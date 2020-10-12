Памятные монеты, посвященные отечественным медицинским работникам и транспортникам, выпускает Центральный банк России.

"Банк России 12 октября 2020 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов: номиналом 25 рублей «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников»; номиналом 10 рублей «Работник транспортной сферы»", — говорится в сообщении финансового регулятора — Центрального банка России.

Монеты будут являться средством наличного платежа, их обязаны принимать по номинальной стоимости на всей территории страны.

"На монетах в честь врачей изображены два медицинских работника — женщина и мужчина в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты — 5 миллионов.

На монетах из серии "человек труда" изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки — средняя эмблема министерства транспорта Российской Федерации. Тираж монеты — 1 миллион", — отмечается в сообщении.