В какой одежде не стоит садиться за руль

В штанах и кроссовках водить машину очень удобно. Но высоченные шпильки, узкие сексуальные юбки и длинные шубы не исчезают из гардероба женщины, когда она получает водительские права. Истинная автоледи ни за что не похоронит свою женственность под капотом. Как сочетать красоту и безопасность?

Pravda. Ru предлагает несложные правила выбора одежды, соблюдая которые модница избежит многих опасностей во время движения.

Смело выбирайте

Любую одежду в спортивном стиле.

И пусть вас не смущает столь "тривиальная" рекомендация — "glam-sport" сейчас на пике моды, а всевозможные комбинации трикотажных туник, топов, блузонов, свитерков с джинсами-стрейч, леггинсами и трикотажными штанишками не только смотрятся привлекательно, но и молодят. На прохладную погоду — куртка-парка и яркие кроссовки или ботинки. В суете дорожного потока они не стеснят ваших движений. Вы не отвлекаетесь по управления автомобилем, чувствуете себя комфортно и уверенно.

Юбки до колена или чуть выше — такая длина оптимальна для вождения.

— такая длина оптимальна для вождения. Одежду из натуральных, "дышащих", мягких, эластичных тканей: шелка натурального или с незначительными полиэстеровыми добавками, хлопчатобумажного или шерстяного трикотажа.

Такие вещи прекрасно смотрятся, всегда имеют опрятный вид и держат форму, что так актуально после долгого "маринования" в пробке.

Для холодного времени года — длинную простеганную куртку или пальто: тепло, недорого и практично.

Причем если вы выберите не спортивный вариант куртки (на резинке по низу), а приталенный или с поясом (квилт), да еще с модным нынче объемным "надутым" воротником, то сможете сочетать его как с брюками и джинсами, так и с любыми остромодными, вещичками. К тому же квилт был придуман англичанами специально для верховой езды, потому идеально подходит для поездок на любых конях, пусть даже и железных.

Кожаные перчатки — в них руки не скользят по рулю и не соскальзывают с ручки переключателя скоростей.

Специальные водительские перчатки, "без пальчиков" и с дырочками, которые, кстати, потрясающе смотрятся в сочетании с эффектным маникюром, можно не снимать, даже если в салоне тепло. Но лучше поберечь этот самый маникюр и нежную кожу рук и отдать предпочтение классическим "не обрезанным" перчаткам.

Обувь с мягкой подошвой и невысоким надежным каблуком (3-4 см).

Именно такая обувь, а не кроссовки (как принято считать) наилучшим образом подходят для вождения.

Немаркий, теплый, длинный пуховик.

Припрятанный где-нибудь в багажнике, выручит вас и в случае непредвиденной поломки машины — в нем можно дождаться аварийки (или рыцаря с домкратом), даже оказавшись в мороз где-нибудь за городом.

Девушка за рулем

Лучшие воздержаться

1. От длинной и узкой юбки, которая "пеленает" ваши ноги.

Во-первых, в ней затруднительно садиться в автомобиль и выходить из него и выглядеть при этом элегантно. Тем более если вы водите высокий джип.

Во-вторых, усевшись-таки за руль, вы должны будете поднять полы выше колен, иначе просто не сможете оперативно переставлять ноги с тормоза на газ.

Сидящий рядом мужчина будет очарован видом ваших коленок и чулок, но юбка будет безнадежно измята.

На заметку Садимся в машину элегантно: слегка подбираем юбку на уровне бедер (в особенности если она широкая и пышная), затем садимся на сидение и уже после этого переставляем ноги в салон, причем обе одновременно. Если вы не желаете, чтобы ваша выходная юбка помялась, то все складки и сборки нужно ликвидировать до того, как сядете. Ерзать и подпрыгивать на сидении, разглаживая их под собой — дурной тон.

2. От пышной юбки до пят.

Проблемы те же, что и с узкой, плюс вы рискуете запутаться в воланах и рюшах, зацепиться за них каблуком, и не только помять и испачкать, но и порвать подол. Поэтому если вы отправляетесь куда-либо в вечернем платье, пусть кто-нибудь вас подвезет.

3. От длинной шубы.

Во-первых, при работающей печке в ней жарко,

во-вторых, вы сильно скованы в движениях и неповоротливы,

в-третьих, не жалко вам трепать дорогую вещь, ерзая в пробке?

Лучше держать в салоне какой-нибудь запасной вариант, а свою норковую "подружку" аккуратно складывать рядом на сидении.

4. От головного убора, ограничивающего поле зрения, будь то кепка, модная шляпка с полями или капюшон.

5. От слишком узких джинсов.

Далеко не любые джинсы и брюки подходят для езды за рулем. Главное правило — они должны быть достаточно свободны в талии и бедрах, чтобы не врезаться в кожу, не натирать и не сдавливать внутренние органы. Любая тесная одежда (даже нижнее белье) может затруднить дыхание и нарушить кровообращение. Итог — преждевременная усталость, утомление, раздражение, снижение реакции. Нужно ли говорить, насколько это опасно?

6. От туфель на высоких и неустойчивых шпильках.

В них действительно не слишком удобно жать на педали, да и каблук царапается и ломается — жалко! В крайнем случае, держите в машине удобную сменку.

7. От обуви на платформе — вы не чувствуете педаль и в экстренной ситуации не можете адекватно реагировать.

В некоторых странах за вождение в такой обуви серьезно штрафуют. Это касается и зимней обуви на жесткой, негнущейся подошве. Лучше увеличить температуру обогрева машины, но надеть легкую удобную обувь, чем мучаться в "унтах".

8. От одежды из синтетики. В ней душно и неуютно.

9. Массивных украшений.

Лишь на секунду вы отвлечете внимание другого участника движения, и месяцы уйдут на ремонт автомобиля. Крупный перстень, надетый на ваш пальчик, или свободный браслет могут зацепиться за какую-нибудь выступающую деталь внутри салона и спровоцировать опасную нештатную ситуацию. И главное — если вдруг во время движения падает серьга или брошь, даже бриллиантовые, не вздумайте тут же приниматься их искать.