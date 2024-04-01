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Антон Бекетов
Автоэксперт Моржаретто: как изменился экзамен в ГИБДД с 1 апреля

Автоэксперт Моржаретто: экзамен в ГИБДД с первого раза сдают 11%

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С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД. Какие изменения внесены в регламент, упростится ли теперь сдача экзамена, приведут ли новые правила к росту коррупции, а также после каких ошибок экзамен автоматически прекращается, Pravda.Ru рассказал автоэксперт, член общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.

Автоэксперт Моржаретто: экзамен в ГИБДД с первого раза сдают 11%
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

— Игорь Александрович, как изменились правила сдачи водительского экзамена на права с 1 апреля?

— Во-первых, есть некое смягчение требований. Раньше разрешалось набрать пять штрафных баллов, после чего экзамен прекращался. Теперь количество штрафных баллов увеличат до семи.

У нас два года назад коренным образом изменили систему экзаменов и объединили два экзамена в один. Тогда был отдельный экзамен на площадке, где можно было набрать пять штрафных баллов, и потом отдельный экзамен в городе — ещё пять штрафных баллов. Десять в сумме. Но потом их объединили в один экзамен, а количество ошибок сократили до пяти. Теперь будет семь. Могли бы и десять сделать.

Если у нас три года назад 25% людей сдавали экзамен с первого раза, то в прошлом году только 11%. То есть в среднем человек сдавал с третьего раза, а то и с пятого при такой статистике.

Соответственно, ГИБДД и МВД решили немного смягчить требования. Что значит семь штрафных баллов? Это значит, что можно сделать несколько мелких ошибок. Например, не посмотрел в зеркало заднего вида, когда тронулся. Можно совершить одну среднюю ошибку. Например, не пристегнулся, когда тронулся. Невключение поворотника — это один-два балла. А можно одну грубую ошибку — и всё, экзамен на этом прекращается. Грубая ошибка — это пять штрафных баллов, например, выезд на "встречку" или проезд на красный сигнал светофора.

Может быть, процент сдающих увеличится. Потому что показатель в 11% говорит о том, что:

  • не очень хорошо учат в автошколе,
  • слишком жёстко принимают экзамен в ГИБДД.

Излишняя жёсткость, с моей точки зрения, чревата тем, что приводит к коррупции, увы.

— Одним из изменённых правил был разворот на дороге шириной четыре метра. Расскажите, пожалуйста, про этот разворот.

— Это действительно была техническая ошибка. Потому что невозможно развернуться на улице шириной четыре метра по закону физики, разве что на малюсеньком трёхколесном автомобильчике. Средняя длина автомобиля сейчас — 4,5 метра. Он никак не вписывается в эту улицу, и в таких условиях водитель сдаст задним ходом. Но сейчас изменили показатель — теперь это семь метров.

Появился ещё один пункт, который мне сильно не нравится. Дело в том, что по существовавшим правилам давалась возможность сдать практический экзамен трижды с небольшим интервалом. Если не укладывался человек и в третий раз, то четвёртая пересдача назначалась через три-шесть месяцев. Это время давалось на то, чтобы человек дополнительно потренировался. Вообще экзамены часто использовали как возможность потренироваться, не сдал с третьего раза — с четвёртого сдал, с четвёртого не сдал — с пятого.

По новым правилам, пересдача практического экзамена теперь возможна через шесть или девять месяцев. Это катастрофа по двум причинам.

  1. Во-первых, за шесть-девять месяцев человек забудет всё, чему учили в автошколе. А практиковаться можно только за деньги. У нас же, по закону, запрещена учебная езда на обычном автомобиле. Это чревато лишением прав для того, кто предоставит свой автомобиль.
  2. Во-вторых, срок действия теоретического экзамена, если не сдан практический, — шесть месяцев. То есть если человек не сдал на третий раз, ему придётся через шесть-девять месяцев снова сдавать теорию и пытаться сдать практику. Но ему просто надо повторно проходить курс обучения, что долго и дорого.

Это чересчур жёсткое требование, и оно тоже может привести к коррупции. Я допускаю, что большинство людей даже не подумает о том, что можно предложить кому-то деньги, а решит больше готовиться. Но человек в этом случае сильно нервничает: "Если я провалюсь на третьем экзамене, то всё, катастрофа". Он может просто сорваться. Может быть, для кого-то это касается будущей работы и т. д.

Говорят, это объясняется нехваткой кадров среди тех, кто может принимать экзамены в ГИБДД. Но это надо решать по-другому.

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Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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