруф-лайк". Поэтому эти медали прямо в процессе чеканки упаковываются в капсулы, и их уже не открывают. Зеркальный блеск от любого прикосновения — будет испорчена медаль сразу. И убрать его невозможно.

— Какие самые необычные по размерам медали доводилось делать?

— Есть медали 11 мм, из золота, как правило. Классическая медаль, которую можно отчеканить, не больше 3 кг — в драгоценном сплаве это 130 мм. Это составная медаль-пазл. А для цельной медали 60 мм — самый распространённый формат. Это оптимальный размер, позволяющий полно рассказать о теме, над которой работаешь, и детали сделать.

На выставках иногда рельеф выдают за плакету как разновидность медали. Например, на международных выставках пишут, что это якобы монета диаметром 80 см. Но отчеканить такую нельзя. Это маркетинговый ход.

— А бывают медали весом 1 кг золота?

— Конечно, бывают. Это распространённый вариант. На них стоит номинал. У каждого Центробанка в каждой стране есть свой рубль для памятных медалей, причём именно с учётом материала. Номинал 10 тысяч рублей. Её реальная стоимость в разы больше. Самая распространённая монета — 39 мм, это одна унция, 3 рубля серебром. У неё на лицевой стороне стоит:

российский герб,

номинал "3 рубля".

Но само производство стоит в разы дороже. Номинал — это не реальная стоимость самой монеты.