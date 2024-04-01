Игорь Моржаретто: жёсткие требования на экзаменах для водителей могут привести к коррупции

0:29 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Автоэксперт, член общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто считает, что новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД где-то смягчены, а где-то остаются очень жёсткими.

"Говорят, это объясняется нехваткой кадров среди тех, кто может принимать экзамены в ГИБДД. Но это надо решать по-другому", — говорит эксперт в интервью Pravda.Ru.

Что именно нужно бы было ещё доработать, читайте в интервью Pravda.Ru и смотрите его видеоверсию.