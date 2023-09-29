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Даниил Полоников

Как сэкономить на бензине и не испортить двигатель

2:25
Авто

Во-первых, чтобы сохранить свои деньги, стоит вложить их в качественные свечи зажигания. Концепция проста: энергия искрового разряда воспламеняет топливную смесь, а скорость ее распространения напрямую влияет на эффективность работы двигателя. Этот эффект становится особенно заметным на холостом ходу или при малой нагрузке, когда в камерах сгорания остается значительное количество несгоревших газов.

Как сэкономить на бензине и не испортить двигатель
Фото: архив

Не стоит забывать и о проводах зажигания или модуле зажигания. Качество изготовления этих компонентов, плотность контактных соединений и герметичность колпачков являются важнейшими факторами. Если свечи и провода зажигания подобраны правильно, то это может сразу снизить аппетит силового агрегата на 2-3%, что весьма впечатляет.

Если в сердце автомобиля нет системы принудительной индукции и современной электроники, то можно временно перейти с 95-октанового бензина на 92-октановый. Однако не следует делать это бездумно. Выбирайте только те низкооктановые сорта, которые содержат очищающие присадки. Обычно их можно найти на любой фирменной заправке. Эти присадки очищают внутренние поверхности двигателя, помогая сохранить его в чистоте и избежать поломок в будущем.

Что касается использования обычного 92-го октана без присадок, то не все так плохо и однозначно. Даже современные двигатели вполне справляются с ним. Тем не менее,  рекомендуется добавлять октан-бустер в бак после каждой заправки. Такую присадку можно приобрести в любом автомагазине. На этикетках обещают 8-10% экономии топлива, но реальный результат составляет около 3-4%, что все равно приемлемо.

Наконец, не стоит недооценивать влияние плавного стиля вождения. Основной резерв кроется именно здесь. Все просто: разгон требует энергии, и чем он быстрее, тем больше энергии он требует. Соответственно, увеличивается расход топлива. Кроме того, в качестве профилактической меры избегайте длительного движения на высоких оборотах. Соблюдая эти рекомендации, можно сохранить свой автомобиль в отличном состоянии и снизить расход бензина.

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Самые проверенные способы, как экономить топливо всегда / АвтоХак
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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