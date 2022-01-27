Как избавиться от отёчности и мешков под глазами

Отёчность и мешки под глазами создают немало проблем при создании внешнего образа, зачастую причина их появления кроется в реакции организма на разные факторы, например, на косметические средства, неправильный ритм жизни и режим питания. О том, как избавиться от подобного бьюти-изъяна, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт по красоте и здоровью Елена Корнилова.

Елена Корнилова

Причины образования мешков и отеков

Чаще всего отёки под глазами возникают у людей, страдающих от проблем с работой лимфатической системы, и этот вопрос нужно решать.

В некоторых случаях могут проявляться признаки токсического влияния лектинов, то есть белков, которые организм не может переварить. Такое нарушение работы органов выражается в отёчности под глазами. Чтобы избежать подобного явления, следует отказаться от продуктов, в которых они содержатся.

Не от всех отёков можно избавиться мочегонными средствами. С этой проблемой не справиться, если она касается шеи или лица. К тому же это может быть симптом гипотиреоза или повышенный инсулин, который задерживает натрий.

К образованию мешков также может привести:

дефицит либо профицит прогестерона;

стресс;

низкий уровень белка в организме;

обезвоживание;

употребление сладкого или солёного.

Важно не переусердствовать с продуктами питания, содержащими глюкозу и натрий.

Действие патчей

Гидрогелевые патчи спасают от отёчности и убирают мешки под глазами. Хранить их нужно в холодильнике. Если нет патчей, но есть маска-тряпочка, то с её помощью можно создать подобный эффект. Главное, пройтись аккуратно гидрогелем по всему лицу. Если есть вибромассажер для этой области, то отечность можно снять за полчаса.

Использованные патчи можно применять повторно в качестве нового средства в косметических целях. Для этого следует залить их стаканом горячей кипячёной воды и оставить на некоторое время до полного их растворения. Полученной смесью можно умываться либо ополаскивать волосы. Она также подойдет для приготовления маски.

Домашние рецепты от отёков

Чтобы убрать отечность и синие круги под глазами, можно воспользоваться гидролатом петрушки, который продается в отделах косметики, но делается и самостоятельно в домашних условиях. При этом понадобятся еще ватные диски в количестве 20-30 штук. Их нужно разрезать и смочить данной жидкостью, чтобы они набухли, а затем отправить в морозильную камеру, предварительно разложив на файле или пакете. Такими подмерзшими патчами хорошо протирать лицо. Процедура не только избавит от отеков, но и осветлит пигментированную кожу.

Также неожиданным средством, которое неплохо расправляется с мешками под глазами, является крем от геморроя. Он поможет с увлажнением, но его нельзя держать на коже дольше 60 минут.

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