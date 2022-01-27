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Автор Ирина Гусакова

Как избавиться от отёчности и мешков под глазами

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Отёчность и мешки под глазами создают немало проблем при создании внешнего образа, зачастую причина их появления кроется в реакции организма на разные факторы, например, на косметические средства, неправильный ритм жизни и режим питания. О том, как избавиться от подобного бьюти-изъяна, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт по красоте и здоровью Елена Корнилова.

Елена Корнилова
Елена Корнилова

Причины образования мешков и отеков

Чаще всего отёки под глазами возникают у людей, страдающих от проблем с работой лимфатической системы, и этот вопрос нужно решать.

В некоторых случаях могут проявляться признаки токсического влияния лектинов, то есть белков, которые организм не может переварить. Такое нарушение работы органов выражается в отёчности под глазами. Чтобы избежать подобного явления, следует отказаться от продуктов, в которых они содержатся.

Не от всех отёков можно избавиться мочегонными средствами. С этой проблемой не справиться, если она касается шеи или лица. К тому же это может быть симптом гипотиреоза или повышенный инсулин, который задерживает натрий.

К образованию мешков также может привести:

  • дефицит либо профицит  прогестерона;
  • стресс;
  • низкий уровень белка в организме;
  • обезвоживание;
  • употребление сладкого или солёного.

Важно не переусердствовать с продуктами питания, содержащими глюкозу и натрий.

Действие патчей

Гидрогелевые патчи спасают от отёчности и убирают мешки под глазами. Хранить их нужно в холодильнике. Если нет патчей, но есть маска-тряпочка, то с её помощью можно создать подобный эффект. Главное, пройтись аккуратно гидрогелем по всему лицу. Если есть вибромассажер для этой области, то отечность можно снять за полчаса.

Использованные патчи можно применять повторно в качестве нового средства в косметических целях. Для этого следует залить их стаканом горячей кипячёной воды и оставить на некоторое время до полного их растворения. Полученной смесью можно умываться либо ополаскивать волосы. Она также подойдет для приготовления маски.

Уход за кожей вокруг глаз

Домашние рецепты от отёков

Чтобы убрать отечность  и синие круги под глазами, можно воспользоваться гидролатом петрушки, который продается в отделах косметики, но делается и самостоятельно в домашних условиях. При этом понадобятся еще ватные диски в количестве 20-30 штук. Их нужно разрезать и смочить данной жидкостью, чтобы они набухли, а затем отправить в морозильную камеру, предварительно разложив на файле или пакете. Такими подмерзшими патчами хорошо протирать лицо. Процедура не только избавит от отеков, но и осветлит пигментированную кожу.

Также неожиданным средством, которое неплохо расправляется с мешками под глазами, является крем от геморроя. Он поможет с увлажнением, но его нельзя держать на коже дольше 60 минут.

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