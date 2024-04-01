Автоэксперт Моржаретто: как изменился экзамен в ГИБДД с 1 апреля

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД. Какие изменения внесены в регламент, упростится ли теперь сдача экзамена, приведут ли новые правила к росту коррупции, а также после каких ошибок экзамен автоматически прекращается, Pravda.Ru рассказал автоэксперт, член общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.
— Игорь Александрович, как изменились правила сдачи водительского экзамена на права с 1 апреля?
— Во-первых, есть некое смягчение требований. Раньше разрешалось набрать пять штрафных баллов, после чего экзамен прекращался. Теперь количество штрафных баллов увеличат до семи.
У нас два года назад коренным образом изменили систему экзаменов и объединили два экзамена в один. Тогда был отдельный экзамен на площадке, где можно было набрать пять штрафных баллов, и потом отдельный экзамен в городе — ещё пять штрафных баллов. Десять в сумме. Но потом их объединили в один экзамен, а количество ошибок сократили до пяти. Теперь будет семь. Могли бы и десять сделать.
Если у нас три года назад 25% людей сдавали экзамен с первого раза, то в прошлом году только 11%. То есть в среднем человек сдавал с третьего раза, а то и с пятого при такой статистике.
Соответственно, ГИБДД и МВД решили немного смягчить требования. Что значит семь штрафных баллов? Это значит, что можно сделать несколько мелких ошибок. Например, не посмотрел в зеркало заднего вида, когда тронулся. Можно совершить одну среднюю ошибку. Например, не пристегнулся, когда тронулся. Невключение поворотника — это один-два балла. А можно одну грубую ошибку — и всё, экзамен на этом прекращается. Грубая ошибка — это пять штрафных баллов, например, выезд на "встречку" или проезд на красный сигнал светофора.
Может быть, процент сдающих увеличится. Потому что показатель в 11% говорит о том, что:
Излишняя жёсткость, с моей точки зрения, чревата тем, что приводит к коррупции, увы.
— Одним из изменённых правил был разворот на дороге шириной четыре метра. Расскажите, пожалуйста, про этот разворот.
— Это действительно была техническая ошибка. Потому что невозможно развернуться на улице шириной четыре метра по закону физики, разве что на малюсеньком трёхколесном автомобильчике. Средняя длина автомобиля сейчас — 4,5 метра. Он никак не вписывается в эту улицу, и в таких условиях водитель сдаст задним ходом. Но сейчас изменили показатель — теперь это семь метров.
Появился ещё один пункт, который мне сильно не нравится. Дело в том, что по существовавшим правилам давалась возможность сдать практический экзамен трижды с небольшим интервалом. Если не укладывался человек и в третий раз, то четвёртая пересдача назначалась через три-шесть месяцев. Это время давалось на то, чтобы человек дополнительно потренировался. Вообще экзамены часто использовали как возможность потренироваться, не сдал с третьего раза — с четвёртого сдал, с четвёртого не сдал — с пятого.
По новым правилам, пересдача практического экзамена теперь возможна через шесть или девять месяцев. Это катастрофа по двум причинам.
Это чересчур жёсткое требование, и оно тоже может привести к коррупции. Я допускаю, что большинство людей даже не подумает о том, что можно предложить кому-то деньги, а решит больше готовиться. Но человек в этом случае сильно нервничает: "Если я провалюсь на третьем экзамене, то всё, катастрофа". Он может просто сорваться. Может быть, для кого-то это касается будущей работы и т. д.
Говорят, это объясняется нехваткой кадров среди тех, кто может принимать экзамены в ГИБДД. Но это надо решать по-другому.
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