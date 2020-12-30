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Автор Игорь Буккер

Моргенштерн и насилие: есть ли связь?

Культура

Имеет ли смысл жаловаться в прокуратуру на треки Моргенштерна и Элджея? Они ли являются причиной скулшутинга и гомосексуальных отношений? С "Правдой.Ру" беседует глава Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван чай" Элина Жгутова.

Читайте начало интервью:

Дегенерация в искусстве — с тем ли боремся?

Игорь Буккер: Футуристы, в том числе Маяковский, предлагали сбросить классиков "с корабля современности". Маринетти вообще был близок к фашизму Муссолини. Так что в истории деструктивность искусства была неоднократно.

— А сам фашизм от этого стал лучше? Строка "весь мир насилья мы разрушим" — а разве мы концлагеря не рушили? Мы их что, ремонтировали? Мир насилья надо рушить, только нужно его понимание.

— Потом можно писать, что внук Моргенштерна съест, как тот "съел деда", так что тут ничего не изменить, если так повернуть. Все повторяется через три поколения, ничто не вечно под луной.

— Что значит — повторяться? Не было в России скулшутинга, не приходили мальчики и не расстреливали своих сверстников, как теперь.

— Был "добрый" Чикатило, который чуть ли не учитель был. Даже не думали на него следователи. Так что всякое бывает.

— Вот в количестве и кроется ответ.

— Количество — я так понимаю, это крестьянское восстание Пугачева, Гражданская война в России… А дядьки взрослые, которые из окон по детям стреляют — они кого слушали, Моргенштерна? Или стихи Маяковского читали?

— Нельзя же так все в одно… У войны свои законы, мы сейчас говорим о мирном времени. Это разве аргумент, когда ребенок расстреливает своих сверстников в школе?

— А вот в Японии был шок, когда один человек на бытовой почве порезал другого ножом. Для этой нации это не характерно. Говорят, можно поставить чемодан посреди улицы, и никто его не возьмет. Там, где аниме как раз.

— Чемодан могут не взять, потому что там камеры кругом давно. И вы не видели все эти шоу японские порнографические прямо в прямом эфире со сменой половых партнеров.

— Сравнения тут тоже не годятся. Может быть, речь идет о своеобразной культуре, которую мы у молодых не всегда понимаем. Необязательно брать эти строки, которые вы брали, потому что есть и другие.

— Вы считаете, что если у Оксимирона есть что-то, ну вот он пишет: "Я не мещанских взглядов" — то это положительное явление, действительно с мещанством борется? Если мы будем рассматривать субкультуру с точки зрения "А молодежь сама разберется" — это называется либеральный взгляд на воспитание, который дает свои плоды, и мы их видим на Западе.

Так вот, либеральный подход к воспитанию для нас неприемлем, потому что у нас консервативное общество. У нас свой менталитет.

— Вы говорите о насилии и о порнографических моментах… В знаменитом фильме "Народ против Ларри Флинта" человек прямо задает вопрос: кровь, расчлененка, а рядом половые органы мужские и женские — на что вам приятнее смотреть? Там не шла речь о гомосексуализме, просто что лучше видеть, расчлененку или любовь…

— Человек склонен к пороку, в этом нет никакого открытия. Если ему постоянно предлагать порок, то он будет к нему склоняться, и общество будет деградировать. Культура — то, что создано возвышать душу, личность, а остальное — для зарабатывания денег. На фестиваль "ВКонтакте" были билеты, кажется, по две тысячи, а там 20 тысяч человек — можно посчитать, сколько денег собрали.

Если мы стремимся к культуре, так мы должны обуздывать это безобразие. Необузданность ведет к деградации и разврату, к потере суверенитета страны. Империи пали.

Провокативность или результат пропаганды?

— Ранее мы беседовали с социологом, и она подтвердила, что число однополых гомосексуальных пар не увеличивается, процент чуть больше, чуть меньше. Так что сказать о том, что такое влияние культура оказывает, тоже нельзя.

— Я беседовала с американским ученым, социологом Полом Кэмероном, и он показал картину: гомосексуальность растет благодаря пропаганде. А с пропагандой у нас все хорошо, у нас же только 18 + нельзя, и то за это штраф 500 рублей. Вы разве сами не замечаете, сколько радужных флажков вокруг, намеков на все это? В Советском Союзе такое себе представить было невозможно.

— Молодежи провокативность свойственна, они перед вами и чем-то пыхнут, чтобы вы посмотрели на это. То, что снимают на селфи… Была пара молодых подростков, которые стрелять начали по полицейской машине и смотрели, сколько лайков получили. Их застрелили в результате. Я не думаю, что на этих не очень умных ребят повлияло это все, хотя это надо изучать. Выборку по однополым парам социолог вроде как знает.

— Да что вы говорите, как она может знать? Они что, таблички на себе носят? У нас они что, отмечаются в загсе? Как она может об этом судить?

У нас нет Росстата какого-нибудь, который нам сейчас расскажет, сколько у нас однополых пар. Это смешно. Поэтому, извините, ориентируйтесь по мху. А вот по мху я вижу, что происходит, раньше невозможно было представить, что есть такие явления, а сейчас даже среди знакомых есть такие люди.

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы насилие либерализм элина жгутова консервативизм гомосексуальность
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