В какой одежде не стоит садиться за руль

В штанах и кроссовках водить машину очень удобно. Но высоченные шпильки, узкие сексуальные юбки и длинные шубы не исчезают из гардероба женщины, когда она получает водительские права. Истинная автоледи ни за что не похоронит свою женственность под капотом. Как сочетать красоту и безопасность?
Pravda. Ru предлагает несложные правила выбора одежды, соблюдая которые модница избежит многих опасностей во время движения.
И пусть вас не смущает столь "тривиальная" рекомендация — "glam-sport" сейчас на пике моды, а всевозможные комбинации трикотажных туник, топов, блузонов, свитерков с джинсами-стрейч, леггинсами и трикотажными штанишками не только смотрятся привлекательно, но и молодят. На прохладную погоду — куртка-парка и яркие кроссовки или ботинки. В суете дорожного потока они не стеснят ваших движений. Вы не отвлекаетесь по управления автомобилем, чувствуете себя комфортно и уверенно.
Такие вещи прекрасно смотрятся, всегда имеют опрятный вид и держат форму, что так актуально после долгого "маринования" в пробке.
Причем если вы выберите не спортивный вариант куртки (на резинке по низу), а приталенный или с поясом (квилт), да еще с модным нынче объемным "надутым" воротником, то сможете сочетать его как с брюками и джинсами, так и с любыми остромодными, вещичками. К тому же квилт был придуман англичанами специально для верховой езды, потому идеально подходит для поездок на любых конях, пусть даже и железных.
Специальные водительские перчатки, "без пальчиков" и с дырочками, которые, кстати, потрясающе смотрятся в сочетании с эффектным маникюром, можно не снимать, даже если в салоне тепло. Но лучше поберечь этот самый маникюр и нежную кожу рук и отдать предпочтение классическим "не обрезанным" перчаткам.
Именно такая обувь, а не кроссовки (как принято считать) наилучшим образом подходят для вождения.
Припрятанный где-нибудь в багажнике, выручит вас и в случае непредвиденной поломки машины — в нем можно дождаться аварийки (или рыцаря с домкратом), даже оказавшись в мороз где-нибудь за городом.
1. От длинной и узкой юбки, которая "пеленает" ваши ноги.
Сидящий рядом мужчина будет очарован видом ваших коленок и чулок, но юбка будет безнадежно измята.
На заметку
Садимся в машину элегантно: слегка подбираем юбку на уровне бедер (в особенности если она широкая и пышная), затем садимся на сидение и уже после этого переставляем ноги в салон, причем обе одновременно. Если вы не желаете, чтобы ваша выходная юбка помялась, то все складки и сборки нужно ликвидировать до того, как сядете. Ерзать и подпрыгивать на сидении, разглаживая их под собой — дурной тон.
2. От пышной юбки до пят.
Проблемы те же, что и с узкой, плюс вы рискуете запутаться в воланах и рюшах, зацепиться за них каблуком, и не только помять и испачкать, но и порвать подол. Поэтому если вы отправляетесь куда-либо в вечернем платье, пусть кто-нибудь вас подвезет.
3. От длинной шубы.
Лучше держать в салоне какой-нибудь запасной вариант, а свою норковую "подружку" аккуратно складывать рядом на сидении.
4. От головного убора, ограничивающего поле зрения, будь то кепка, модная шляпка с полями или капюшон.
5. От слишком узких джинсов.
Далеко не любые джинсы и брюки подходят для езды за рулем. Главное правило — они должны быть достаточно свободны в талии и бедрах, чтобы не врезаться в кожу, не натирать и не сдавливать внутренние органы. Любая тесная одежда (даже нижнее белье) может затруднить дыхание и нарушить кровообращение. Итог — преждевременная усталость, утомление, раздражение, снижение реакции. Нужно ли говорить, насколько это опасно?
6. От туфель на высоких и неустойчивых шпильках.
В них действительно не слишком удобно жать на педали, да и каблук царапается и ломается — жалко! В крайнем случае, держите в машине удобную сменку.
7. От обуви на платформе — вы не чувствуете педаль и в экстренной ситуации не можете адекватно реагировать.
В некоторых странах за вождение в такой обуви серьезно штрафуют. Это касается и зимней обуви на жесткой, негнущейся подошве. Лучше увеличить температуру обогрева машины, но надеть легкую удобную обувь, чем мучаться в "унтах".
8. От одежды из синтетики. В ней душно и неуютно.
9. Массивных украшений.
Лишь на секунду вы отвлечете внимание другого участника движения, и месяцы уйдут на ремонт автомобиля. Крупный перстень, надетый на ваш пальчик, или свободный браслет могут зацепиться за какую-нибудь выступающую деталь внутри салона и спровоцировать опасную нештатную ситуацию. И главное — если вдруг во время движения падает серьга или брошь, даже бриллиантовые, не вздумайте тут же приниматься их искать.
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